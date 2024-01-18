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Атлетико - Реал онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 18 января 2024, 22:30 . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
1 - 1
Обновить
54'
Реал
Мадрид
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Ход матча
39' Dias Lino, Samuel 45' Винисиус Жуниор 45' Ян Облак
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
21%
Ничья
30%
Реал
49%
П1: 3.60 Х: 2.81 П2: 2.42
П1: 3.60 Х: 2.81 П2: 2.42
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иРеал Мадрид, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 2. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид 1-1. 16 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 35 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 7 раз, 10 сыграла в ничью и 18 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 56-34 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 77 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 12 раз, 28 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 126-79 в пользу команды Реал Мадрид
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 24 домашних матчах.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 21 играх.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 46% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок Короля" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок Короля" против команды Реал Мадрид.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.4 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 2.
  • Атлетико Мадрид забивает 2.5 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Атлетико
10
Побед
41
Игр
17
Побед
Реал
Суперкубок Испании 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетико 3 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершен Атлетико
Кубок Испании 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Суперкубок Испании 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2023/2024
23.12.2023 - 17:15 Атлетико 1 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.12.2023 - 22:30 Атлетико 3 - 3 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2023/2024
16.12.2023 - 17:15 Атлетик 2 - 0 Завершен Атлетико П
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Последние матчи - Реал
Суперкубок Испании 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершен Барселона В
Суперкубок Испании 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Вильярреал В
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Главные события
45'
Винисиус Жуниор
45'
Ян Облак ГООЛ!
ГООЛ! Dias Lino, Samuel
39'
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
21%
Ничья
30%
Реал
49%
П1: 3.60 Х: 2.81 П2: 2.42
П1: 3.60 Х: 2.81 П2: 2.42
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 19
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 12
    Dias Lino, Samuel
    Нападающий
    39
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 5
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 20
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
    45
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 22
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 7
    Винисиус Жуниор
    45
  • 12
    Эдуардо Камавинга
  • 5
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 11
    Родриго
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
4
Штрафные
12
11
Фолы
3
1
Офсайды
1
51%
Владение мячом
49%
3
Удары в створ
4
Удары мимо
1
4
Сейвы
2
3
Блокировано ударов
2
Угловые
3
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Атлетико" - Реал
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Горячим было завершение первого тайма, поэтому второй будет не менее интересным. Команды забили по мячу из-за ошибок друг друга в защите, поэтому сейчас у нас ничья. Реал атакует немного содержательнее, но у него в обороне снова не все в порядке.
Свисток
Идем на перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! В свои ворота перевел Облак кулаком подачу со штрафного с левого фланга от Модрича, которую нужно было перехватывать в центральной зоне.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Желтая карточка
Винисиус предупрежден за разговоры.
43'
Фол от Де Пауля на правом фланге обороны против Винисиуса.
41'
Реал в атаке находится в эти минуты.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Слету Лино замкнул мягкую подачу Де Пауля с правого фланга на дальний угол вратарской.
37'
Витсель в подкате перевел на угловой прострел Карвазаля с правого фланга на дальнюю штангу для Рюдигера.
35'
Удар со стандарта с левого фланга от Родриго полетел в голову Морате.
34'
Де Пауль сбил Беллингема, когда тот приближался к левому флангу штрафной.
33'
Морату искал прострелом с левого фланга Лино на дальней штанге, но Начо перехватил.
31'
Мората набирал обороты на правом фланге контратаки, но в штрафную мяч не завел.
29'
А теперь наблюдаем за игрой в пас от Атлетико. Опять никто никуда не торопится.
27'
Реалу высокий темп не нравится, поэтому он держит мяч в центре поля.
24'
Плохое исполнение удара через себя от Мораты при подаче с правого фланга.
22'
Опасный момент
Лунин прочитал удар головой от Гризманна из центра штрафной в завершение подачи с левого фланга.
20'
Опасный момент
Камавинга тонко поднял мяч к центру штрафной из глубины, после чего Родриго с разворота пробил в левый угол, Облак парировал, а затем потащил и добивание Винисиуса!
18'
Контроль мяча от Атлетико в центре поля, но Реал сел в защиту всей командой.
16'
Почти нет действий на чужой половине у Атлетико сегодня.
13'
Толчок в спину от Винисиуса на левом фланге атаки против Хименеса.
11'
Опасный момент
Перекладина! Беллингем оставил в дураках трех соперников на правом фланге штрафной, после чего вколотил в перекладину над Облаком!
8'
Карвахаль с правого фланга выполнил глубокую подачу, но Облак ее прочитал.
6'
Офсайд
Мората в офсайде на левом фланге встречал передачу Лино.
4'
Мелкий фол Мораты в центре поля против Беллингема.
3'
В прессинге Атлетико традиционно мощный.
1'
Реал пытается спокойно начать игру.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
На прошлой неделе Реал выбил Атлетико из полуфинала Суперкубка Испании в овертайме (5:3).
Инфо
Реал до этого выбил Арандину (3:1).
Инфо
Атлетико до этого выбил Луго (3:1).
Запасные: Грбич, Гомис, Аспиликуэта, Сьоюнджю, Савич, Молина, Галан, Барриос, Рикельме, Депай, Корреа.
Атлетико: Облак - Льоренте, Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино - Де Пауль, Коке, Сауль - Мората, Гризманн.
Запасные: Аррисабалага, Пиньейро, Кроос, Хоселу, Чуамени, Себальйос, Фран Гарсия, Браим, Гюлер, Мартин, Винисиус Тобиас.
Реал: Лунин - Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди - Камавинга - Вальверде, Модрич - Беллингем - Родриго, Винисиус.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Испании. На поле стадиона Метрополитано (Мадрид, Испания) сыграют мадридские Атлетико и Реал.
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Анонс матча "Атлетико" - Реал 18.01.2024, Кубок Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2023/2024.

Дата проведения матча: 18.01.2024
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 10.01.2024 закончилось со счетом: 5:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Реал можно посмотреть 18.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал - 10.01.2024, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2024 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Барселона" - 14.01.2024, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2024 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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