Ворскла - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Колос 22.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 22.11.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Колос в предыдущем футбольном матче 30.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Заря - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 06.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

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