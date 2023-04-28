Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Колос Ковалёвка и Шахтер Донецк 1-3. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 10 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-6 в пользу команды Шахтер Донецк

В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Колос Ковалёвка (3-0 дома и 3-1 на выезде)

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 5 играх.

Колос Ковалёвка выиграл 3 домашних матчей подряд.

Колос Ковалёвка без побед над Шахтер Донецк в последних 3 играх.

В домашних играх Колос Ковалёвка не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.

Шахтер Донецк пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 27% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 44% матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 44%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Колос Ковалёвка забивает 0.6 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2.4 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Шахтер Донецк - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Шахтер Донецк - 1.

Колос Ковалёвка забивает 1.12 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 1-2-0

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".