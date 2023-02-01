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Шахтер - Марибор онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 28 января 2024, 16:30
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Марибор
Марибор
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
37%
Ничья
30%
Марибор
33%
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Марибор
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
01.02.2023 - 16:30 Шахтер 4 - 4 Завершен Марибор
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
25.01.2024 - 17:03 Шахтер 3 - 1 Завершен Лех В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
22.01.2024 - 14:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Пюник В
Лига Чемпионов 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Порту 5 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
08.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - Марибор
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 21:15 Марибор 0 - 3 Завершен Фенербахче П
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:00 Фенербахче 3 - 1 Завершен Марибор П
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 21:30 Марибор 4 - 3 Завершен Дифферданж В
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Дифферданж 1 - 1 Завершен Марибор Н
Лига конференций 2023/2024
20.07.2023 - 18:00 Биркиркара 1 - 2 Завершен Марибор В
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
37%
Ничья
30%
Марибор
33%
Трансляция
Инфо
Игра будет состоять из двух таймов по 60 минут.
Запасные: Барченко, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналду, Швед, Очеретько, Назарина, Невертон, Цуканов.
Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо - Бондаренко - Зубков, Крыськив, Судаков, Кевин - Сикан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона Mardan Stadium (Анталья, Турция) сыграют донецкий Шахтер и словенский Марибор.
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Анонс матча Шахтер - Марибор 28.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Марибор (Марибор) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 28.01.2024
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Марибор (Марибор):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Марибор в предыдущем футбольном матче 01.02.2023 закончилось с такими результатами: 4:4 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Лех - 25.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Марибор (Марибор)
Страна: Словения

Предыдущий матч команды Марибор был сыгран против Фенербахче - 17.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Фенербахче.

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