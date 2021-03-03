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Агробизнес - Шахтер онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 03 марта 2021, 19:00 - Юность . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Boyko, Serhiy
Рейтинг матча:
Агробизнес
Волочиск
1 - 0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Ход матча Овертайм
24' Руслан Черненко 35' Sudakov, Georgiy
51' Олег Мозиль 51' Алан Патрик 63' Иван Когут 63' Майкон 64' Тете 64' Владислав Шаповал 81' Богдан Семенец 81' Игорь Бойчук 87' Didyk, Roman 90+1' Хотчолава, Давид
П1: 8.30 Х: 5.60 П2: 1.33
П1: 12.00 Х: 6.00 П2: 1.18
П1: 8.30 Х: 5.60 П2: 1.33
П1: 12.00 Х: 6.10 П2: 1.23
П1: 12.00 Х: 5.90 П2: 1.25
Прогноз на матч
Личные встречи
Агробизнес
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Шахтер
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Агробизнес
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 14:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Ворскла В
Первая лига 2019/2020
29.11.2020 - 13:00 Полесье 1 - 3 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2020/2021
25.11.2020 - 13:00 МФК Николаев 0 - 2 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2020/2021
20.11.2020 - 13:00 Агробизнес 4 - 0 Завершен Нива В
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Последние матчи - Шахтер
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 0 Завершен Маккаби В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Маккаби 0 - 2 Завершен Шахтер В
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Новости команд
П1: 8.30 Х: 5.60 П2: 1.33
П1: 12.00 Х: 6.00 П2: 1.18
П1: 8.30 Х: 5.60 П2: 1.33
П1: 12.00 Х: 6.10 П2: 1.23
П1: 12.00 Х: 5.90 П2: 1.25
Главные события
109'
Хотчолава, Давид
ГООЛ! Богдан Семенец
96'
Артур Думанюк
92'
90+1'
Хотчолава, Давид
Didyk, Roman
87'
Владислав Шаповал
64'
Олег Мозиль
51'
51'
Алан Патрик
35'
Sudakov, Georgiy
Руслан Черненко
24'
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Руслан Черненко
    Полузащитник
    24
  • 14
    Артур Думанюк
    Полузащитник
    92
  • 19
    Николай Когут
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
  • 30
    Олег Мозиль
    Вратарь
    51
  • 77
    Сергей Петров
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Юхимович
    Полузащитник
  • 80
    Сергей Зайка
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Шаповал
    Полузащитник
    64
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
    87
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 15
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    51
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
    35
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
    109 90+1
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 21
    Игорь Бойчук
    Полузащитник
    81
  • 22
    Сергей Косовский
    Полузащитник
  • 11
    Nemtinov, Evgen
    Полузащитник
    94
  • 18
    Иван Когут
    63
  • 25
    Виталий Груша
    Полузащитник
  • 24
    Артём Ярмоленко
    Защитник
  • 15
    Арсен Слотюк
    Защитник
  • 31
    Artyom, Andriy
    Вратарь
  • 16
    Богдан Семенец
    Нападающий
    96 81
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    64
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
    63
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Чижевский
  • Луиш Кастру
Статистика матча
6
Удары мимо
10
5
ЖК
3
3
Удары в створ
7
4
Угловые
9
39%
Владение мячом
61%
КК
1
Трансляция
Свисток
Матч завершен
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:0! Шахтер был выбит из Кубка Украины!
120+3'
Опасный момент
Немтинов пробил издали, после чего Пятов перевел мяч на угловой.
120'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 3 мин.
120'
Опасный момент
Дентиньо пробил в сторону от дальней штанги, при подаче от угла поля с левого фланга.
117'
Смещение Бойчука с правого фланга было остановлено фолом от Майкона.
115'
Кривцов скидывал мяч на Дентиньо в центр штрафной, после подачи от Тете, но защитники сыграли на вынос.
111'
Опасный момент
Мозиль со второй попытки забрал дальний удар от Патрика под левую штангу!
109'
Вторая желтая
Хочолава получил вторую желтую после борьбы в воздухе против Семенца в центре поля! УДАЛЕНИЕ!
106'
Опасный момент
Тете замыкал скидку от Кривоцова из центра штрафной к правой штанге, но с острого угла не смог переиграть мяч в сетку.
Свисток
Второй овертайм начался!
Свисток
Первый овертайм завершен!
104'
Болбат забрасывал с правого фланга в зону перед вратарской, но там был только Курило.
101'
Груша запустил мяч над воротами ударом с левого фланга штрафной.
99'
Хочолава выступил на перехвате прострела с левого фланга от Корниенко.
96'
Гоооол!!!
ГОЛ! Семенец сумел реализовать футбольный буллит, после передачи с правого фланга от Бойчука!
94'
Замена
Повреждение у Николая Когута, поэтому его быстро заменил Немтинов.
92'
Желтая карточка
Думанюк получил желтую за накладку в центре поля против Патрика.
91'
Замена
Вместо Судакова вышел Марлос.
