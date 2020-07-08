Барселона - Эспаньол онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Эспаньол (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Эспаньол (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Эспаньол осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Эспаньол в предыдущем футбольном матче 08.07.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Xavi и Висенте Морено разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман
Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Сельта - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Висенте Морено
Предыдущий поединок команды Эспаньол был сыгран против Гранада - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.
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