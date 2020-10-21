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Шахтер - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 01 декабря 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
9'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
24%
Реал
37%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2015/2016
25.11.2015 - 21:45 Шахтер 3 - 4 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2015/2016
15.09.2015 - 21:45 Реал 4 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 19:30 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 19:55 Боруссия 4 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершен "Алавес" П
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.11.2020 - 21:45 "Валенсия" 4 - 1 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Интер В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
24%
Реал
37%
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 49
    Vitao
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 21
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 25
    Родриго
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 23
    Менди Ф.
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 6
    Начо Фернандес
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 8
    Антонио М.
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 27
    Майкон Перейра
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 1
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 32
    Chust Garcia V.
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 26
    Диего Алтюбе Суарез
  • 13
    Lunin Андрей
  • 24
    Мариано Диас
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 30
    Серхио Аррибас
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Милитао
Тренеры
Трансляция
5'
Опасный момент
Бензема покатил мяч с левого фланга во вратарскую, а Асенсио в касание попал в ближнюю штангу! ГОРЯЧО!
3'
Явный подыгрыш рукой при обработке заброса Матвиенко с левого фланга в штрафную от Коваленко.
2'
Тайсон успешно не позволил Родриго подать с правого фланга.
1'
Реал в высоком прессинге быстро отобрал мяч.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Марсело, Каземиро, Винисиус, Иско, Диас, Аррибас, Чуст.
Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Модрич, Эдегор, Кроос — Асенсио, Бензема, Родриго.
Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Судаков, Фернандо.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко — Степаненко — Тете, Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.
Стали известны стартовые составы:
Овидиу Хацеган (Арад, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и мадридский Реал.
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Анонс матча Шахтер - Реал 01.12.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 01.12.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Шахтер в предыдущем футбольном матче 21.10.2020 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Реал можно посмотреть 01.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против СК Днепр-1 - 28.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Алавес" - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Алавес".

Следите за результатами матча Шахтер - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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