Челси - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Манчестер Юнайтед 17.02.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 17.02.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 30.10.2019 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Лестер Сити - 01.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Предыдущий поединок команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Вулверхэмптон - 01.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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