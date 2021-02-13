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"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 13 февраля 2021, 19:30 - Этихад
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
"Манчестер Сити"
Манчестер
2 - 0
Обновить
56'
"Тоттенхэм"
Лондон
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
27%
Ничья
36%
"Тоттенхэм"
36%
П1: 1.3330 Х: 5.2500 П2: 8.5000
П1: 1.3750 Х: 5.5000 П2: 7.7000
П1: 1.3700 Х: 5.2000 П2: 8.9000
Интересные факты
  • В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 5 встречах.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 8-2-1
  • Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити ФК с 9 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (11 передач)
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 22 играх.
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Манчестер Сити ФК выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 15 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити ФК и Тоттенхэм Хотспур 1-2. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 56% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 50% матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 50%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Сити ФК забивает 1.4 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.6 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Тоттенхэм Хотспур - 3.2.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Тоттенхэм Хотспур - 2.
  • Манчестер Сити ФК выиграл последние 10 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 30% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 10 раз, 5 сыграла в ничью и 10 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 43-35 в пользу команды Манчестер Сити ФК.
  • Последняя гостевая победа Тоттенхэм Хотспур над Манчестер Сити ФК была в 2016
  • Игры прошлого года: 2-2 (Манчестер Сити ФК дома) и 2-0 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 0 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 18 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-76 в пользу команды Манчестер Сити ФК
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 25% голов между минутами 0-15?
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити ФК одержала 5 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
"Манчестер Сити"
11
Побед
20
Игр
7
Побед
"Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
17.08.2019 - 19:30 "Манчестер Сити" 2 - 2 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2018
20.04.2019 - 14:30 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - "Манчестер Сити"
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 19:30 Суонси 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 20:00 "Бернли" 0 - 2 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 17:00 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2020/2021
26.01.2021 - 22:15 Вест Бромвич Альбион 0 - 5 Завершен "Манчестер Сити" В
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Последние матчи - "Тоттенхэм"
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 22:15 Эвертон 5 - 4 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 14:00 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.02.2021 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 21:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" П
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
27%
Ничья
36%
"Тоттенхэм"
36%
П1: 1.3330 Х: 5.2500 П2: 8.5000
П1: 1.3750 Х: 5.5000 П2: 7.7000
П1: 1.3700 Х: 5.2000 П2: 8.9000
Составы команд
31
Эдерсон
11
Александр Зинченко
14
Ляпорт, Эмерик
5
Джон Стоунз
27
Жоао Кансело
8
Илкай Гюндоган
16
Родри
20
Силва, Бернардо
47
Филип Фоден
9
Жезус, Габриэль
7
Рахим Стерлинг
1
Уго Льорис
25
Танганга, Джафет
6
Давинсон Санчес
15
Эрик Дайер
33
Бен Дэвис
28
Ндомбеле Альваро, Танги
5
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
11
Эрик Ламела
27
Лукас Моура
7
Сон Хын-Мин
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 5
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 69
    Doyle, Thomas
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 9
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 45
    Винисиус Карлос
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 2
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
8
Удары мимо
2
2
Угловые
3
Блокировано ударов
1
5
Штрафные
7
7
Фолы
5
1
Удары в створ
1
ЖК
Трансляция
53'
Фол в центре поля против Ндомбеле, штрафной.
52'
Сон теряет мяч на левом фланге атаки, от ворот для Эдерсона.
50'
Гоооол!!!
Гюндоган получил пас от Стерлинга во вратарской соперника, пробил точно носком и прошил Льориса.
49'
Фоден пытался пройти к воротам соперника по правому флангу, но Сисоко оттеснил его от мяча, аут для гостей.
47'
Второй тайм подопечные Мауриньо начали с контроля мяча, пока удается только на своей половине поля.
46'
Замена
Замена у Тоттенгема: вместо Моуры на поле вышел Сисоко.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Канселу пробивает с линии вратарской соперника с левой ноги, мяч летит выше рамки.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Опасный момент
Гюндоган пробивает вблизи ворот Льориса, Даер блокирует выстрел, Жезус на добивании, но выше рамки.
41'
Горожане контролируют мяч и не спешат остро атаковать, Тоттенгем не может начать свою атаку ну никак.
39'
Стандарт для хозяев зарабатывает Жезус, подача во владения Льориса, Девис ногой выносит мяч.
38'
Уголовой
Угловой для Манчестера, навес, Кейн головой выбивает мяч.
36'
Стерлинг во вратарской соперника попадает Девису в колено и просит пенальти. Но уж нет, не тут то было.
34'
Навес от Гюндогана, но прямо в руки голкиперу Спурс, очень неудачный розыгрыш штрафного.
33'
Ндомбеле фолит на своей половине поля против Жезуса, стандарт.
31'
Силва пробивает с линии штрафной соперника, после рикошета мяч в руках у Льориса.
29'
Желтая карточка
Горчичник для Сильвы за фол против Девиса, стандарт для гостей. Многовато грязной игры от хозяев.
27'
Ламела фолит в атаке против Жезуса, стандарт.
26'
Навес со стандарта, защитник Манчестера головой выбивает мяч.
25'
Зинченко фолит против Танганги, штрафной.
23'
Гоооол!!!
Родри пробивает в правый от голкипера нижний угол, Льорис почти потащил, но почти не щитается.
21'
Опасный момент
Гюндоган падает в штрафной соперника, Хойбьерг фолит в собственно вратарской. Пенальти!
19'
Удар из дальней дистанции от Зиченко, мяч летит очень высоко.
18'
Кейн крученным пытался сделать подачу с правого фланга во владение Эдерсона, но мяч полетел не точно, от ворот для Сити.
16'
Гюндоган непонятно для колег по команде забросил мяч в штрафную соперника, мяч вышел за линию поля, от ворот.
14'
Опасный момент
Штрафной для гостей, Кейн обводящим пробивает, мяч попадает в крестовину.
12'
Силва опасно простерливал с левого фланга, защитники Спурс перехватили круглого.
10'
Много своих атак пытаются строить горожане именно через левый фланг, используя при этом Зинченко как разыгрывающего. Но оборона гостей пока безупречна.
8'
Опасный момент
Жезус дважды пробивает с центра вратарской Тоттенгема, оба раза выстрелы были блокированы.
7'
Кейн по центру тянул мяч к штрафной соперника, но Канселу его остановил.
5'
Фоден с правого фланга простреливал во вратарскую на Жезуса, но Хойбьерг перехватил круглого в нужный момент.
3'
Уголовой
Угловой для Сити, навес в штрафную соперника, Родри пробивает головой, но выше рамки Льориса.
2'
С первых минут прогнозировано мяч под контроль забирают хозяева, гости пока в обороне сидят.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 24 тура английской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Манчестер Сити и Тоттенгем.
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Комментарии(1)
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ascent (Луксор)
13.02.2021 в 20:29
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 13.02.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 13.02.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.11.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 13.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Суонси - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Эвертон - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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