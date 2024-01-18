Атлетико - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Атлетико" - Реал 18.01.2024, Кубок Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2023/2024.

Дата проведения матча: 18.01.2024

Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 10.01.2024 закончилось со счетом: 5:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Реал можно посмотреть 18.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал - 10.01.2024, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2024 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Барселона" - 14.01.2024, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2024 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.