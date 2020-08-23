Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 23.08.2020
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 19.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Авангард - 13.08.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Рух.
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