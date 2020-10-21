Шахтер - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Реал 01.12.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 01.12.2020

Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Шахтер в предыдущем футбольном матче 21.10.2020 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против СК Днепр-1 - 28.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Алавес" - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Алавес".

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