Заря - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2021

Луганская "Заря" - одна из сложнейших команд нынешнего сезона в плане оценивания. Нестабильные результаты, которые скачут от разгромов соперников до своих собственных, вынуждают болельщиков и экспертов еженедельно переобуваться. Еще после недавнего поражения "Шахтеру" 1:6 многие говорили о конце "эпохи Скрипника", однако спустя шесть дней луганчане добыли победу в Лиге Конференций, показав слаженную командную игру и желание. И такое с ними происходит постоянно.

После успеха в Европе, "Заря" на своем поле примет "Колос", который окончательно попрощался с верхней частью таблицы. Ковалевцы в прошлом сезоне взяли четыре из шести в битвах с луганчанами, однако это была глава совсем другой сказки. К матчу воскресенья команда Кузнецова подходит в статусе явного андердога, которому придется показать нечто запредельное, дабы рассчитывать на успех.

"Заря" 19:30 "Колос"

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24 октября, Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Арбитр: А.Омельченко

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канала "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Заря":

Луганчане добыли три очка в еврокубках, показав неплохой футбол во втором тайме. Однако до перерыва все было иначе. "Заря" по всем компонентам была хуже "ЦСКА", отдала им мяч, встречала низким блоком и почти не била в сторону ворот соперника. Одним словом, этот стиль футбола был далек от того, который так нравится Скрипнику, но результат был превыше всего.

В прошедший четверг Скрипник удивил всех, решив сыграть по схеме 4-2-3-1. У него получилось, а потому прогнозируем, что коуч снова сделает на неё ставку. Пока что никакого ромба. Учитывая, что Кочергин отправлен в дубль, Назарина травмирован, а состояние Вернидуба оценить сложно, большой ротации от Виктора Анатольевича ждать не стоит. Он может и хочет, но пока не может.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын - Хомченовский, Громов - Аллахяр, Булеца, Шахаб - Гладкий

"Колос":

Не начало сезона, а провал. Тяжело сказать, что именно сломалось внутри "Колоса", но сейчас команда не на том месте, где многие ожидали её увидеть. После неплохой трансферной кампании ковалевцы должны были бороться за еврокубки, но пока что выживают в нижней части таблицы. Показательным стал матч недельной давности против "Днепра-1", в котором счет 0:2 можно считать положительным.

Сергей Кузнецов начал в "Колосе" с 3-4-3, однако неделю назад откатился к более классическим 4-2-3-1. Не помогло, но мы ожидаем продолжения эксперимента. От себя сделаем прогноз, что с первых минут сыграет Лысенко вместо Ренана, а Милько вернется в опорную зону, где организует тандем с Богдановым. Также ждем Нуриева на позиции "десятки".

Ориентировочный состав: Фесюн - Павловец, Гавриш, Новак, Черноморец - Богданов, Милько - Ильин, Нуриев, Чурко - Лысенко

Цифры и факты

"Заря" и "Колос" пересекались на футбольном поле шесть раз. Преимущество на стороне луганчан, которые успели победить в четырех матчах, в то время как за ковалевцами лишь одна виктория. Разница голов - 9:3

Команда Скрипника не обыгрывает "бело-черных" в двух последних играх

"Заря" может добыть 210-ю победу в УПЛ

"Колос" не играет вничью в семи последних матчах - две победы, пять поражений

20-й гол в рамках украинского чемпионата может забить Шахаб Захеди, десятый - Сергей Булеца

Владислав Кочергин - лучший бомбардир в составе двух команд. Он отметился пять раз. Два гола за "Колос" успел забить Владимир Лысенко

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Заря 11 6 2 3 23-15 +8 20 0 11 Ворскла 10 3 2 5 7-16 -9 11 0

Статистика команд

"Заря":

"Колос":

Очные встречи

"Заря" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Колос" от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Говоря откровенно, не совсем понятно, за счет чего ковалевцы могут обыграть луганчан. Класс их футболистов не выше, а командная игра, коей они славились в двух прошлых кампаниях, куда-то подевалась. Характер есть, но проявляется нестабильно, да и одним характером сыт не будешь. "Заря" - явный фаворит, и если бы не тяжелый график, мы были бы уверенны в более крупной победе хозяев. Однако у Скрипника есть небольшие кадровые проблемы, а потому делаем ставку на минимальную викторию.