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Реал - Сельта онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 02 января 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
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26'
Сельта
Виго
Ход матча
6' Лукас Васкес 10' Браис Мендес
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
58%
Ничья
25%
Сельта
17%
П1: 1.2200 Х: 7.1000 П2: 14.2000
Интересные факты
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Сельта в последних 3 встречах.
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 5-0-2
  • Выездная статистика Сельта в сезоне 1-5-2
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 8 голами. Яго Аспас забил 9 раз за Сельта
  • Карим Бензема отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 5 передачами. Яго Аспас лучший распасовщик Сельта (6 передач)
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (6) в Реал Мадрид. Джейсон Мурильо получил 6 в Сельта.
  • Сельта не проигрывает в последних 7 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 играх.
  • Реал Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 44% матчей, Сельта выигрывает в 28% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Сельта выигрывает в 28%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.
  • Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Сельта выиграла 0, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Реал Мадрид забивает 3.4 гола за матч против команды Сельта, а Сельта забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.08 гола, играя дома, а Сельта забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Сельта - 4.4.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Сельта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Сельта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Сельта - 1.2.
  • Сельта забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 16 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Сельта. Разница голов 60-19 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Реал Мадрид дома) и 1-3 (Сельта дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Сельта не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 28 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Сельта выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 100-56 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Сельта забил 32% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Реал
13
Побед
18
Игр
2
Побед
Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
17.08.2019 - 17:45 Сельта 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
16.03.2019 - 17:30 Реал 2 - 0 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2018
11.11.2018 - 21:45 Сельта 2 - 4 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Эйбар 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен "Атлетико" В
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Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 20:15 Сельта 2 - 1 Завершен Уэска В
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 18:30 Хетафе 1 - 1 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 15:00 Сельта 2 - 0 Завершен "Алавес" В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.12.2020 - 22:00 Сельта 4 - 0 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2020/2021
04.12.2020 - 22:45 Атлетик 0 - 2 Завершен Сельта В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
58%
Ничья
25%
Сельта
17%
П1: 1.2200 Х: 7.1000 П2: 14.2000
Главные события
10'
Браис Мендес
ГООЛ! Лукас Васкес
6'
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
6
Начо
5
Рафаэль Варан
2
Даниэль Карвахаль
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
11
Марко Асенсио
9
Карим Бензема
17
Лукас Васкес
13
Рубен Бланко
2
Малло, Хуго
4
Нестор Араухо
24
Джейсон Фабиан Мурильо
15
Olaza, Lucas
14
Ренато Тапиа
23
Браис Мендес
6
Суарез, Денис
9
Нолито
10
Яго Аспас
22
Санти Мина
Стартовый состав
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
    6
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
  • 22
    Санти Мина
  • 23
    Браис Мендес
    10
  • 6
    Суарез, Денис
    Полузащитник
  • 9
    Нолито
    Полузащитник
  • 14
    Ренато Тапиа
    Защитник
  • 2
    Малло, Хуго
    Защитник
  • 4
    Нестор Араухо
    Защитник
  • 24
    Джейсон Фабиан Мурильо
  • 15
    Olaza, Lucas
    Защитник
  • 13
    Рубен Бланко
Запасные игроки
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 21
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 1
    Иван Вильяр
    Вратарь
  • 38
    De Leon Billar, Lautaro
    Нападающий
  • 5
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
  • 31
    Gabriel Veiga
  • 8
    Белтран, Фран
    Полузащитник
  • 27
    Baeza, Miguel
    Полузащитник
  • 34
    Sergio Carreira
    Защитник
  • 29
    Fontan, Jose
    Защитник
  • 18
    Джозеф Айду
    Защитник
  • 32
    Vidal, Miguel
    Нападающий
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Coudet, Eduardo
Статистика матча
46%
Владение мячем
54%
1
Удары в створ
1
2
Удары мимо
1
ЖК
1
Угловые
1
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
Трансляция
21'
Контратаку разогнал Реал левым флангом, но прострел Васкеса с левого фланга был перехвачен защитником.
25'
Нолито получил толчок в спину от Васкеса в центре поля.
20'
Кроос отправил на газон Мину во время позиционной атаки Сельты.
23'
Мурильо просто скосил Бензема подкатом со спины у центра поля. А карточка, арбитр?!
18'
Обменялись фолами у центральной линии команды.
16'
Сельта раскатывает атаки под прессингом в центре поля.
13'
Штрафной удар - (Реал)
13'
Желтая карточка
Жёлтая карточка - (Сельта)
12'
Опасный момент
Удар от ворот - (Сельта)
12'
Опасный момент
Удар мимо ворот - (Реал)
10'
Штрафной удар - (Реал)
10'
Уголовой
Угловой удар - (Сельта)
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лукас Васкес - (Реал)
5'
Опасный момент
Удар по воротам - (Сельта)
4'
Опасный момент
Удар от ворот - (Сельта)
3'
Вбрасывания - (Сельта)
2'
Вбрасывания - (Реал)
Запасные: Вильяр, Окай, Бельтран, Айду, Рули, Баеса, Фонтан, Вейга, Родригес, Каррейра, Лаутаро.
Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа — Тапиа — Мендес, Суарес, Нолито — Аспас, Мина.
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Одриосола, Винисиус, Иско, Диас.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Асенсио.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Начало периода
Рикардо Де Бургос (Бильбао, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Реал и Сельта.
Свисток
Матч начался
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Анонс матча Реал - Сельта 02.01.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 02.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Сельта (Виго):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 16.02.2020 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Coudet, Eduardo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Сельта можно посмотреть 02.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Сельта, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эльче - 30.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия

Прошедший матч команды Сельта был сыгран против Уэска - 30.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.

Следите за результатами матча Реал - Сельта онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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