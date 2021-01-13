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"Барселона" - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 13 января 2021, 22:00 - Эстадио Нуэво Аркангел
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
1 - 1
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54'
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ход матча
39' Френки де Йонг
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
40%
Ничья
40%
Реал Сосьедад
20%
П1: 3.9700 Х: 3.9800 П2: 2.0100
Интересные факты
  • Барселона не проигрывает в последних 8 играх.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 27% матчей, Барселона выигрывает в 50% матчей.
  • Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Барселона выигрывает в 50%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Недавнее выступление команды Реал Сосьедад в "Суперкубок" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Реал Сосьедад забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.8 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).
  • Реал Сосьедад забивает 1.5 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Барселона - 2.8.
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Барселона - 1.4.
  • Последняя домашняя победа Реал Сосьедад над Барселона была в 2016
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 26 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Барселона. Разница голов 40-32 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 53 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 111-47 в пользу команды Барселона
Прогноз на матч
Личные встречи
"Барселона"
15
Побед
23
Игр
4
Побед
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 "Барселона" 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 "Барселона" 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 "Барселона" 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 22:00 Уэска 0 - 1 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
29.12.2020 - 20:15 "Барселона" 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вальядолид 0 - 3 Завершен "Барселона" В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 15:00 "Севилья" 3 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
31.12.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 20:45 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен "Атлетико" П
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Леванте 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
40%
Ничья
40%
Реал Сосьедад
20%
П1: 3.9700 Х: 3.9800 П2: 2.0100
Главные события
ГООЛ! Френки де Йонг
39'
Составы команд
1
Ремиро, Алекс
20
Начо Монреаль
24
Ле Норманд, Робин
5
Игор Субельдия
18
Андони Горосабель Эспиноза
14
Йон Гуриди
16
Андер Гуевара Лайо
8
Микель Мерино
10
Микель Оярсабаль
19
Александер Исак
7
Порту
1
тер Стеген, Марк-Андре
28
Óscar Mingueza
4
Араухо, Рональд
15
Клеман Лангле
18
Альба, Жорди
16
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
9
Брайтвайте, Мартин
7
Антуан Гризманн
11
Усман Дембеле
Стартовый состав
  • 10
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 14
    Йон Гуриди
  • 16
    Андер Гуевара Лайо
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 20
    Начо Монреаль
    Защитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    39
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 9
    Джозе, Виллиан
    Нападающий
  • 25
    Баутиста, Йон
    Нападающий
  • 36
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 15
    Саньян, Модибо
    Защитник
  • 12
    Муньос, Айен
    Защитник
  • 34
    Burgui, Gaizka Ayesa
    Вратарь
  • 11
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
Тренеры
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Рональд Куман
Статистика матча
52%
Владение мячем
48%
6
Удары мимо
7
3
Штрафные
8
8
Фолы
3
5
Удары в створ
2
2
Угловые
1
Блокировано ударов
2
1
Сейвы
3
Трансляция
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Оярсабаль пробил с пенальти точно в правый нижний угол!
50'
Смотрим на повторах этот эпизод. Попадание мяча в руку очевидно.
48'
Опасный момент
Подача Оярсабаля с левого фланга пришлась в руку де Йонгу! Пенальти!
46'
Горосабель выбил за пределы штрафной мяч, перехватив прострел Педри с правого фланга.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Гризманн надеялся получить мяч в правом фланге чужой штрафной, но Гуриди в подкате перехватил пас в его направлении.
41'
Опасный момент
Дальний удар от Исака тер Штеген с трудом парировал из правого верхнего угла собственных ворот!
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Де Йонг ударом головой под перекладину завершил подачу Гризманна с левого фланга на ближний угол вратарской!
37'
Дембеле не смог раскачать двух соперников на подходе к правому флангу штрафной.
33'
Гризманн оказался на газоне у центральной линии в результате верховой борьбы против Ле Нормана, которая завершилась фолом защитника.
30'
Наброс с правого фланга от Дембеле был завершен ударом слету от Альбы на дальней стороне штрафной, но мяч всего-лишь отправлен в Гризманна, который так и не изловчился переправить его в створ.
28'
Опасный момент
Брайтвейт замыкал подачу Мингесы с правого фланга, но ударом головой направил мяч над воротами!
26'
Опасный момент
В левом фланге штрафной принял мяч на грудь Байтвейт, после чего последовал удар в ближний угол, с которым со второй попытки справился Ремиро.
25'
Фол от Гуриди в центре поля против де Йонга.
22'
Опасный момент
Ленгле попробовал пробить с дальней дистанции на силу. Мяч прошел в сторону от правой штанги.
19'
Мингеса принял на себя попытку удара с левого фланга штрафной от Оярсабаля.
17'
Опасный момент
Получил передачу на ход в левый фланг чужой штрафной Исак, но переиграть тер Штегена так и не сумел в ближнем бою!
15'
Удар от Исака слету в завершении подачи с правого фланга отправил мяч высоко над воротами.
13'
Опасный момент
Тер Штеген спокойно забрал мяч в руки, после удара головой от Ле Нормана, который завершал подачу углового с левого фланга.
12'
Опасный момент
Порту ударом с правого фланга штрафной прошел в сторону от дальней штанги!
11'
Ан нет. В мяч играл Бускетс, поэтому никаких вопросов к арбитру, который не стал показывать желтую.
9'
Опасно вкатился в центре поля в ноги Мерино Бускетс.
7'
Мингеса получил удар по ногам от Монреаля в правом фланге атаки.
5'
Барселона в своей первой осмысленной атаке находится в данные минуты.
3'
Опасный момент
Горосабель подал с правого фланга в центр штрафной, откуда Исак нанес завершающий удар головой, однако направил мяч выше ворот.
2'
Под солидный прессинг попала Барселона с первых минут.
Инфо
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Нето, Пенья, Дест, Иляйш, Фирпо, Пьянич, Пуч, Тринкан, Умтити.
Барселона: тер Штеген – Мингеса, Ленгле, Араухо, Альба — Педри, Бускетс, де Йонг – Гризманн, Брайтвейт, Дембеле.
Запасные: Айеса, Сальдуа, Муньос, Саньян, Субименди, Виллиан, Янузай, Барренечеа, Хон.
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Монреаль — Мерино, Гевара, Гуриди — Порту, Исак, Оярсабаль.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хосе Луис Мунуэра (Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка Суперкубка Испании. На поле стадиона "Нуэво Эль Арканхель" (Кордова, Испания) сыграют Реал Сосьедад и каталонская Барселона.
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Анонс матча "Барселона" - Реал Сосьедад 13.01.2021, Суперкубок Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио Нуэво Аркангел.

Дата проведения матча: 13.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад можно посмотреть 13.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий матч команды Реал Сосьедад был сыгран против "Севилья" - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча "Барселона" - Реал Сосьедад онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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