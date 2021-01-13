"Барселона" - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио Нуэво Аркангел.
Дата проведения матча: 13.01.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".
Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий матч команды Реал Сосьедад был сыгран против "Севилья" - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".
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