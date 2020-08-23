Ворскла 5:2 Рух. Фантасмагория крещения Премьер-лигой

При непровальной игре, особенно в плане созидания, подопечные Ивана Федика наделали непростительных ошибок в обороне. "Ворскла" за тайм буквально стерла львовян с домашнего газона и отправила делать тяжелую работу над ошибками.

В последнем матче Премьер-лиги до паузы на игры сборных команды практически не удивили составами. Юрий Максимов неожиданно выпустил трех центральных защитников. Но, учитывая появление в Полтаве Сергея Яворского, более привычного именно к такой формации, это сенсацией не стало.

"Рух" не смог рассчитывать сразу на двух лучших бомбардиров прошлого сезона, забивших по 12 голов в Первой лиге. Даниил Кондраков и Юрий Климчук не попали даже в заявку, что дало пропуск в основу молодому воспитаннику "Волыни" Николаю Кухаревичу.

Кухаревич здорово себя проявил уже в дебюте, когда тонким пасом пяткой вывел на удар Андрея Кухарука. Однако с выстрелом полузащитника справился игрок обороны "Ворсклы", сделавший блок. Неплохой момент был у Ростислава Русина, который сам нашел позицию для прицельного удара, но с точностью все же возникли проблемы.

А вот хозяева были более хладнокровными в завершении, причем на руку им сыграли и отскоки. Два розыгрыша стандартов позволили "Ворскле" дважды отличиться и получить комфортный гандикап уже к середине тайма. Сперва удар Кане со штрафного заблокировал защитник, а добивание Давида Пуцлина оказалось точным. Степанюк находился на пути мяча, но пропустил его в прыжке, всем своим видом демонстрируя, что участия в эпизоде не принимает и реагировать Мысаку не мешает.

Второй гол полтавчан стал следствием преимущества хозяев при игре на стандартах. Угловой с правого фланга, подача на дальнюю штангу, откуда Льюн сбросил на Яворского. Сергей пробивал в упор, но угодил в штангу. Защитники отбились, но далеко мяч не ушел, что позволило Руслану Степанюку прицельным ударом попасть под самую штангу.

После второго гола "Рух" пытался активнее действовать впереди и даже на некоторое время прижал "Ворсклу" к ее воротам. Но полтавская "пружина" разжалась весьма болезненно, причем снова появилась возможность говорить о детских ошибках гостей в обороне и невезении. Сперва Игорь Дуць, выбивая мяч из пустых ворот, попал в штангу, от которой мяч влетел в сетку. Ну а сразу после розыгрыша с центра поля опрометчивый пас Русина назад перехватил Кулач - трехходовка через Степанюка и вот в объятиях партнеров уже нежится Александр Скляр.

Вот так вот, практически ни в чем не уступая по игре, "Рух" ушел на перерыв с катастрофическим для себя счетом... Сохранять лицо во втором тайме вышли Валерий Федорчук и Эрнест Антви. У хозяев также появился летний новичок, Никита Татарков. Именно с обрезки Федорчука начался пятый гол "Ворсклы", который забил Владислав Кулач с передачи Игоря Пердуты. "Десятка" хозяев своей активностью до перерыва заслужил увидеть свое имя на табло, а претензии Максима Белого по поводу столкновения с Кулачем в зародыше голевого эпизода являются беспочвенными. Контакт если и был, то минимальный, точно не требовавший от центрального защитника львовян валиться на газон и выпадать из эпизода.

К середине второй половины Федорчук все же адаптировался на поле и именно ему удалось размочить счет. Таким образом, в каждом из шести матчей первого тура УПЛ забили оба соперника - уникальная ситуация! На последних секундах вышедший на замену Игорь Бойчук сумел забить еще один мяч и сделать счет в принципе не таким уж провальным.

Подытоживая увиденное, стоит все же дать львовянам время для укрепления состава и полноценной адаптации к Премьер-лиге. Пока что дебют превратился в холодный душ, но счет не по игре и "Рух" далеко не безнадежный! "Ворскла" же подтверждает, что в новом сезоне готова бороться за большее, чем места в середине таблицы.

Ворскла - Рух 5:2 (4:0)

Голы: Пуцлин (10), Степанюк (26), Дуць (43 авт), Скляр (44), Кулач (49) - Федорчук (64), Бойчук (90+2)

Ворскла: Ризнык, Чеснаков, Альюн, Яворский, Пердута (Пешич 54), Сапай (Татарков 46), Скляр (Опанасенко 54), Кане, Пуцлин (Челядин 65), Кулач, Степанюк (Якубу 65).

Рух: Мысак, Копина, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Кухарук (Федорчук 46), Калюжный (Эрнест 46), Русин, Синица (Бойчук 67), Кухаревич (Оринчак 57).

Предупреждения: Чеснаков (62) - Дуць (53)