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Шахтер - Оболонь-Бровар онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 27 мая 2020, 11:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
Обновить
57'
Оболонь-Бровар
Киев
Ход матча
9' Алан Патрик 21' Марлос
Кто победит?
73 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
74%
Ничья
14%
Оболонь-Бровар
12%
Личные встречи
Шахтер
3
Побед
4
Игр
1
Побед
Оболонь-Бровар
Кубок Украины 2014/2015
23.08.2014 - 19:30 Оболонь-Бровар 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2011/2012
06.11.2011 - 17:00 Оболонь-Бровар 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2011/2012
10.07.2011 - 19:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь-Бровар
Премьер-лига 2010/2011
09.04.2011 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Оболонь-Бровар
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 Вольфсбург 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Оболонь-Бровар
Новости команд
Кто победит?
73 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
74%
Ничья
14%
Оболонь-Бровар
12%
Главные события
ГООЛ! Марлос
21'
ГООЛ! Алан Патрик
9'
Составы команд
30
Андрей Пятов
24
Егор Прокопенко
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 23
    Vitao
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    9
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
    21
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
  • 24
    Егор Прокопенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 1
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Перерыв.
43'
Желтая карточка
Прокопенко получил желтую за опасную игру.
40'
Хочолава хорошо сыграл в обороне и перехватил передачу соперника.
39'
Желтая карточка
Валеев получил желтую за срыв атаки.
36'
Опасный момент
Слободян пробил со штрафного! Пятов на месте!
32'
Замена
Замена у "Шахтера". Исмаили сменил Болбата. Фернандо сменил Мораеса.
30'
Тайсон забросил на Марлоса, но тот не смог принять передачу. Мяч перехвачен
26'
Навес на Батальского не прошел. Витао выиграл воздух у соперника.
23'
Вакула прострелил после передачи Марлоса. Семенко заблокировал передачу соперника.
21'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Классная диагональ Патрика на Марлоса. Марлос прошел защитника и пробил мимо Федоривского! 2:0!
19'
Желтая карточка
Хочолава получил желтую за грубую игру.
14'
Вакула разогнал атаку. Прошла передача на Марлоса, но далее без обострения. Семенко вынес сферу за лицевую. Угловой.
12'
Желтая карточка
Степаненко получил желтую за свой фол.
9'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Алан Патрик здорово пробил в дальний угол! Счет открыт! 1:0!
8'
Слободян невесил во вратарскую соперника. Без проблем для Пятова.
4'
Опасный момент
Фернандо вышел на свидиние с голкипером! Нет удара! Федоривский догнал форварда "Шахтера" и ликвидировал угрозу.
3'
Опасный момент
Первый момент у хозяев! Алан Патрик нанес удар со штрафного. Рядом со штангой мяч летит.
1'
Свисток
Матч начался!
"Шахтер", стартовый состав: Пятов - Исмаили, Хочолава, Витао, Вакула - Патрик, Степаненко - Тайсон, Коваленко, Марлос - Фернандо. запасные: Шевченко, Гриценко, Трубин, Додо, Кривцов, Болбат, Антонио, Пихаленок, Тете, Соломон, Коноплянка, Мораес, Сикан, Дентиньо.
"Оболонь-Бровар", стартовый состав: Федоривский - Майданевич, Семенко, Коваленко, Безуглый - Валеев, Покотилюк - Прокопенко, Слободян, Мединский - Батальский.
Доброе утро, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: "Шахтер" - "Оболонь-Бровар". Начало поединка - 11:00.
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Анонс матча Шахтер - Оболонь-Бровар 27.05.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Оболонь-Бровар (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 27.05.2020
Время начала матча: 11:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Оболонь-Бровар (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Оболонь-Бровар осталась с поражением. Столкновение Оболонь-Бровар и Шахтер в предыдущем футбольном матче 23.08.2014 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Оболонь-Бровар можно посмотреть 27.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Оболонь-Бровар, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Рух - 24.05.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Оболонь-Бровар (Киев)
Год основания Оболонь-Бровар (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Олег Мазуренко

Прошедший поединок команды Оболонь-Бровар был сыгран против ФК Минай - 23.11.2019, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Следите за результатами матча Шахтер - Оболонь-Бровар онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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