Реал - Сельта онлайн трансляция матча

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Сельта в последних 3 встречах.

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 5-0-2

Выездная статистика Сельта в сезоне 1-5-2

Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 8 голами. Яго Аспас забил 9 раз за Сельта

Карим Бензема отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 5 передачами. Яго Аспас лучший распасовщик Сельта (6 передач)

Каземиро получил больше всего желтых карточек (6) в Реал Мадрид. Джейсон Мурильо получил 6 в Сельта.

Сельта не проигрывает в последних 7 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 играх.

Реал Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 44% матчей, Сельта выигрывает в 28% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Сельта выигрывает в 28%.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.

Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Сельта выиграла 0, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Реал Мадрид забивает 3.4 гола за матч против команды Сельта, а Сельта забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 2.08 гола, играя дома, а Сельта забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Сельта - 4.4.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Сельта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Сельта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Сельта - 1.2.

Сельта забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 16 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Сельта. Разница голов 60-19 в пользу команды Реал Мадрид.

Игры прошлого года: 2-2 (Реал Мадрид дома) и 1-3 (Сельта дома).

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Сельта не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 28 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Сельта выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 100-56 в пользу команды Реал Мадрид

Вы знали, что Сельта забил 32% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 76-90?