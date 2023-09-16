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Шахтер - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 сентября 2023, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
15'
Оболонь
Киев
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Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
42%
Ничья
30%
Оболонь
27%
П1: 1.44 Х: 3.34 П2: 8.72
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и FC Obolon Kiev 4-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • FC Obolon Kiev недавно выиграл 5 из 8 матчей против Шахтер Донецк.
  • Во время последних 8 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 6 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-2 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 36% голов между минутами 31-45?
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 4 играх.
  • Шахтер Донецк выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • FC Obolon Kiev без побед над Шахтер Донецк в последних 4 играх.
  • Шахтер Донецк получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • FC Obolon Kiev не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 49% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 33% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 49% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 4 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • У команды FC Obolon Kiev серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда FC Obolon Kiev выиграла 1, 0 ничьи.
  • Шахтер Донецк забивает 2.2 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.2 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и FC Obolon Kiev - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и FC Obolon Kiev - 0.6.
  • Шахтер Донецк забивает 2.15 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
5
Побед
6
Игр
1
Побед
Оболонь
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Оболонь
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь
Кубок Украины 2014/2015
23.08.2014 - 19:30 Оболонь 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2011/2012
06.11.2011 - 17:00 Оболонь 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
06.08.2023 - 16:00 Тоттенхэм 5 - 1 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 15:00 ФК Звягель 0 - 1 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Оболонь П
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
42%
Ничья
30%
Оболонь
27%
П1: 1.44 Х: 3.34 П2: 8.72
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Azarov, Irakli
    Защитник
  • 90
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 3
    Lemkin, Stav
    Защитник
  • 44
    Ярослав Ракицкий
    Защитник
  • 1
    Артур Рудько
    Вратарь
  • 14
    Даниил Сикан
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 23
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 9
    Игорь Мединский
    Полузащитник
  • 24
    Егор Прокопенко
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 23
    Александр Рыбка
    Вратарь
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Полузащитник
  • 34
    Vovkun, Artem
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 19
    Kosovskyi, Sergiy
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Валерий Иващенко
LIVE
Трансляция матча Шахтер - Оболонь
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
11'
Кащук вот сфолил в атаке - на фланге зацепил Мединского
10'
Горянки владеют мячом, но особо не нажимают - бывает, по пару минут катают в центре поля
8'
Уголовой
Угловой подали горняки - Рыбка на выходе спокойно забирает воздух
6'
Опасный момент
А вот Судаков с фланга ворвался, все ожидали передачи, но хавбек с острого удара решил пробить - Рыбка отбивает! Интересный момент!
5'
Горняки взяли мяч под контроль, но пока что ничего интересного сопернику не предлагают
3'
Пока что все спокойно и ничего особо не понятно на поле
1'
Свисток
Матч начался!
Команды уже на поле!
Инфо
Запасные Оболони: Федоривский, Кичак, Краснопир, Чернов, Груша, Нагиев, Карась, Осман, Фатеев, Муха, Даниленко
Инфо
Стартовый состав Оболони: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Мединский, Черненко, Дубко, Косовский, Суханов, Тарануха
Запасные Шахтера: Пузанков, Твардовский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Вьюник, Келси
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Рудько, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Кащук, Сикан
Матч пройдет на Арене Львов
Горняки после 6 туров возглавили таблицу с 14 очками. Пивовары на 11 позиции - 5 баллов
Инфо
Матч начнется в 17:00, судить игру будет Николай Балакин
Добрый вечер всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 7-го тура УПЛ, в котором Шахтер примет Оболонь
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Последние матчи
Завершен 15:03 - Сегодня Черноморец Черноморец 1 Полесье Полесье 0 Завершен 15:00 - Сегодня Ингулец Ингулец 3 Виктория Виктория 0 Завершен 15:00 - Сегодня Атлетик Атлетик 2 Кадис Кадис 0 Завершен 14:30 - Сегодня Сент-Джонстон Сент-Джонстон 0 Рейнджерс Рейнджерс 2 Завершен 14:30 - Сегодня Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 Ливерпуль Ливерпуль 3

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Анонс матча Шахтер - Оболонь 16.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 16.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Оболонь в предыдущем футбольном матче 20.07.2021 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Van Leeuwen, Patrick и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Оболонь можно посмотреть 16.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Минай - 02.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Полесье - 02.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Шахтер - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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