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Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 августа 2023, 15:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
1'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Колос
25%
Ничья
28%
Шахтер
47%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Колос Ковалёвка и Шахтер Донецк 1-3. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 10 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-6 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Колос Ковалёвка (3-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 5 играх.
  • Колос Ковалёвка выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Колос Ковалёвка без побед над Шахтер Донецк в последних 3 играх.
  • В домашних играх Колос Ковалёвка не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Шахтер Донецк пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 27% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 44% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.6 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2.4 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Шахтер Донецк - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Шахтер Донецк - 1.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.12 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 1-2-0
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Шахтер Донецк получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
Личные встречи
Колос
0
Побед
12
Игр
9
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Колос
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 ФСК Мариуполь 3 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
06.08.2023 - 16:00 Тоттенхэм 5 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Колос
25%
Ничья
28%
Шахтер
47%
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Cucos, Catalin
    Защитник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 9
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 10
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 16
    Azarov, Irakli
    Защитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Защитник
  • 14
    Даниил Сикан
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 32
    Serhiyovych Kozik, Eduard
    Защитник
  • 90
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Van Leeuwen, Patrick
Трансляция
Инфо
Арбитр — Виталий Романов.
Запасные: Горох (в), Пахолюк (в), Черноморец, Милько, Болбат, Криворучко, Гусол, Велетень, Салабай, Рангел.
Инфо
Стартовый состав Колоса (3-4-3): Фесюн — Бондаренко, Кукош, Бурда — Цуриков, Богданов (к), Ориховский, Лучкевич — Мякушко, Безбородько, Демченко. Главный тренер — Ярослав Вишняк.
Запасные: Пузанков (в), Твардовский (в), Конопля, Фарина, Ракицкий, Кастильо, Швед, Судаков, Топалов, Невертон, Вьюнник, Келси.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра (4-1-4-1): Ризнык — Азаров, Матвиенко, Козик, Гочолейшвили — Степаненко (к) — Кащук, Крыськив, Назарина, Зубков — Сикан. Главный тренер — Патрик ван Леувен.
После четырёх туров у команд одинаковое количество очков — по восемь. Колос за счёт лучшей разницы занимает четвёртую строчку, Шахтёр идёт пятым.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура УПЛ Колос – Шахтёр.
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Анонс матча Колос - Шахтер 27.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Шахтер в предыдущем футбольном матче 28.04.2023 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Шахтер можно посмотреть 27.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФСК Мариуполь - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды ФСК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Кривбасс - 20.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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