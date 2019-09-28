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Реал - Атлетико онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 12 января 2020, 20:00
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
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53'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
27' Фелипе
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
20%
Атлетико
30%
Личные встречи
Реал
11
Побед
30
Игр
8
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
28.09.2019 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
09.02.2019 - 17:15 Атлетико 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018/2019
29.09.2018 - 21:45 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико
Суперкубок УЕФА 2018
15.08.2018 - 22:00 Реал 2 - 4 Завершен Атлетико
Последние матчи - Реал
Суперкубок Испании 2019/2020
08.01.2020 - 21:00 "Валенсия" 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 17:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Атлетико
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 16:45 Бетис 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 21:45 Атлетико 2 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Локомотив В
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Новости команд
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
20%
Атлетико
30%
Главные события
27'
Фелипе
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 23
    Менди Ф.
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    27
  • 7
    Джао Феликс Секейра
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 8
    Сауль
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 2
    Хосе Хименес
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
Запасные игроки
  • 25
    Винисиус Жуниор
  • 27
    Родриго
    Полузащитник
  • 16
    Хамес Родригес
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 24
    Мариано Диас
    Нападающий
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 32
    Родриго Рикельме
  • 22
    Марио Хермосо
  • 4
    Ариас С.
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 1
    Адан Антонио
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
49'
Уголовой
Кроос навесил с углового. Облак забрал мяч в руки со второй попытки.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Опасный момент
Ответ от "Реала"! Каземиро пробил головой после подачи с углового! Мяч летит над перекладиной!
42'
Опасный момент
Удар Сауля через себя! Куртуа забирает мяч в руки.
40'
Каземиро отдал в обострение. Модрич не смог принять передачу Карлоса.
38'
Опасный момент
Менди вырвался на ударную позицию! Удар! Облак внимателен в эпизоде.
36'
Иско отдал на Карвахаля. Даниэль не смог обработать сферу.
34'
Менди навесил в чужую штрафную. Никто из партнеров не смог принять подачу Ферлана.
32'
Иско нанес удар головой после подачи партнера с углового! Мяч летит мимо цели.
29'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
27'
Желтая карточка
Фелипе получил желтую карточку за фол против Йовича.
26'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Реала".
24'
Лоди грубо сыграл против Модрича. Арбитр устно предупредил игрока гостей.
21'
Опасный момент
Удар в падении от Сауля! Мяч зацепил игрока хозяев и ушел за лицевую. Угловой.
20'
Опасный момент
Мората принял передачу от Парти и пробил низом в ближний угол! Мимо цели!
17'
"Сливочные" держат мяч под контролем, но продвижения вперед почти нет. Облак отдыхает в своей вратарской.
14'
Мората слишком картинно падал в борьбе с Куртуа. Нет пенальти.
14'
Опасный момент
Рамос ошибся позиционно! Мяч у Фелиша! Можно бить! Удаар! Мяч летит мимо штанги.
13'
Триппьер приходит в себя после единоборства с Иско. Пауза в игре.
11'
Инфо
Владение мячом - 68%/32% в пользу "Реала".
9'
Опасный момент
Плотный удар Модрича после розыгрыша углового! Облак на месте!
7'
Фелиш пытался найти свободную зону, но Карвахаль остановил проход Жоау. Мяч перехвачен.
5'
Опасный момент
Каземиро нанес удар со средней дистанции! Без проблем для Облака!
4'
Карвахаль навесил на Иско. Триппьер перехватил подачу игрока хозяев.
3'
"Реал" контролирует мяч и пытается развить позиционную атаку. "Атлетико" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хосе Мария Санчес Мартинес.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос - Модрич, Иско - Йович. Запасные: Ареола, Милитан, Марсело, Родригес, М. Диас, Винисиус, Родриго.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди - Корреа, Эррера, Парти, Сауль - Фелиш, Мората. Запасные: Адан, Ариас, Савич, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Рикельме.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании 2020: "Реал" - "Атлетико". Начало поединка - 20:00.
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Анонс матча Реал - Атлетико 12.01.2020, Суперкубок Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2021.

Дата проведения матча: 12.01.2020
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Атлетико (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Атлетико и Реал в предыдущем футбольном матче 28.09.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Атлетико можно посмотреть 12.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Атлетико, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Валенсия" - 08.01.2020, в рамках турнира Суперкубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды Атлетико был сыгран против Барселона - 09.01.2020, в рамках турнира Суперкубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Следите за результатами матча Реал - Атлетико онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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