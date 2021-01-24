Динамо - Лудогорец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Лудогорец (Разград) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.
Дата проведения матча: 30.01.2021
Время начала матча: 16:15
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Иордания - 24.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Лудогорец (Разград)
Страна: Болгария
Прошедший матч команды Лудогорец был сыгран против Шахтер - 23.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.
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