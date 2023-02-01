Шахтер - Марибор онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Марибор 28.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Марибор (Марибор) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 28.01.2024

Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Марибор (Марибор):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Марибор в предыдущем футбольном матче 01.02.2023 закончилось с такими результатами: 4:4 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Лех - 25.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Марибор (Марибор)

Страна: Словения



Предыдущий матч команды Марибор был сыгран против Фенербахче - 17.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Фенербахче.

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