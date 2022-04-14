Шахтер - Лехия онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Лехия 08.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Лехия (Гданьск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 08.02.2024

Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Лехия (Гданьск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Лехия осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Лехия в предыдущем футбольном матче 14.04.2022 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Аркадаг - 08.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Лехия (Гданьск)

Страна: Польша



Предыдущий матч команды Лехия был сыгран против Легия - 20.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Польши 2022/2023 и закончился победой команды Лехия.

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