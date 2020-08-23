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Ворскла 5:2 Рух. Фантасмагория крещения Премьер-лигой

Премьер-лига
(2 голосов)

"Рух" надолго запомнит свой дебют в элите...

Ворскла 5:2 Рух. Фантасмагория крещения Премьер-лигой
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

При непровальной игре, особенно в плане созидания, подопечные Ивана Федика наделали непростительных ошибок в обороне. "Ворскла" за тайм буквально стерла львовян с домашнего газона и отправила делать тяжелую работу над ошибками.

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В последнем матче Премьер-лиги до паузы на игры сборных команды практически не удивили составами. Юрий Максимов неожиданно выпустил трех центральных защитников. Но, учитывая появление в Полтаве Сергея Яворского, более привычного именно к такой формации, это сенсацией не стало.

"Рух" не смог рассчитывать сразу на двух лучших бомбардиров прошлого сезона, забивших по 12 голов в Первой лиге. Даниил Кондраков и Юрий Климчук не попали даже в заявку, что дало пропуск в основу молодому воспитаннику "Волыни" Николаю Кухаревичу.

Кухаревич здорово себя проявил уже в дебюте, когда тонким пасом пяткой вывел на удар Андрея Кухарука. Однако с выстрелом полузащитника справился игрок обороны "Ворсклы", сделавший блок. Неплохой момент был у Ростислава Русина, который сам нашел позицию для прицельного удара, но с точностью все же возникли проблемы.

А вот хозяева были более хладнокровными в завершении, причем на руку им сыграли и отскоки. Два розыгрыша стандартов позволили "Ворскле" дважды отличиться и получить комфортный гандикап уже к середине тайма. Сперва удар Кане со штрафного заблокировал защитник, а добивание Давида Пуцлина оказалось точным. Степанюк находился на пути мяча, но пропустил его в прыжке, всем своим видом демонстрируя, что участия в эпизоде не принимает и реагировать Мысаку не мешает.

Второй гол полтавчан стал следствием преимущества хозяев при игре на стандартах. Угловой с правого фланга, подача на дальнюю штангу, откуда Льюн сбросил на Яворского. Сергей пробивал в упор, но угодил в штангу. Защитники отбились, но далеко мяч не ушел, что позволило Руслану Степанюку прицельным ударом попасть под самую штангу.

После второго гола "Рух" пытался активнее действовать впереди и даже на некоторое время прижал "Ворсклу" к ее воротам. Но полтавская "пружина" разжалась весьма болезненно, причем снова появилась возможность говорить о детских ошибках гостей в обороне и невезении. Сперва Игорь Дуць, выбивая мяч из пустых ворот, попал в штангу, от которой мяч влетел в сетку. Ну а сразу после розыгрыша с центра поля опрометчивый пас Русина назад перехватил Кулач - трехходовка через Степанюка и вот в объятиях партнеров уже нежится Александр Скляр.

Вот так вот, практически ни в чем не уступая по игре, "Рух" ушел на перерыв с катастрофическим для себя счетом... Сохранять лицо во втором тайме вышли Валерий Федорчук и Эрнест Антви. У хозяев также появился летний новичок, Никита Татарков. Именно с обрезки Федорчука начался пятый гол "Ворсклы", который забил Владислав Кулач с передачи Игоря Пердуты. "Десятка" хозяев своей активностью до перерыва заслужил увидеть свое имя на табло, а претензии Максима Белого по поводу столкновения с Кулачем в зародыше голевого эпизода являются беспочвенными. Контакт если и был, то минимальный, точно не требовавший от центрального защитника львовян валиться на газон и выпадать из эпизода.

К середине второй половины Федорчук все же адаптировался на поле и именно ему удалось размочить счет. Таким образом, в каждом из шести матчей первого тура УПЛ забили оба соперника - уникальная ситуация! На последних секундах вышедший на замену Игорь Бойчук сумел забить еще один мяч и сделать счет в принципе не таким уж провальным.

Подытоживая увиденное, стоит все же дать львовянам время для укрепления состава и полноценной адаптации к Премьер-лиге. Пока что дебют превратился в холодный душ, но счет не по игре и "Рух" далеко не безнадежный! "Ворскла" же подтверждает, что в новом сезоне готова бороться за большее, чем места в середине таблицы.

Ворскла - Рух 5:2 (4:0)
Голы: Пуцлин (10), Степанюк (26), Дуць (43 авт), Скляр (44), Кулач (49) - Федорчук (64), Бойчук (90+2)
Ворскла: Ризнык, Чеснаков, Альюн, Яворский, Пердута (Пешич 54), Сапай (Татарков 46), Скляр (Опанасенко 54), Кане, Пуцлин (Челядин 65), Кулач, Степанюк (Якубу 65).
Рух: Мысак, Копина, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Кухарук (Федорчук 46), Калюжный (Эрнест 46), Русин, Синица (Бойчук 67), Кухаревич (Оринчак 57).
Предупреждения: Чеснаков (62) - Дуць (53)

