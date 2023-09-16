Шахтер - Оболонь онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и FC Obolon Kiev 4-0. 3 игры закончились с этим результатом.

FC Obolon Kiev недавно выиграл 5 из 8 матчей против Шахтер Донецк.

Во время последних 8 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 6 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-2 в пользу команды Шахтер Донецк

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 36% голов между минутами 31-45?

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 4 играх.

Шахтер Донецк выиграл 7 домашних матчей подряд.

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

FC Obolon Kiev без побед над Шахтер Донецк в последних 4 играх.

Шахтер Донецк получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

FC Obolon Kiev не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 49% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 33% матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 49% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 4 гол(а).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда FC Obolon Kiev выиграла 1, 0 ничьи.

Шахтер Донецк забивает 2.2 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.2 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и FC Obolon Kiev - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и FC Obolon Kiev - 0.6.