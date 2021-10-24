Заря - Колос онлайн трансляция матча

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.

В домашних матчах Заря Луганск не проигрывает Колос Ковалёвка в последних 3 встречах.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).

Vladyslav Kochergin лучший бомбардир Заря Луганск с 5 голами. Volodymyr Lysenko забил 2 раз за Колос Ковалёвка

В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Колос Ковалёвка - 1.6.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 30%.

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.

Заря Луганск забивает 1.58 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 24% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 30% матчей.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Колос Ковалёвка - 1.2.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 3, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 1 ничьи.

Год назад, Заря Луганск была на 9 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 5 месте с 20 очками.

Заря Луганск забивает 1.2 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 0.4 гола против команды Заря Луганск (в среднем).

Во время последних 6 встреч, команда Заря Луганск выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-3 в пользу команды Заря Луганск

Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 1-1 (Заря Луганск дома) и 1-0 (Колос Ковалёвка дома).

Заря Луганск не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Заря Луганск забил 35% голов между минутами 76-90?