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Комментарии (31)
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ShtanGa (Славське)
23.08.2020 в 19:48
Програли лідеру турніру, як не як Ворскла на першому місці
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:55
перед цим матчем Ворскла не була ніяким лідером, так як це 1 тур
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Микко82 (Херсон)
23.08.2020 в 19:48
Щось мені здається, що наступного сезону Львів взагалі не буде представлений жодною командою в вишці.
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0
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ShtanGa (Славське)
23.08.2020 в 19:49
А який регламент? Ск команд вилітає?
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0
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.08.2020 в 19:50
Не факт. Рано делать выводы после неполного первого тура.
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+1
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:57
вилітає 1 одна команда, залітає 3. Так що буде представлений мінімум однією.
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Litb@rski (Кёльн)
23.08.2020 в 19:31
Комментаторы с ТВ полная жесть...Ворсклу с победой.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
23.08.2020 в 19:39
да. много нелепой ерунды говорили.
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Drovko (Lviv)
23.08.2020 в 19:23
Не думав, що сусіди так влетять, рахунок не по грі. І виглядав Рух небезнадійно. Адаптуються ще. Перерва піде їм на користь.
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+1
0
Глюк Львів (Лемберг)
23.08.2020 в 19:13
Бою не буде, розходимся. Козлятам ніколи не стати левами.
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+1
-4
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Drovko (Lviv)
23.08.2020 в 19:22
Це відколи вівці то леви?))) Не я це сказав, а сам Апельсин).
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+2
0
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:27
До чого тут козлята? Що за логіка? Ну власник клубу Козловський і що? Що ти хотів цим сказати? Знайшов на що звертати увагу, на прізвище власника клубу. Рух ще себе покаже. Ти переживай краще за свої недолугі Карпати.
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0
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absurdlight (Kiev)
23.08.2020 в 19:38
Меня веселят иногда ваши западные выяснения между собой. :)) Что плохого то в том, что появились плюс два клуба во Львове?
+1
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:40
absurdlight (Kiev) я тільки радий, що Львів у вишці представляє ще й Рух, окрім ФК Львова. Але ти спробуй пояснити це неадекватним фанатам КЛ, таким от як Глюк. Вони не розуміють, що конкуренція це рушій прогресу.
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:10
Якщо брати по грі в першому таймі, то рахунок нелогічний зовсім. Ворскла забила свої голи з нічого, особливо два перших. В першому голі навіть є підозра на офсайд. А Рух свої моменти просто не використав. Один Русин міг забивати двічі. В другому таймі була вже інша гра. Але помилки в обороні, ну просто дитячі. І це найкраща оборона 1 ліги минулого сезону. Виконавці ніби є непогані, але цього мало для УПЛ. Найслабша ланка в команді - тренер. Федик-це несерйозно. Потрібен хороший тренер з досвідом, а не зелений асистент Кучука. Тоді буде толк. Загалом команда хороша. Добре, що зараз три тижні перерви, є час для роботи над помилками.
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+2
0
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Алімпійка (R)
23.08.2020 в 19:09
Вот вам и уровень Руха-Борруссии.Жесть
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0
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:11
до чого тут Боруссія? А щодо рівня: по перше це лише 1 тур і рано робити висновки. По друге: вам не здається, що рахунок не по грі? Я вище про це писав уже.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.08.2020 в 19:26
У них стилистика формы и цветовая гамма как у Борруссии)
0
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:29
Дімка ну й що?У багатьох клубів жовто чорні кольори. В Олександрії теж. У Вулверхемптона теж. Це тільки ті, які я сходу згадав.
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Dimka26 (Чернигов)
23.08.2020 в 19:38
Пума форма) Да и Вулвер оранжевые) Да и еще Федык вроде оконфузился, когда перепутал форму и пришел на презентацию в штанах Боруссии) типо похоже)
0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.08.2020 в 19:02
Если Рух, Мынай и Ингулец не усилятся игроками уровня УПЛ - им здесь делать нечего..
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:13
Ага). Олімпік і Маріуполь і особливо ФК Львів виглядають на фоні новачків з 1 ліги прямо грандами
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.08.2020 в 19:26
Львов с бразилами да. такой же. Но у Олимпика игроки УПЛ. Да и Марик с молодежкой Шахты какой-то уровень да имеют.
0
0
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Prideman (Lviv)
23.08.2020 в 19:31
Dimka26 (Чернигов) ти передчасно робиш висновки. Побачимо, що буде хоча б через 5-6 турів.
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Dimka26 (Чернигов)
23.08.2020 в 19:39
Ну а ты веришь в этот состав? Ведь кроме Федорчука и Белого по меркам УПЛ не катят.
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.08.2020 в 18:57
Рух РУХнул психологически в первом тайме,но во втором собрались хлопцы. Думаю,что Рух свои зубы ещё покажет. Ворсклу-с заслуженной победой!
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Кююмалайнен (Київ)
23.08.2020 в 19:12
Рух собрался когда Ворскла остановилась, при счете 5:0 у нас не принято дальше напрягаться
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.08.2020 в 19:14
Я бы не сказал,что Ворскла остановилась во втором тайме,были у полтавчан моменты забить ещё парочку,но Рух уже не выглядел безнадёжным и отыгранные два гола -тому подтверждение.
0
0
аалекс ( Крым)
23.08.2020 в 18:54
Ворсклу с заслуженной победой и первым местом. Рух не безнадёжен. Судя по первому туру наши клубы в защите вообще играть не хотят.
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0
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Кююмалайнен (Київ)
23.08.2020 в 18:54
Да, ни Кухарук не помог, ни Кухаревич
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0
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simargl (Чернигов)
23.08.2020 в 18:53
Неожиданно, но Ворскла на первом месте !!!
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