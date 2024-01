Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 18.01.2024

"Атлетико" и "Реал" неделю назад закатали неимоверное противостояние в Суперкубке, и вот жребий свел их снова. Вы сомневаетесь, что им под силу еще раз устроить шоу? Мы - нет. Тем более, обе стороны видят проблемы "Барселоны" и понимают - тот, кто победит в дерби, станет большим фаворитом всего Кубка.

"Атлетико" бодро начал сезон, но на решающих матчах споткнулся. 3:4 с "Жироной" и 3:5 с "Реалом" показали, что проходной двор в обороне портит все старания форвардов.

Способен ли Диего Симеоне изменить это за неделю? Во всяком случае, он попробует, а домашние трибуны помогут - на "Сивитас Метрополитано" "Атлетико" не проигрывает уже больше года. 25 матчей без поражений дома - лучшая серия в Испании.

В том числе "Атлетико" бил и "Реал" в сентябре (3:1), но тогда команды находились на разных полюсах формы. Сейчас будет труднее. 1 сухой матч из последних 6 - это плохо. Вдобавок, как показал Суперкубок, "Реал" еще и выносливее, и в случае экстра-таймов именно он будет в них доминировать.

Сезон "Реала" пока получается идеальным. Всего одно поражение (уже упомянутое от "Атлетико") в 28 поединках - это круто. 6 побед из 6 в группе ЛЧ - еще лучше. Разгром "Барсы" в финале Суперкубка - и подавно мечта.

У Мадрида все еще лучшая оборона Ла Лиги (11 пропущенных), а еще вторая лучшая атака (40 голов), которая последнее время сильно прибавила после выздоровления Винисиуса и прогресса Браима Диаса. В двух матчах Суперкубка с "Барсой" и "Атлетико" "Реал" забил 9 голов. Даже Лунин - и тот показывает лучший в жизни футбол.

