Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 18.01.2024

"Атлетико" и "Реал" неделю назад закатали неимоверное противостояние в Суперкубке, и вот жребий свел их снова. Вы сомневаетесь, что им под силу еще раз устроить шоу? Мы - нет. Тем более, обе стороны видят проблемы "Барселоны" и понимают - тот, кто победит в дерби, станет большим фаворитом всего Кубка.

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Кубок короля. 1/8 финала

18 января. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Атлетико" бодро начал сезон, но на решающих матчах споткнулся. 3:4 с "Жироной" и 3:5 с "Реалом" показали, что проходной двор в обороне портит все старания форвардов.

Способен ли Диего Симеоне изменить это за неделю? Во всяком случае, он попробует, а домашние трибуны помогут - на "Сивитас Метрополитано" "Атлетико" не проигрывает уже больше года. 25 матчей без поражений дома - лучшая серия в Испании.

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В том числе "Атлетико" бил и "Реал" в сентябре (3:1), но тогда команды находились на разных полюсах формы. Сейчас будет труднее. 1 сухой матч из последних 6 - это плохо. Вдобавок, как показал Суперкубок, "Реал" еще и выносливее, и в случае экстра-таймов именно он будет в них доминировать.

Новости "Реала"

Сезон "Реала" пока получается идеальным. Всего одно поражение (уже упомянутое от "Атлетико") в 28 поединках - это круто. 6 побед из 6 в группе ЛЧ - еще лучше. Разгром "Барсы" в финале Суперкубка - и подавно мечта.

У Мадрида все еще лучшая оборона Ла Лиги (11 пропущенных), а еще вторая лучшая атака (40 голов), которая последнее время сильно прибавила после выздоровления Винисиуса и прогресса Браима Диаса. В двух матчах Суперкубка с "Барсой" и "Атлетико" "Реал" забил 9 голов. Даже Лунин - и тот показывает лучший в жизни футбол.

1963 - @realmadriden have achieved their first win against @atletienglish in the Spanish Super Cup (D2 L1), the first time they have won a derby against the red and whites while conceding three goals in all competitions since March 1963 (4-3 in LaLiga). Thorn. pic.twitter.com/cOIuwZjDBI — OptaJose (@OptaJose) January 10, 2024

И знаете, что? Весь этот блеск сейчас и есть главный враг Мадрида. В ту же секунду, как он поверит в собственную непобедимость - он проиграет. Тем более, с "Атлетико". Победить на поле "Матрасников" можно только стоя крепко на земле, иначе Гризманн не простит.

"Атлетико" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Как уже говорилось, "Атлетико" в этом сезоне нанес "Реалу" единственное поражение - это было в сентябре в рамках Ла Лиги (3:1). "Сливочные" ответили на него памятной победой в перестрелке в Суперкубке, которую вы точно не могли забыть (5:3).

Ну, а если копнуть глубже, то "Реал" выиграл один из трех последних матчей на "Метрополитано"; еще два остались за "Матрасниками". То есть, глобально это борьба равных.

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Реала" уже давно и надолго выбыли Куртуа, Милитао и Алаба, а Васкес долечивает мышечное повреждение и вернется скоро, но не сейчас.

"Атлетико" же и подавно не жалуется на травмы - здесь в лазарете остался лишь Тома Лемар, плюс глубокий запасной Рейнилду поехал на Кубок Африки.

"Атлетико": Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Молина, Льоренте, Коке, де Пауль, Рикельме - Гризманн, Мората

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Кроос, Чуамени, Вальверде - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Атлетико" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Не видим причин, почему бы мадридским грандам опять не затеять равную битву с шансами у обоих ворот. Кажется, "Атлетико" в этом сезоне иначе просто не умеет.

Отсюда и наша ставка - на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.