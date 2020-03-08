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Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 июня 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
40'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Колос
21%
Ничья
12%
Шахтер
67%
Личные встречи
Колос
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
18.10.2019 - 19:00 Шахтер 6 - 0 Завершен Колос
Клубные товарищеские матчи 2019
05.09.2019 - 11:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Колос
Клубные товарищеские матчи 2019
19.07.2019 - 18:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь-Бровар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер П
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Колос
21%
Ничья
12%
Шахтер
67%
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 8
    Smyrnyi Evgen
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 49
    Vitao
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
34'
Опасный момент
Вильхамссон! Неплохой удар головой! Трубин забирает мяч в руки.
32'
Марлос прострелил с правого фланга. Соперник заблокировал передачу.
30'
"Шахтер" контролирует мяч. "Колос" не прессингует соперника.
28'
Богданов получает помощь медиков. Пауза в игре.
25'
Гавриш сфолил против Тайсона. Свободный для гостей.
24'
"Шахтер" почти всем составом находится на чужой половине, но до ударов не доходит. "Колос" не оставляет свободных зон.
21'
Волынец получает помошь медиков. Пауза в игре.
19'
Не очень высокий темп поединка. "Шахтер" контролирует мяч.
16'
Опасный момент
Лысенко здорово пробил головой после подачи партнера со штрафного. Трубин в полном порядке! Сейв!
14'
Марлос прострелил с правого фланга. Емец вынес мяч за лицевую. Угловой.
12'
Богданов навесил на Ильина. Мяч не дошел до адресата.
10'
Коноплянка лежит на газоне после единоборства с соперником. Пауза в игре.
8'
"Шахтер" держит мяч в середине поля. Моментов не наблюдается.
6'
Степаненко сфолил против Вильхамссона. Свободный для "Колоса".
3'
Опасный момент
Алан Патрик пробил со средней дистанции! Волынец спасает "Колос"! Первый момент у гостей.
2'
Сиприано навесил с левого фланга на ближнюю штангу. Волынец забирает мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Виктор Копиевский.
"Колос", стартовый состав: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин, Смирный, Вильхамссон — Лысенко. Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Задоя, Антюх, Морозко, Костышин, Данфа.
"Шахтер", стартовый состав: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Алан Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес. Запасные: Пятов, Витао, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Болбат, Пихаленок, Фернандо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура УПЛ: "Колос" - "Шахтер". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Колос - Шахтер 14.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 14.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Шахтер в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось со счетом: 3:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Шахтер можно посмотреть 14.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Заря - 06.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Десна - 06.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Колос - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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