Реал - Сельта онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 02.01.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Сельта (Виго):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 16.02.2020 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Coudet, Eduardo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эльче - 30.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия
Прошедший матч команды Сельта был сыгран против Уэска - 30.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.
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