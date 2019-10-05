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Лестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 декабря 2019, 22:00 - Кинг Пауэр
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 4
Обновить
90'+2
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
35%
Ничья
13%
Ливерпуль
52%
П1: 3.28 Х: 3.82 П2: 2.2 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • Liverpool are undefeated in their last 34 matches (Premier League).
  • Команда Ливерпуль забила как минимум 2 гола в последних 8 матчах
  • Команда Ливерпуль выигрывала оба тайма и основное время в последних 4 матчах
  • Leicester are undefeated in their last 11 home matches (Premier League).
  • Было забито более 2.5 голов в последних 3 гостевых матчах команды Ливерпуль
  • Liverpool are undefeated in their last 5 matches against Leicester in all competitions.
Личные встречи
Лестер Сити
2
Побед
12
Игр
7
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
05.10.2019 - 18:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
05.10.2019 - 17:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
30.01.2019 - 22:00 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018/2019
01.09.2018 - 14:30 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Лестер Сити П
Кубок Лиги Англия 2019/2020
18.12.2019 - 21:30 Эвертон 2 - 3 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
08.12.2019 - 15:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:15 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Уотфорд В
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Последние матчи - Ливерпуль
Клубный чемпионат мира 2021
21.12.2019 - 19:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Фламенго В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Клубный чемпионат мира 2021
18.12.2019 - 19:30 "Монтеррей" 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Кубок Лиги Англия 2019/2020
17.12.2019 - 21:30 Астон Вилла 5 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
14.12.2019 - 14:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд В
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
35%
Ничья
13%
Ливерпуль
52%
П1: 3.28 Х: 3.82 П2: 2.2 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 26
    Прат Д.
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 10
    Джонни Меддисон
  • 25
    Онинье Ндиди
    Полузащитник
  • 21
    Pereira Ricardo
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 3
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 66
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Хамза Чодури
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 7
    Демарай Грей
    Полузащитник
  • 5
    Уэс Морган
    Защитник
  • 2
    Джеймес Жустин
  • 12
    Дэниэл Уорд
  • 17
    Айосе Перес
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 76
    Уильямс Neco
Тренеры
Трансляция
87'
"Лестер" ничего не может противопоставить гостям. "Ливерпуль" доминирует на поле.
85'
Удар Варди с острого угла! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
82'
Замена
Замена у "Ливерпуля". Лаллана сменил Хендерсона.
81'
Хендерсон получает помощь медиков. Пауза в игре.
78'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Тушите свет! Трент принял передачу от Мане и пробил низом в дальний угол! 0:4!
76'
Замена
Замена у "Лестера". Чодури сменил Мэддисона.
74'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Фирмино принял мяч от Трента и пробил мимо Шмейхеля! 0:3! Разгром!
73'
Желтая карточка
Мэддисон получил желтую за неспортивное поведение.
71'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Милнер хладнокровно реализовал приговор! 0:2!
71'
Сеюнджю сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр указал на "точку". Пенальти!
70'
Замена
Двойная замена. Милнер сменил Кейта. Ориги сменил Салаха.
68'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Ливерпуля".
66'
Сеюнджю остановил атаку "Ливерпуля" правым флангом. Мяч перехвачен.
65'
Прат приложился к мячу с дальней дистанции! Над перекладиной.
64'
Перейра прорвался с правого фланга в чужую штрафную. Перейра! Ван Дейк остановил проход Рикарду.
62'
Желтая карточка
Варди вырвался на ударную позицию! Варди! Гомес сфолил против форварда хозяев. Желтая для Гомеса.
58'
Замена
Замена у "Лестера". Олбрайтон сменил Барнса.
57'
Опасный момент
Пожар в штрафной "Лестера"! Салах мог забивать, но каркас ворот спас команду хозяев!
56'
Мане не смог обработать мяч после подачи Хендерсона с правого фланга.
54'
Салах пытался пребросить Шмейхеля, но попытка Мохамеда закончилась провалом.
52'
Робертсон пробил головой после подачи партнера. Мимо ворот.
50'
"Ливерпуль" владеет мячом. "Лестер" ждет ошибки соперника.
49'
Офсайд
Мэддисон прострелил в штрафную соперника с правого фланга. Арбитр остановил встречу. Офсайд.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Хозяева владеют мячом, но ничего не могут создать в атаке. 0 ударов в створ у "Лестера".
41'
Сеюнджю отлично сыграл в отборе против Кейта! "Лестер" отбился.
38'
Фирмино отдал на Салаха. Мохамед не смог отдать в обострение.
35'
Ван Дейк сфолил против Чилвелла. Свободный для "Лестера".
33'
Опасный момент
Мане! Садио здорово пробил из пределов штрафной! Шмейхель спасает "Лестер"! Классный сэйв!
31'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Трент навесил на дальнюю штангу. Фирмино головой отправил мяч в сетку! 0:1!
27'
Прат пытался обострить на фланге, но защитник "Ливерпуля" ликвидировал угрозу.
24'
Офсайд
Салах в положении вне игры.
23'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Ливерпуля".
20'
Барнс мог обострить, но проиграл борьбу за мяч Гомесу. "Ливерпуль" начал свою атаку.
18'
Моментов нет. Борьба идет в районе центрального круга.
15'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу "Лестера".
13'
Офсайд
Барнс в офсайде.
11'
Опасный момент
Салах вырвался на ударную позицию! Салах! Мохамед пробил с острого угла! Мяч попал в сетку с внешней стороны. Можно было отдать на Мане, но Салах решил пробить сам.
10'
Варди прострелил с левого фланга. Робертсон вынес мяч за лицевую. Угловой для "Лестера".
9'
"Ливерпуль" держит мяч под контролем. "Лестер" активно прессингует соперника.
6'
Офсайд
Барнс в положении вне игры.
6'
Салах пробил с линии штрафной! Мяч летит выше цели.
5'
Хендерсон сфолил против Мэддисона. Свободный для "Лестера".
3'
Трент неплохо пробил со средней дистанции! Шмейхель на месте! Мане нанес удар с 3-х метров! Мимо створа!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр - Майкл Оливер.
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс, Прат, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон – Варди. Запасные: Грей, Джастин, Перес, Уорд, Морган, Олбрайтон, Чодури.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Шакири, Лаллана, Ориги, Милнер, Адриан, Джонс, Уильямс.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 19-го тура АПЛ: "Лестер" - "Ливерпуль". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Лестер Сити - Ливерпуль 26.12.2019, Чемпионат Англии

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Кинг Пауэр.

Дата проведения матча: 26.12.2019
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ливерпуль, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Ливерпуль и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 05.10.2019 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Ливерпуль можно посмотреть 26.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Ливерпуль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против Манчестер Сити - 21.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды Ливерпуль был сыгран против Фламенго - 21.12.2019, в рамках чемпионата Клубный чемпионат мира 2021 и закончился победой команды Ливерпуль.

Следите за результатами матча Лестер Сити - Ливерпуль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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