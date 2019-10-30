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Челси - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 февраля 2020, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Антони Тэйлор (Англия)
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
10'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Челси
23%
Ничья
38%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 2.08 Х: 3.42 П2: 4.02 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Интересные факты
  • Man Utd have failed to score in their last 3 matches (Premier League).
  • Было забито тотал голов меньше 2.5 в 4 последних гостевых матчах команды Манчестер Юнайтед (Премьер-лига)
  • Man Utd have scored at least 2 goals in their last 3 away matches against Chelsea in all competitions.
  • Man Utd are undefeated in their last 5 matches against Chelsea in all competitions.
Личные встречи
Челси
7
Побед
20
Игр
6
Побед
Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги Англия 2021
30.10.2019 - 22:05 Челси 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
11.08.2019 - 18:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
28.04.2019 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Челси
Кубок Англии 2018
18.02.2019 - 21:30 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 22:15 Челси 2 - 2 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 19:30 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Челси 3 - 0 Завершен "Бернли" В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 14:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси Н
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 19:45 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон Н
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен "Бернли" П
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершен Норвич Сити В
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Новости команд
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Челси
23%
Ничья
38%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 2.08 Х: 3.42 П2: 4.02 ТБ 2.5: 26 ТМ 2.5: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 11
    Педро Родригес
    Нападающий
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 10
    Виллиан
    Полузащитник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 24
    James Reece
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 5
    Магуайр Х.
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 3
    Эрик Бейи
    Защитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
Запасные игроки
  • 19
    Mount Mason
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 29
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
6'
Опасный момент
Первый момент! Джеймс подключилсяк атаке и пробил низом с правого фланга в дальний угол! Мяч просвистел в метре от штанги!
3'
Хозяева пытаются развить атаку. Гости активно прессингуют соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр - Энтони Тейлор.
"Челси", стартовый состав: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Педро, Батшуайи, Виллиан. Запасные: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Томори, Баркли, Маунт, Жиру.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа — Байи, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Фернандеш — Джеймс, Мартиаль. Запасные: Ромеро, Джонс, Далот, Мата, Перейра, Игало, Гринвуд.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: "Челси" - "Манчестер Юнайтед". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Челси - Манчестер Юнайтед 17.02.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 17.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 30.10.2019 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Манчестер Юнайтед можно посмотреть 17.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Манчестер Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Лестер Сити - 01.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Вулверхэмптон - 01.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - Манчестер Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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