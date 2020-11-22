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Ворскла - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 ноября 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
3'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
50%
Ничья
20%
Колос
30%
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
30.11.2019 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Колос
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
50%
Ничья
20%
Колос
30%
Трансляция
1'
Богданов отправил мяч над перекладиной, сыграв в стенку с партнером при смещении с левого фланга.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Кучерук, Максименко, Емец, Милько, Задоя, Морозко, Ильин, Исаенко, Селезнев.
Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец — Антюх, Богданов, Ориховский, Смирный — Лысенко.
Запасные: Исенко, Челядин, Пешич, Гаджук, Дубко, Власов, Павлюк, Кравчук.
Ворскла: Ткаченко — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу — Щербак, Кане — Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кривушкин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и ковалевский Колос.
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Анонс матча Ворскла - Колос 22.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 22.11.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Колос в предыдущем футбольном матче 30.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Колос можно посмотреть 22.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Заря - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 06.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Ворскла - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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