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Заря - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 октября 2021, 19:30 - Славутич-Арена
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
46'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Заря
45%
Ничья
27%
Колос
27%
П1: 2.16 Х: 2.60 П2: 4.42
П1: 2.05 Х: 2.63 П2: 4.00
П1: 2.16 Х: 2.60 П2: 4.42
П1: 2.16 Х: 2.60 П2: 4.42
Интересные факты
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • В домашних матчах Заря Луганск не проигрывает Колос Ковалёвка в последних 3 встречах.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).
  • Vladyslav Kochergin лучший бомбардир Заря Луганск с 5 голами. Volodymyr Lysenko забил 2 раз за Колос Ковалёвка
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Колос Ковалёвка - 1.6.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 30%.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • Заря Луганск забивает 1.58 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 24% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 30% матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Колос Ковалёвка - 1.2.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 3, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 1 ничьи.
  • Год назад, Заря Луганск была на 9 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 5 месте с 20 очками.
  • Заря Луганск забивает 1.2 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 0.4 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Во время последних 6 встреч, команда Заря Луганск выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-3 в пользу команды Заря Луганск
  • Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (Заря Луганск дома) и 1-0 (Колос Ковалёвка дома).
  • Заря Луганск не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 35% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Заря Луганск одержала 3 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
4
Побед
6
Игр
1
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Заря
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ЦСКА 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Заря 0 - 3 Завершен Рома П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Заря
45%
Ничья
27%
Колос
27%
П1: 2.16 Х: 2.60 П2: 4.42
П1: 2.05 Х: 2.63 П2: 4.00
П1: 2.16 Х: 2.60 П2: 4.42
П1: 2.16 Х: 2.60 П2: 4.42
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
Запасные игроки
  • 5
    Агрон Руфати
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 20
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 19
    Ахмед Алибеков
    Полузащитник
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
Тренеры
  • Виктор Скрипник
Трансляция
Заря забила первой в этом безумно скучном и тягучем поединке, и теперь практически точно окажется победителем по итогу противостояния. Колос ничего не показал в атаке, и, если не произойдет чудо, то и не покажет с таким-то стремлением играть в комбинационный футбол.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Офсайд
Пас на Гладкого верхом в зону перед чужой штрафной пошел для форварда в офсайд.
42'
Блокирована попытка дальнего удара от Милко с правого фланга.
40'
Заря продолжает играть все в том же стиле. Медленный контроль или блок от центральной линии.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел Шахаба с левого фланга низом по вратарской на дальней штанге замкнул Аллахьяр.
37'
Аут на правом фланге атаки заработал Гладкий при попытке пройти мимо Илиьна.
34'
Желтая карточка
Чурко на левом фланге своей половины получил подкат в ноги от Хомченовского.
33'
Ильина не пустил к мячу на левом фланге своей штрафной Цвек.
31'
Навес Фаворова с правого фланга штрафной был блокирован Черноморцем.
28'
Желтая карточка
Милько и Гладкий летели к мячу в подкате на правом фланге обороны Колоса, и игрок защиты был у него раньше соперника.
27'
Уголовой
Перехвачена на дальней штанге подача углового с левого фланга от Булецы.
26'
В достаточно спокойном темпе играют обе команды.
23'
Желтая карточка
Черноморец грязно сыграл против Аллахьяра у центральной линии, как только соперник успел развернуть атаку на левый фланг.
21'
Опасный момент
Фесюн под перекладиной забрал подачу с правого фланга от Хомченовского, которая неожиданно полетела в ворота!
19'
Фесюн забрал в руки навес со штрафного на левом фланге от Булецы в район дальней штанги.
17'
Защитники вынесли в аут попытку Аллахьяра отдать пас пяткой в центр штрафной с правого фланга.
15'
Уголовой
Назарина перекрутил мяч при подаче углового с левого фланга на дальнюю штангу, отправив его за лицевую.
13'
Желтая карточка
Чурко не понравился проброс мяча между ног Богданову со стороны Лунева, после чего он сбил соперника.
11'
Ковалевка спокойно справляется с давлением Зари. Надолго ли?
9'
Лунев воткнулся в арбитра, совершая смещение с левого фланга. Спорный мяч.
7'
Богданов со штрафного на правом фланге стрелял вдоль вратарской, но партнеры почему-то не пошли замыкать.
5'
К Мацапуре пришла передача с левого фланга от Чурко.
4'
Команда Кузнецова проводит позиционный розыгрыш.
3'
Булеца удерживал мяч перед своей штрафной, где его и сбил Ильин неудачным отбором.
2'
Снурницын прострелил с левого фланга, но защитники вынесли мяч из штрафной.
1'
Колос старается навязать прессинг с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Маханьков, Гавриш, Петров, Нгамба, Задоя, Велетень, Костышин, Нуриев, Ситчинава.
Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец — Ильин, Милько, Богданов, Чурко — Лысенко, Ренан.
Запасные: Жилкин, Руфати, Жуниньо, Алибеков, Казаков, Кристиан, Нагнойный, Фримпонг, Гильерме.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Сайядманеш, Булеца, Цвек, Лунев — Гладкий, Шахаб.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Омельченко (Славянск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и ковалевский Колос.
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Анонс матча Заря - Колос 24.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Колос и Заря в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Колос можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против ЦСКА - 21.10.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 16.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Заря - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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