Заря - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 25.10.2020
Время начала матча: 19:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Лестер Сити - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Динамо - 17.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.
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