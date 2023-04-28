Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Шахтер в предыдущем футбольном матче 28.04.2023 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФСК Мариуполь - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды ФСК Мариуполь.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Кривбасс - 20.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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