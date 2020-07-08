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Барселона - Эспаньол онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 ноября 2021, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
4'
Эспаньол
Барселона
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
33%
Эспаньол
25%
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.50
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.85 Х: 2.95 П2: 5.90
Интересные факты
  • Барселона забивает 2 гола за матч против команды Эспаньол, а Эспаньол забивает 0.6 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иЭспаньол, когда Барселона играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Эспаньол проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Эспаньол выигрывает в 39% матчей.
  • Недавнее выступление команды Эспаньол в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эспаньол (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Эспаньол не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Эспаньол - 2.6.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Эспаньол's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Эспаньол выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 6 голами. Raul De Tomas забил 7 раз за Эспаньол
  • Барселона забивает 2.1 гола, играя дома, а Эспаньол забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Эспаньол лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Эспаньол 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Эспаньол - 0.8.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Эспаньол выигрывает в 39%.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Эспаньол в последних 14 встречах.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эспаньол.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Эспаньол выиграла 0, 2 ничьи.
  • Выездная статистика Эспаньол в сезоне 0-3-3
  • Эспаньол забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Последняя гостевая победа Эспаньол над Барселона была в 2009
  • Эспаньол не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Барселона выиграла 40 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Эспаньол выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 122-41 в пользу команды Барселона
  • За последние 31 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 26 раз, 4 сыграла в ничью и 1 победы команды Эспаньол. Разница голов 80-16 в пользу команды Барселона.
  • Барселона не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Эспаньол забил 36% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Барселона забил 26% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Барселона
17
Побед
22
Игр
1
Побед
Эспаньол
Чемпионат Испании 2019/2020
08.07.2020 - 22:45 Барселона 1 - 0 Завершен Эспаньол
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 22:00 Эспаньол 0 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
30.03.2019 - 17:15 Барселона 2 - 0 Завершен Эспаньол
Чемпионат Испании 2018
08.12.2018 - 21:45 Эспаньол 0 - 4 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальекано 1 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал П
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Последние матчи - Эспаньол
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 15:00 Эспаньол 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Хетафе 2 - 1 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.10.2021 - 22:00 Эспаньол 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Эльче 2 - 2 Завершен Эспаньол Н
Чемпионат Испании 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Эспаньол 2 - 0 Завершен Кадис В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
33%
Эспаньол
25%
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.50
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.85 Х: 2.95 П2: 5.90
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
28
Óscar Mingueza
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
28
Gonzalez Nicolas
37
Akhomach, Ilias
10
Мемфис Депай
30
Whyte Gavin
13
Диего Лопез
22
Алейкс Видаль
24
Гомез, Серхи
15
Джуан Давид Виктория Лопез
4
Леандро Кабрера
3
Адриа Жинер Педроса
23
Адриан Эмбарба
25
Эррера Янгель
10
Серхи Дардер
18
Пуадо, Хави
11
Де Томаш, Рауль
Стартовый состав
  • 37
    Akhomach, Ilias
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 11
    Де Томаш, Рауль
    Нападающий
  • 23
    Адриан Эмбарба
    Полузащитник
  • 25
    Эррера Янгель
  • 10
    Серхи Дардер
    Полузащитник
  • 18
    Пуадо, Хави
    Нападающий
  • 22
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 24
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 15
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 4
    Леандро Кабрера
    Защитник
  • 3
    Адриа Жинер Педроса
  • 13
    Диего Лопез
Запасные игроки
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 17
    Дидак Вила
    Защитник
  • 21
    Ribaudo, Nicolas Melamed
    Полузащитник
  • 16
    Лоренцо Хесус Морон Гарсия
    Нападающий
  • 6
    Мануэль Морланес
    Полузащитник
  • 8
    Фран Мерида
    Полузащитник
  • 14
    Оскар Мелендо
    Полузащитник
  • 2
    Мигелон
    Защитник
  • 34
    Garcia Pons, Joan
    Вратарь
  • 18
    Нани Ландри Димата
    Нападающий
  • 5
    Фернандо Калеро
  • 20
    Кейди Баре
    Полузащитник
  • 7
    Микеле Лейгертвуд
    Полузащитник
Тренеры
  • Xavi
  • Висенте Морено
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Штрафные
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
1'
Штрафной удар - ("Барселона")
2'
Первый фол в матче. В центре поля по ногам получил Акомах
Свисток
Матч начался
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Анонс матча "Барселона" - Эспаньол 20.11.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Эспаньол (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Эспаньол (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Эспаньол осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Эспаньол в предыдущем футбольном матче 08.07.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Висенте Морено разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Эспаньол можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Эспаньол, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Сельта - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Висенте Морено

Предыдущий поединок команды Эспаньол был сыгран против Гранада - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.

Следите за результатами матча "Барселона" - Эспаньол онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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