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Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 августа 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
5 - 0
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64'
Рух
Львов
Ход матча
43' Игорь Дуць 45' Александр Скляр
49' Владислав Кулач 52' Игорь Дуць
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
45%
Ничья
10%
Рух
45%
Прогноз на матч
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
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Последние матчи - Рух
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 Рух 4 - 0 Завершен Авангард В
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Рух Н
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Первая лига 2021
29.07.2020 - 18:00 Кремень 0 - 1 Завершен Рух В
Первая лига 2021
24.07.2020 - 19:00 Рух 2 - 1 Завершен Горняк-Спорт В
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Новости команд
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
45%
Ничья
10%
Рух
45%
Главные события
52'
Игорь Дуць
ГООЛ! Владислав Кулач
49'
ГООЛ! Александр Скляр
45'
43'
Игорь Дуць ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Дмитрий Ризнык
  • 0
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 0
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 0
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 0
    Александр Скляр
    Полузащитник
    45
  • 0
    Кане
  • 0
    Владислав Кулач
    Нападающий
    49
  • 0
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 0
    Игорь Дуць
    Защитник
    52 43
  • 0
    Иван Белый
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
62'
Желтая карточка
Владимир Чеснаков (Ворскла) не остался без очередного горчичника
61'
Ворскла продолжает атаковать, Рух совсем растерялся
60'
Степанюк начал отменную атаку и Пешич пробивал из хорошей позиции - не попал
57'
Замена
Орынчак выходит у гостей вместо Кухаревича
56'
Федорчук пробил очень сильно и очень неточно
54'
Замена
Пешич выходит у Ворсклы вместо Пертуты, а Скляра заменил Опанасенко
52'
Желтая карточка
Игорь Дуць (Рух) наказан за грубую игру
49'
Гоооол!!!
Кулач воспользовался удобным пасом Пердуты и обводным ударом отправил мяч в сетку - 5:0. Невероятно, разгром.
48'
Кулач со штрафного перемудрил, пробив намного выше цели
46'
Замена
Федорчук выходит у гостей вместо Кухарчука, Эрнест вышел вместо Калюжного, а у хозяев Татарков вместо Сапая
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Гоооол!!!
Что происходит? Склар отправляет мяч в пустые ворота - 4:0. Снова банальная ошибка львовян, Кулач отдал пас на Степанюка, а Руслан на Скляра - Рух посыпался?
44'
Гоооол!!!
Кулач воспользовался ошибкой, пасом назад, перехватил мяч и выбежал на свидание с голкипером, пробил, а Дуць выбивал мяч и срезал его в свои ворота - 3:0.
42'
Более сумбурной стала игра, частые ошибки привели к этому
39'
Офсайд
А вот и хорошая контратака полтавчан, только Пердута оказался во вне игры
38'
Существенно добавил Рух, ворскляне прижаты к своим воротам
35'
Уголовой
И нова навес в штрафную Ворсклы и вынос мяча защитниками
33'
Уголовой
Два подряд корнера разыграли гости, пробить по воротам не удалось
31'
Опасный момент
Сейв Ризныка после сильного удара Русина с острого угла, красивый и динамичный получился момент
29'
Кулач в штрафной львовян растерялся и вместо удара сделал лишний неточный удар
27'
Гоооол!!!
Степанюк все же прошил оборону сильным ударом, за секунду до этого Альюн прострелил на Яворского, который попал в штангу. Степанюк оказался первым на добивании - 2:0.
25'
Кулач пробил с рикошетом от защитника - голкипер Руха забрал мяч
24'
Ризнык на выходе забирает мяч после довольно опасного навеса
23'
Ворскла контролирует мяч на своей поля, без продвижения вперед, Рух постепенно включает прессинг
20'
Кухаревич пытался пробить с разворота, не попал по мячу
19'
Кулач перехватил пас голкипера и едва не вырвался на свидание с ним, только вот далеко отпустил он мяч
18'
Опасный момент
Красивый момент - Кане пробивал через себя в падении, в цель не попал, но нас порадовал
15'
Навес в штрафную "бело-зеленых", защитники легко выносят мяч
13'
Опасный момент
Русин принял мяч в штрафной и обыграл двух защитников, а вот удару не хватило точности - выше ворот
10'
Гоооол!!!
Кане пробивал со штрафного, попал в стенку, затем повторным ударом Пуцлин отправил мяч точно в самый угол ворот. Ворскла выходит вперед - 1:0.
9'
Сакив нарушает правила в паре метров от штрафного, хороший шанс появляется у полтавчан
7'
Темп игры чуть выше среднего, при этом почти без ворот играют команды, в основном в центре поля
5'
Кане в штрафной львовян подыграл себе рукой, на этом перспективная атака Ворсклы завершилась
3'
Рух провел хорошую атаку, хоть и без удара, но с большим трудом полтавчане отбились
Свисток
Матч начался
Ворскла: Ризнык, Чеснаков, Альюн, Яворский, Пердута, Сапай, Скляр, Кане, Пуцлин, Кулач, Степанюк.
Запасные: Ткаченко, Васин, Опанасенко, Якубу, Пешич, Татарков, Ребенок, Челядин.
Рух: Мысак, Копына, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Кухарук, Калюжный, Русин, Кухаревич, Синица.
Запасные: Бандура, Парамонов, Мысык, Оринчак, Бойчук, Эрнест, Заставый, Федорчук.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Ворскла - Рух.
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Комментарии(3)
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tolibgan (Запорожье)
23.08.2020 в 17:59
Походу появилась в упл команда донор очков))) если судить по сегодняшней игре. Я про Рух
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avatar
Кююмалайнен (Київ)
23.08.2020 в 17:58
Уха-ха-ха-ха
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0
0
Глюк Львів (Лемберг)
23.08.2020 в 17:51
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0
0


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Анонс матча Ворскла - Рух 23.08.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.08.2020
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Рух можно посмотреть 23.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 19.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Авангард - 13.08.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Ворскла - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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