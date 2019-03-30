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Эспаньол - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 04 января 2020, 22:00 - РДЦЕ
Главный судья: Карлос Дель Серро (Испания)
Рейтинг матча:
Эспаньол
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Эспаньол
18%
Ничья
18%
Барселона
64%
П1: 7.1 Х: 5.4 П2: 1.41 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in 9 of Barcelona's last 11 games (LaLiga).
  • Barcelona are undefeated in 22 of their last 24 matches against Espanyol in all competitions.
  • Barcelona have kept a clean sheet in 6 of their last 8 matches against Espanyol in all competitions.
  • Espanyol have conceded at least 2 goals in 7 of their last 8 matches (LaLiga).
  • Espanyol have failed to win their last 9 home matches (LaLiga).
  • Espanyol have seen under 2.5 goals in 5 of their last 6 matches against Barcelona in all competitions.
  • Barcelona are undefeated in their last 7 matches (LaLiga).
Личные встречи
Эспаньол
1
Побед
20
Игр
16
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2018
30.03.2019 - 17:15 Барселона 2 - 0 Завершен Эспаньол
Чемпионат Испании 2018
08.12.2018 - 21:45 Эспаньол 0 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2017/2018
04.02.2018 - 17:15 Эспаньол 1 - 1 Завершен Барселона
Кубок Испании 2017/2018
25.01.2018 - 22:30 Барселона 2 - 0 Завершен Эспаньол
Последние матчи - Эспаньол
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 12:45 "Леганес" 2 - 0 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 17:00 Эспаньол 2 - 2 Завершен Бетис Н
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 22:45 Эспаньол 0 - 1 Завершен ЦСКА П
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 14:00 Реал 2 - 0 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 18:15 Эспаньол 2 - 4 Завершен Осасуна П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 17:00 Барселона 0 - 0 Завершен "Алавес" Н
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Интер 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершен Мальорка В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Эспаньол
18%
Ничья
18%
Барселона
64%
П1: 7.1 Х: 5.4 П2: 1.41 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Диего Лопес
    Вратарь
  • 12
    Каллери Хонатан
  • 14
    Оскар Мелендо
    Полузащитник
  • 34
    Виктор Гомез
  • 21
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 15
    Давид Лопес
    Полузащитник
  • 10
    Серхи Дардер
    Полузащитник
  • 16
    Хави Лопес
    Полузащитник
  • 20
    Бернардо Эспиноса
    Защитник
  • 5
    Налдо
    Защитник
  • 17
    Дидак Вила
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 31
    Виктор Кампузано
  • 22
    Матиас Варгас
  • 8
    Андер Итурраспе
    Полузащитник
  • 6
    Lluís López
  • 3
    Адриа Жинер Педроса
  • 1
    Прието А. (В
  • 7
    Ву Леи
Тренеры
Трансляция
"Эспаньол", стартовый состав: Диего Лопес – Хави Лопес, Эспиноза, Налдо, Вила – В. Гомес, Дардер, Давид Лопес, Рока – Мелендо, Кальери. Запасные: Педроса, Луис Лопес, Кампусано, Прието, Варгас, Иттураспе, Ву Лей.
"Барселона", стартовый состав: Нето – Роберто, Пике, Лангле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич – Месси, Суарес, Гризманн. Запасные: Видаль, Фати, Умтити, Перес, Пенья, Фирпо, Семеду.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: "Эспаньол" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Последние матчи
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Анонс матча Эспаньол - Барселона 04.01.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Эспаньол (Барселона) и командой Барселона (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе РДЦЕ.

Дата проведения матча: 04.01.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эспаньол (Барселона) и командой Барселона (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Барселона, тогда как команда Эспаньол осталась с поражением. Столкновение Барселона и Эспаньол в предыдущем футбольном матче 30.03.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эспаньол - Барселона можно посмотреть 04.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Эспаньол - Барселона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Абелардо Фернандес

Предыдущий поединок команды Эспаньол был сыгран против "Леганес" - 22.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Леганес".

Команда гостей

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды Барселона был сыгран против "Алавес" - 21.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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