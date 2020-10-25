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Заря - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 октября 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
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28'
Рух
Львов
Ход матча
6' Дмитрий Хомченовский
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Заря
60%
Ничья
20%
Рух
20%
Прогноз на матч
Последние матчи - Заря
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
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Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Заря
60%
Ничья
20%
Рух
20%
Главные события
Дмитрий Хомченовский
6'
Составы команд
15
Виталий Вернидуб
4
Игорь Дуць
Стартовый состав
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    6
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 4
    Игорь Дуць
    Защитник
Запасные игроки
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 17
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
27'
Опасный момент
Кочергин внешней стороной стопы замыкал прострел с левого фланга из полукруга у штрафной, но Бандура парировал!
25'
Василю удался прекрасный сейв в ситуации с практически выходом один на один в правом фланге штрафной против Бойчука. В дальний бил Богдан!
23'
Рух ведет позиционный розыгрыш на своей половине. Интересных моментов нет.
20'
Кабаев закладывал в левом фланге штрафной удар с нерабочей левой ноги, но защитник его заблокировал.
19'
На полном ходу влетел в корпус Гагуна на левом фланге атаки Гладкий.
17'
На подачу с правого фланга от Фаворова отреагировал только Дуць в центре штрафной. Угловой.
16'
Высокая подача Кочергина с правого фланга была вне зоны возможностей Гладкого.
14'
Мысык неточной передачей в правый фланг штрафной не смог передать мяч Гагуну.
12'
Контроль мяча от Руха завершился потерей в центре поля, но резкий пас на Гладкого также оказался неточным.
10'
Кочергин был сбит сразу же после своего эффектного ухода от Глиги на фланге.
8'
Опасный момент
Отличный сейв от Бандуры после удара из-за пределов штрафной от Лунева в левый верхний угол!
6'
Желтая карточка
Хомченовскому вручили желтую за грубый прием против Бойчука на фланге обороны.
4'
Длинный пас Гагуна на Кухаревича завершился фолом форварда против Вернидуба.
3'
Хомченовский в левом фланге штрафной искал Кочергина своей передачей на ход, но нашел только ноги соперника.
1'
Лунев отдал неточный пас в глубину правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Герета, Парамонов, Литвиненко, Кухарук, Климчук, Кондраков, Притула, Копина, Слюсар.
Рух: Бандура — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глига — Мартынюк — Б. Бойчук, Федорчук, Р. Русин, Мысык — Кухаревич.
Запасные: Шевченко, Руфати, Пиддубный, Цыганикс, Чайковский, Аллахяр, Гринь, Перович.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский — Иванисеня — Лунев, Кочергин — Назарина — Кабаев, Гладкий.
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и львовский Рух.
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Анонс матча Заря - Рух 25.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 25.10.2020
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Рух можно посмотреть 25.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Лестер Сити - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Динамо - 17.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Заря - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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