"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 13.02.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 13.02.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.11.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 13.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Суонси - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Эвертон - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.