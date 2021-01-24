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Динамо - Лудогорец онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 30 января 2021, 16:15 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
40'
Лудогорец
Разград
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
60%
Ничья
20%
Лудогорец
20%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
18.01.2021 - 15:15 Динамо 0 - 2 Завершен Легия П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос Н
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен Ференцварош В
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Последние матчи - Лудогорец
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Лудогорец 1 - 3 Завершен ЛАСК П
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Ройял Антверпен 3 - 1 Завершен Лудогорец П
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 4 - 0 Завершен Лудогорец П
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 19:45 Лудогорец 1 - 3 Завершен "Тоттенхэм" П
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Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
60%
Ничья
20%
Лудогорец
20%
Трансляция
37'
В последние минуты Лудогорец взял мяч под контроль, а Динамо практически не переходит середину поля.
34'
Уголовой
Ещё один неудачный угловой от Лудогорца.
33'
И ещё одну атаку привезли на свои ворота динамовцы, Бущан далеко вышел из ворот и его едва не перекинули.
33'
Первый удар в створ по воротам Бущана из района правого угла штрафной, метров с 22-х. Георгий уверенно забрал мяч.
31'
Уголовой
У Лудогорца ещё один угловой. Подача на дальнюю стойку, верховую борьбу выигрывают киевляне и выносят мяч за пределы штрафной.
30'
Редкий случай, когда Бущану пришлось взять мяч в руки. После передачи кого-то из болгар в штрафную и рикошета от защитника Георгий на выходе забрал снаряд.
27'
Уголовой
Миколенко головой выбивает мяч за пределы штрафной после подачи болгарами углового на ворота Бущана.
23'
Гоооол!!!
Атаки Киева наконец-то привели к голу! Шапаренко по зоне левого полусреднего вошёл в штрафную, по дороге обыгравшись в стенку с Буяльским, прострелил, а Оливье Вердон в борьбе за мяч срезал кругляша в свои ворота!
19'
Уголовой
Шапаренко с углового подавал в полукруг штрафной, Сидорчук набежал и в касание жахнул выше ворот.
19'
Беседин метров с 22-х по зоне правого полусреднего пробивал в левую "шестёрку" - голкипер перевёл на угловой.
15'
Динамо очень хорошо двигается на поле, но, увы, не получается сделать последний пас.
12'
Динамо держит мяч и атакует, но последние минуты без ударов.
9'
Уголовой
Киевляне заработали ещё один угловой, но на этот раз Шапаренко с де Пеной не смогли отправить снаряд в штрафную и вывести на удар кого-то из партнёров.
7'
Уголовой
Хороший розыгрыш углового от Динамо. Шапаренко выполнил подачу слева на дальнюю стойку, Сидорчук головой скинул на Буяльского, тот низом с линии штрафной плотно пробил прямо в голкипера.
5'
Уголовой
Угловой для Лудогорца завершается даже ударом с середины штрафной площади - выше ворот.
4'
Миколенко слева подавал в штрафную, мяч до Родригеса не долетел.
1'
Свисток
Матч начался. Разградцы разыграли с центра поля.
Инфо
Динамо (запас): Бойко, Нещерет, Шабанов, Сирота, Караваев, Сидклей, Шепелев, Леднев, Волошин В, Волошин Н, Дуэлунн, Ванат, Супряга
Инфо
Динамо (старт): Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Родригеш, Беседин.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн товарищеского матча Динамо на сборах в Турции. Сегодня лидер УПЛ проведёт спарринг с болгарским Лудогорцем.
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Анонс матча Динамо - Лудогорец 30.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Лудогорец (Разград) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 30.01.2021
Время начала матча: 16:15

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Лудогорец можно посмотреть 30.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Лудогорец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Иордания - 24.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лудогорец (Разград)
Страна: Болгария

Прошедший матч команды Лудогорец был сыгран против Шахтер - 23.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

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