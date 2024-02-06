Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз переигровки 1/16 финала Кубка Англии на 07.02.2024

Кубок Англии. 1/16 финала (переигровка).

7 февраля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Накануне первого матча между этими соперниками на "Стэмфорд Бридж", где коллективы расписали нулевую ничью, мы куда оптимистичнее оценивали шансы "синих" на проход в 1/8 Кубка Англии. Действительно, тогда команда Почеттино была в неплохой форме и откровенно претендовала на проход даже такого серьезного соперника, как "Астон Вилла".

Но после того матча произошло слишком много убийственно-негативного. Все, что окружает "синих" последние недели - это ливни негативных настроений из раздевалки и просто моральное уничтожение всего коллектива. Кажется, что прямо сейчас эта команда настолько уязвима, насколько это вообще возможно.

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Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери проводят неплохой отрезок, хоть он и полон не очень стабильных результатов. После победы над "Мидлсбро" в 1/32 финала Кубка Англии они впервые за время работы Эмери в клубе расписали нулевую ничью, произошло это в матче против "Эвертона" на выезде. Сразу после того была та самая ничья против "Челси" на "Стэмфордж Бридж" в первом матче 1/16.

Да, неплохая такая пощечина от "Ньюкасла" в виде поражения со счетом 3:1 подвергает сомнению нынешнюю силу коллектива испанского специалиста, однако уже в следующем туре они разгромили "Шеффилд Юнайтед" 0:5 и вообще не оставили шансов "клинкам" вернуться в игру. Известно, что дома им играть куда комфортнее.

То, в каком состоянии сейчас находится "Челси", почти наверняка означает комфортный и беспроблемный матч для "вилланов". Даже если бы "синие" были в лучшей форме, хозяева оставались бы фаворитами, а теперь тем более.

Новости "Челси"

Все, что происходило с "синими" после первого матча против "Астон Виллы", лучше забыть как страшный сон, но такое забыть невозможно, это жестокая реальность, которая преследует этот коллектив и пока трудно представить, как они будут выходить из такой эмоциональной ямы.

Поражение против "Ливерпуля" почти никого не удивило, удивил скорее стиль, в котором лондонцы проиграли этот матч. Они практически не создали ничего за всю игру, а единственный гол престижа, который отправил в ворота Алиссона Кристофер Нкунку, был скорее случайностью, чем закономерностью.

Впрочем если тот матч можно забыть как неудачный, учитывая мощность соперника, то в домашнем матче против "Вулверхэмптона" от "синих" действительно ожидали куда больше и поражение со счетом 4:2 - это был позор, который Почеттино даже не пытался оправдать. Как теперь команде после такого провала и полного разгрома в прессе выходить на матч против "Виллы" и добывать результат? Нам представить трудно.

Личные встречи

26.01.24 КА "Челси" — "Астон Вилла" 0:0

24.09.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

01.04.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:2

11.12.22 КТМ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

16.10.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Челси" 0:2

Цифры и факты

"Астон Вилла" сохранила свои ворота сухими в последних 4 матчах против "Челси" во всех турнирах;

В последних 5 матчах между "Челси" и "Астон Виллой" проходила ставка ТМ 2.5;

"Челси" выиграл 5 из последних 6 выездных матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас у Уная Эмери масштаб кадровых проблем не так велик. Правда с определенными потерями нужно смириться. Не смогут сыграть в матче с "Челси" Эмилиано Буэндиа, Тайрн Мингс, Джон Дуран и Эзри Конса. Также под вопросом участие в игре Дугласа Луиза, Люки Диня, пау Торреса и Николо Дзаньоло.

Что касается проблем "Челси", то Почеттино из-за травм не может рассчитывать на Уэсли Фофана, Риса Джеймса, Марка Кукурелью, Трево Чалоба, Ромео Лавия, Лесли Угочукву и Леви Колвилла.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Карлос, Лангле, Морено — Луиз, Камара — Диаби, Тилеманс, Макгинн, Уоткинс

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Силва, Дисаси, Чилуэлл — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Та яма, в которой сейчас находятся футболисты "Челси" и наставник команды, почти бездонная. Вряд ли всему коллективу удастся перевернуть ход событий за один момент, вот прямо здесь и сейчас. "Астон Вилла" выглядит более чем уверенно для того, чтобы одолеть и не заметить "Челси" на своем поле. Поэтому разгром и уверенный проход команды Эмери.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.