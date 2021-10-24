Заря - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Колос и Заря в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против ЦСКА - 21.10.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 16.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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