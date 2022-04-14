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Шахтер - Лехия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 08 февраля 2024, 16:30
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
16'
Лехия
Гданьск
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
37%
Ничья
33%
Лехия
30%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Лехия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 20:35 Шахтер 3 - 2 Завершен Лехия
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
08.02.2024 - 12:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Аркадаг В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтер 2 - 3 Завершен Вележ П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 12:00 Шахтер 0 - 2 Завершен Градец-Кралове П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
28.01.2024 - 16:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Марибор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
25.01.2024 - 17:03 Шахтер 3 - 1 Завершен Лех В
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Последние матчи - Лехия
Чемпионат Польши 2022/2023
20.05.2023 - 21:00 Лехия 1 - 0 Завершен Легия В
Чемпионат Польши 2022/2023
14.05.2023 - 13:30 Сталь 0 - 0 Завершен Лехия Н
Чемпионат Польши 2022/2023
06.05.2023 - 21:00 Лехия 1 - 3 Завершен Заглембе П
Чемпионат Польши 2022/2023
28.04.2023 - 21:30 Ракув 4 - 0 Завершен Лехия П
Чемпионат Польши 2022/2023
22.04.2023 - 16:00 Лехия 1 - 2 Завершен Краковия П
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
37%
Ничья
33%
Лехия
30%
Трансляция
11'
10'
Длительная атака «горняков» завершилась ударом Судакова с линии штрафной. Сразу несколько защитников бросились под мяч и один из них заблокировал эту попытку забить.
5'
Медленно начинают спарринг обе команды. Шахтер разыгрывает мяч коротко, в основном на своей половине.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасные: Барченко (в), Дрозд, Лосенко, Тоиров.
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Ризнык — Азаров, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля — Бондаренко — Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков — Сикан. Главный тренер — Марино Пушич.
Запасные: Микулко (в), Гутовский (в), Бжек, Сезоненко, Капич, Кардась, Сыпек, Борковский, Гуэхо, Зьявинский.
Инфо
Стартовый состав Лехии: Сарнавский (в), Бугай, Киндриш, Ульссон, Калагур (к), Нойгебауэр, Желизко, Мена, Д’Арриго, Хлань, Бобчек. Главный тренер — Шимон Грабовский.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция контрольного матча Шахтер – Лехия.
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Последние матчи
Завершен 12:00 - Сегодня Шахтер Шахтер 4 Аркадаг Аркадаг 1 Завершен 10:00 - Сегодня ФК Александрия ФК Александрия 1 Видовре Видовре 2 Завершен 22:30 - Вчера Атлетико Атлетико 0 Атлетик Атлетик 1 Завершен 22:10 - Вчера Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 3 Брест Брест 1 Завершен 22:00 - Вчера Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1 Конго ДР Конго ДР 0

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Анонс матча Шахтер - Лехия 08.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Лехия (Гданьск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 08.02.2024
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Лехия (Гданьск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Лехия осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Лехия в предыдущем футбольном матче 14.04.2022 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Аркадаг - 08.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Лехия (Гданьск)
Страна: Польша

Предыдущий матч команды Лехия был сыгран против Легия - 20.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Польши 2022/2023 и закончился победой команды Лехия.

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