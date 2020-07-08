Барселона - Эспаньол онлайн трансляция матча

Барселона забивает 2 гола за матч против команды Эспаньол, а Эспаньол забивает 0.6 гола против команды Барселона (в среднем).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иЭспаньол, когда Барселона играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Эспаньол проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Эспаньол выигрывает в 39% матчей.

Недавнее выступление команды Эспаньол в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эспаньол (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Эспаньол не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Эспаньол - 2.6.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Эспаньол's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Эспаньол выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 6 голами. Raul De Tomas забил 7 раз за Эспаньол

Барселона забивает 2.1 гола, играя дома, а Эспаньол забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Эспаньол лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Барселона и Эспаньол 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Эспаньол - 0.8.

Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Эспаньол выигрывает в 39%.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Эспаньол в последних 14 встречах.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эспаньол.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Эспаньол выиграла 0, 2 ничьи.

Выездная статистика Эспаньол в сезоне 0-3-3

Эспаньол забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Последняя гостевая победа Эспаньол над Барселона была в 2009

Эспаньол не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 64 встреч, команда Барселона выиграла 40 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Эспаньол выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 122-41 в пользу команды Барселона

За последние 31 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 26 раз, 4 сыграла в ничью и 1 победы команды Эспаньол. Разница голов 80-16 в пользу команды Барселона.

Барселона не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Вы знали, что Эспаньол забил 36% голов между минутами 31-45?