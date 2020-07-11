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Колос - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 июля 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 2
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перерыв
Заря
Луганск
Ход матча
9' Владислав Кочергин 22' Дмитрий Хомченовский
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Колос
23%
Ничья
10%
Заря
67%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
11.08.2019 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Заря
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Колос
23%
Ничья
10%
Заря
67%
Главные события
9'
Владислав Кочергин ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 20
    Абу Х.
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    9
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
Запасные игроки
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 97
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    22
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще две минуты.
44'
Желтая карточка
Рухнул на газон Лысенко во время прохода у левого угла чужой штрафной мимо Тымчика. Рисовал красиво, но в итоге получил желтую.
43'
Кожушко вывело из строя попадание мяча в лицо на левом фланге атаки Колоса.
42'
Опасный момент
Парировал непростой удар Тымчика под перекладину из центра штрафной Волынец! Классно разыграла штрафной Заря!
41'
Рукой сыграл Гавриш на правом фланге обороны в борьбе с Кочергином.
39'
Опасный момент
Леднев пробил после паса Кочергина на левый фланг штрафной в сетку с внешней стороны!
36'
С дальней дистанции выстрелил Цвек, но отправил мяч намного выше цели.
34'
Одинокий Хомченовский на правом фланге обороны перевел грудью мяч в руки Мацапуре после навеса с правого фланга от Морозко.
31'
Удар Морозко с дальней дистанции пришелся в корпус Вернидубу.
29'
Опасный момент
Колос тут же ответил опасным выстрелом Смирного с правого фланга штрафной мимо ближней штанги!
28'
Опасный момент
ШТАНГА! Леднев с острого угла на левом фланге штрафной пробил в каркас ворот!
27'
В Киеве +35 сейчас, идем пить воду.
25'
Опасный момент
Хомченовский бросился под удар Кожушко из левой половины штрафной на контратаке!
25'
Уголовой
Волынец забрал в руки подачу с углового на левом фланге от Кочергинаю
24'
Леднев прорывался с правого фланга в центр штрафной, но защитники Колоса успели сомкнуться.
22'
Замена
Абу Ханна был заменен на Хомченовского.
21'
"Замена" — доносится со скамейки!
20'
Повреждение у Абу Ханны!
18'
Лысенко прокатился по чужой вратарской при борьбе с Тымчиком за навес Морозко с правого фланга. Фола не было.
16'
Венидуб не позволил Кожушко рассчитывать на получение мяча на левом фланге атаки.
15'
Не стал проблемным для голкипера Зари удар низом от Кожушко со входа в левый фланг штрафной.
14'
Стандарты у Богданова, пока что, получаются достаточно неточными.
13'
Тымчик агрессивно атаковал Кожуко на правом фланге обороны в момент приема соперником мяча.
11'
Не пустили Смирного защитники в рывок по правому флангу атаки.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тончайший заброс Юрченко к правому углу чужой вратарской из центральной зоны перед штрафной сумел в одно касание завершить ударом в касание Кочергин!
8'
Попытка перевода мяча между флангами от Леднева получилась неточной.
7'
Уголовой
Навесил с углового на левом фланге Михайличенко, но Абу Ханна неточно пробил головой с дальнего угла вратарской.
6'
Подача Тымчика с правого фланга в направлении Кабаева была перехвачена.
4'
Офсайд
Кабаев в офсайде после заброса на левый фланг атаки.
3'
Со штрафного Богданов не смог точно подать в чужие владения.
2'
Абу Ханна сбил Смрного на правом фланге Колоса.
1'
Перехватил Черноморец заброс в глубину правого фланга атаки Зари.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Каменюка, Хомченовский, Чайковский, Пиддубный, Цыганикс, Лунев, Громов, Билоцерковец.
Заря: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Цвек — Юрченко, Леднев, Кочергин — Перович, Кабаев.
Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Ефремов, Задоя, Сорокин, Ориховский, Антюх, Бондаренко.
Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Морозко, Смирный, Кожушко — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцатого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Оболонь-Арена" (Киев, Украина) сыграют Колос из с. Ковалевка и луганская Заря.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
polus (Dnipro)
11.07.2020 в 17:17
Это Оболонь стадио разве?..
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Анонс матча Колос - Заря 11.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 11.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Заря и Колос в предыдущем футбольном матче 06.06.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Заря можно посмотреть 11.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Десна - 05.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 05.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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