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Шахтер - Верес онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 29 июля 2020, 10:30
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
Матч завершен
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
69%
Ничья
10%
Верес
21%
Личные встречи
Шахтер
6
Побед
6
Игр
0
Побед
Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
13.05.2018 - 19:30 Шахтер 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
07.04.2018 - 14:00 Верес 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2017/2018
02.12.2017 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.02.2020 - 10:00 Минск 0 - 0 Завершен Верес Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 12:00 Волынь 1 - 1 Завершен Верес Н
Вторая лига 2021
23.11.2019 - 14:00 ФК Калуш 2 - 1 Завершен Верес П
Вторая лига 2021
16.11.2019 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершен Полесье В
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Новости команд
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
69%
Ничья
10%
Верес
21%
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+1'
Перед штрафной Вереса разыгрывают мяч горняки, пробить не удается
89'
Опасный момент
Шестаков немного не успел на пас из глубины, мог оказаться он один на один с Пятовым
87'
Гоооол!!!
Соломон решился на сильный удар с 22-х метров, получилось идеально, точно в дальний угол залетел мяч - 2:0.
86'
Опасный момент
Степаненко перехватил мяч и сразу пробил, голкипер Вереса забрал мяч
85'
Более вязкой стала игра, сказывается жара
83'
Соломон разыграл штрафной, после навеса в штрафную защитники выбили мяч
80'
Опасный момент
Классный удар со штрафного от Опанасенко, Пятов достает мяч в самом углу
78'
Опанасенко заработал перспективный штрафной
75'
Верес в обороне и почти не переходит центр поля, у ворот гостей идет игра
73'
Активны фланги у Шахтера, Тете и Коноплянка часто берут игру на себя
Инфо
Пауза, чтобы игроки попили воды
69'
Еще одна хорошая атака с участием Тете и Соломона, снова Манор не смог пробить
67'
Гоооол!!!
Болбат прошел по флангу и сделал пас на Соломона, Манор не смог пробить из выгодной позиции, но мяч попал к Тете, который обводящим ударом отправил круглого в сетку - 1:0.
65'
Замена
Майкона заменил Степаненко, а вместо Додо вышел Болбат, Коваленко - Соломон, Марлос - Тете
63'
Удар Марлоса заблокирован, плотная и организованная оборона у Вереса, пока у дончан не получается пройти ее
60'
Коноплянка отправляет мяч в сетку, но арбитры до этого зафиксировали нарушение и гол не засчитали
58'
У Вереса получаются выходы в контратаки, горняки вынужденны отходить на свою половину поля
56'
Опанасенко пробил несильно и неточно
53'
Когут на выходе не достал мяч, но и игроки Шахтера не успели на навес в штрафную
51'
Шахтер атакует большими силами, Верес прижат к своим воротам
49'
Опасный момент
Коноплянка пробивал в ближний угол, достаточно опасно, хоть и неточно
46'
Замена
Коноплянка вышел вместо Тайсона
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Соломко оказался в штрафной Шахтера на ударной позиции, в последний момент ему помешал Кривцов
43'
Офсайд
Матвиенко в офсайде
42'
Пас Тайсона на Алонсо не прошел, Когут выбил мяч из штрафной
40'
Перспективный штрафной заработали гости, Кривцов сфолил перед свой штрафной площадью. Впрочем, Верес не лучшим образом разыграл стандарт
38'
Уголовой
Разыграли стандарт ровенцы и продолжают атаку позиционно
37'
Кривцов смело принял удар на себя
35'
Шахтер продолжает атаковать, но Верес огрызается и время от времени проводит свои выпады
32'
Опасный момент
Отменный шанс создал себе Марлос, обыграл голкипера и защитника, пробивал с острого угла и попал в штангу
30'
Марлос взял игру на себя, но не смог обыграть первого же защитника
28'
Уголовой
Навес в штрафную от Вереса, ничего опасного, горняки выбивают мяч
Инфо
Небольшая пауза на водопой
25'
Додо выдал хороший пас на ход Мораесу, но форварда снова опередил голкипер
22'
Уголовой
Тайсон навесил с углового, защитники гостей выносят мяч из штрафной
20'
Еще одна комбинация ровенского клуба завершилась дальним ударом - неточно
17'
Продолжительная атака получается у Вереса, хоть и без удара, но Шахтер всей командой отошел к своим воротам
16'
Опасный момент
Тайсон со штрафного пробил очень опасно, еще и рикошет был, Когут зафиксировал мяч в руках только со второго раза
14'
Все же разогнали контратаку гости, Кучеров даже пробил по воротам, хоть и очень неточно
12'
Уголовой
Неудачно угловой разыграли подопечные Каштру, мяч вышел за пределы поля, никого не задев
10'
Полное преимущество горняков, Верес всего два раза переходил центр поля
8'
Снова Мораес - по центру мог выйти на свидание с голкипером форвард, не хватило скорости
7'
Опасный момент
Прошел фланговый прострел на Мораеса и Жуниор пробивал с близкой дистанции, защитники успели заблокировать удар
4'
Матвиенко с фланга врывался в штрафную Вереса, но подыграл себе рукой
2'
Шахтер контролирует мяч в центре поля без продвижения вперед
Свисток
Матч начался
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Майкон, Маркос, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция товарищеского матча Шахтер - Верес.
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Анонс матча Шахтер - Верес 29.07.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 29.07.2020
Время начала матча: 10:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Верес в предыдущем футбольном матче 29.07.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Верес можно посмотреть 29.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Верес - 29.07.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Шахтер - 29.07.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

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