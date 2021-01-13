"Барселона" - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Барселона не проигрывает в последних 8 играх.

Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 27% матчей, Барселона выигрывает в 50% матчей.

Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Барселона выигрывает в 50%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.

Недавнее выступление команды Реал Сосьедад в "Суперкубок" лучше, чем у команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Реал Сосьедад забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.8 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).

Реал Сосьедад забивает 1.5 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Барселона - 2.8.

Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Барселона - 1.4.

Последняя домашняя победа Реал Сосьедад над Барселона была в 2016

Барселона забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

За последние 26 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Барселона. Разница голов 40-32 в пользу команды Барселона.