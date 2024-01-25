Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка Англии на 26.01.2024

Кубок Англии. 1/16 финала.

26 января. 21:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Буквально два дня назад подопечные Маурисио Почеттино разгромили "Мидлсбро" и вышли в финал Кубка Английской Лиги. Учитывая всю проблемность этого сезона, это уже можно считать достижением для лондонского коллектива. Впрочем, у них есть шанс побороться и за еще один трофей, куда более престижный Кубок Англии. Правда жребий к ним в этом турнире не такой доброжелательный.

Уже на стадии 1/16 финала к ним в гости приедет "Астон Вилла" Унаи Эмери, которая справедливо считается одной из лучших команд этого сезона. Не так давно бирмингемцы уже побеждали на "Стэмфорд Бридж", поэтому они прекрасно знают что для этого нужно.

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Новости "Челси"

Прямо сейчас "синие" являются лучшей командой Англии, если учитывать последние 5 матчей в рамках Премьер-лиги. Никакой клуб не смог за этот период заработать больше очков, чем "Челси" (12). Да и в других турнирах пока что не все так плохо. На поражение от "Мидлсбро" в первом матче они ответили разгромом команды Каррика на "Стэмфорд Бридж".

За последние 6 матчей во всех турнирах "Челси" выиграл 5, но стоит отметить, что уровень соперников был не на самом высоком уровне. То есть давненько лондонцы не играли с действительно мощными коллективами. "Астон Вилла" является именно таким соперником, поэтому опираться на недавние результаты команды Почеттино при прогнозе на этот матч не стоит.

В последнее время потерял свою форму Михаил Мудрик, который получил хорошую порцию критики за прошлый матч против "Мидлсбро". Несмотря на то, что его команда выиграла со счетом 6:1, украинца заменили сразу после перерыва. Надеемся на куда лучший перформанс Михаила в следующей игре.

Новости "Астон Виллы"

Команда Унаи Эмери в последнее время много отдыхала и перезаряжалась перед второй половиной сезона. Это должно пойти им на пользу и добавить сил, особенно учитывая тот факт, что накануне результаты бирмингемского коллектива слегка ухудшились.

Говоря о последних 5 матчах команды, то 3 из низ состоялись еще в 2023 году, тогда они едва сравняли счет на последних минутах матча против "Шеффилд Юнайтед", впоследствии проиграли "Манчестер Юнайтед, ведя в счете 2:0 по ходу игры, а дальше едва обыграли "Бернли" со счетом 3:2.

Уже в новом году "вилланы" успели провести две игры: в рамках Кубка Англии против "Мидлсбро", где Мэтти Кэш забил лишь на последних минутах и вывел свою команду в 1/16. А в Премьер-лиге они играли против крепкого "Эвертона" и та игра завершилась без забитых голов. Потеря формы очевидна, но после небольшого перерыва можно подходить к следующей игре с новыми силами. Именно такую энергичную команду Эмери мы и ожидаем увидеть на "Стэмфорд Бридж".

Личные встречи

24.09.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

01.04.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:2

11.12.22 КТМ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

16.10.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Челси" 0:2

26.12.21 АПЛ "Астон Вилла" — "Челси" 1:3

Цифры и факты

"Астон Вилла" сохранила свои ворота сухими в последних 3 матчах против "Челси" на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах;

В последних 4 матчах на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Астон Виллой" проходила ставка ТМ 2.5;

"Астон Вилла" выиграла последние 3 матча против "Челси" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Маурисио Почеттино лазаретный кризис в полном разгаре, поэтому, как и раньше, игроков, которые не смогут сыграть в этом матче из-за травм, хватает. Точно не сыграют: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Карни Чуквуемека, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку, Мало Гюсто, Роберт Санчес и Лесли Угочукву.

Также на Кубок Африканских Наций отправился Николя Джексон, поэтому "синие" остались без сенегальского нападающего.

У "Астон Виллы" все проще в кадровом плане. Точно не смогут сыграть из-за повреждений Эмилиано Буэндия и Тайрон Мингс. Под вопросом участие в противостоянии Люки Диня, Пау Торреса и Джейкоба Рамзи. Также на Кубок Африки отправился Бертран Траоре, поэтому "вилланам" придется играть без буркинийца.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Силва, Колвилл, Чилуэлл — Фернандес, Кайседо — Мадуэке, Палмер, Стерлинг — Броя

"Астон Вилла", 4-4-2: Мартинес — Конса, Карлос, Лангле, Морено — Бэйли, Камара, Луиз, Макгинн — Диаби, Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Эти коллективы в личных матчах не любят много забивать, поэтому ливня голов ожидать не стоит. Учитывая неплохую форму "Челси" и перезаряженные батарейки игроков "Виллы", следует ожидать непростого, равного и малорезультативного матча, который завершится вничью. Мы прогнозируем, что на "Стэмфорде" победителя выявить не удастся и нас ждет переигровка на "Вилла Парк".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.