91'
Замена
Соломон заменен на Тайсона.
Свисток
Первый овертайм начался!
Свисток
Основное время матча подошло к концу. Впереди нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут!
90+4'
Опасный момент
Судаков просто не попал по воротам, в левом фланге чужой вратарской замыкай отскок от Мозиля, который парировал удара Тете из центра штрафной!
90+2'
Опасный момент
Семенец пробивал головой, после подачи с правого фланга со штрафного, но Пятов парировал мяч в правую штангу своих ворот!
90+1'
Желтая карточка
Хочолава получил желтую за фол против Думанюка в левом фланге обороны.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 7 мин.
88'
Опасный момент
Подача со штрафного от Тете в левом фланге атаки завершилась ударом головой от Дентиньо в перекладину с близкой дистанции!
87'
Желтая карточка
На входе в правый фланг своей штрафной Дидык подкатом срубил Соломона.
84'
Тете выстрелил над перекладиной с подхода к чужой штрафной в левом полуфланге атаки.
81'
Замена
Вместо Петрова вышел Семенец.
81'
Замена
Бойчук заменил Черненко.
78'
Кривцов жестко пошел в стык с Петровым в центре поля, после чего форвард хозяев поля не спешит подниматься с газона.
76'
Неудачная попытка Соломона завершить рывок на вход в левый фланг чужой штрафной ударом в ближний угол.
74'
Опасный момент
Тете пробил со смещения в правом фланге чужой штрафной, Юхимович подставил спину, но мяч все равно чуть не завалился в левую девятку!
72'
Замена
Вместо Фернандо на поле вышел Дентиньо.
69'
Тете завершил борьбу в левом фланге чужой штрафной против Дидыка толчком в спину сопернику.
67'
Желтая карточка
Тете был сбит грубым подкатом Шаповала в правом фланге обороны.
65'
Замена
Вместо Семенюка вышел Груша.
64'
Замена
Иван Когут сменил Романюка.
63'
Замена
Тете заменил Коноплянку.
63'
Замена
Антонио заменен на Майкона.
60'
Коноплянка завершил смещение с левого фланга неопасным ударом с подкруткой со входа в штрафную.
58'
Уголовой
Коноплянка заработал угловой в левом фланге атаки, но подача с него завершилась фолом в атаке от дончан.
55'
Опасный момент
Петров убежал один на один с Пятовым после этого эпизода, забил, но арбитры отменили гол из-за офсайда!
52'
Незабитый пенальти
ПАТРИК НЕ СМОГ ПЕРЕИГРАТЬ МОЗИЛЯ С ПЕНАЛЬТИ!
51'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! VAR спас Бойко от ошибки! Мозилю желтая.
49'
Соломон нырял во время рывка мимо Мозиля у границы чужой штрафной?!
47'
Коноплянка совершал рывок в левом фланге атаки, но Романюк не пустил его к мячу качественным корпусом.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Уголовой
Патрик закручивал мяч со входа в левый фланг чужой штрафной, но на линии Мозиль сыграл успешно.
40'
Соломон упал на входе в правый фланг чужой штрафной, но арбитр не увидел фола от Курило.
37'
Опасный момент
Петров сумел выиграть мяч у Антонио перед чужой штрафной, пробросил мимо Пятова, но Кривцов сумел подстраховать!
35'
Желтая карточка
Судаков предупрежден за фол против Дидыка на чужой половине.
34'
Нет лидера в нашем поединке. Мяч в центре поля.
30'
Патрик попытался забросить в центр штрафной с левого фланга, но Соломона опередил Мозиль.
27'
Опасный момент
Пятов ошибся, не пойдя на перехват подачи углового с правого фланга, после чего Дидык чуть не расстрелял ближний угол головой! Промах!
24'
Желтая карточка
Черненко в правом фланге обороны снес с ног Корниенко.
24'
Опасный момент
Семенюк не смог в центре штрафной подставить ногу под прострел с правого фланга от Романюка!
21'
Когут упустил мяч за границы поля во время рывка правом флангом.
19'
Юхимович стоял в стенке во время удара со штрафного от Корниенко, и явно не хотел, чтобы мяч прилетел ему в лицо.
17'
Штрафной заработал Болбат в правом фланге во время прохода мимо Думанюка.
15'
Шахтер много контролирует мяч на чужой половине, но не обостряет. В каком матче 2021 года мы такого от дончан не видели?
12'
Коноплянка так и не получил мяч в левом фланге чужой штрафной, после скрытого паса Патрика, который перехватил Романюк.
9'
Улетел мяч за боковую на левом фланге атаки Шахтера, после неудачно попытки Болбата совершить перевод на Коноплянку.
7'
Попытка Патрика совершить добивание от перехваченной подачи Судакова с правого фланга была блокирована.
5'
Антонио в подкате в левом фланге штрафной остановил сольный проход Семенюка.
3'
Коллектив Каштру контролирует мяч в центре поля.
1'
Опасный момент
Удар с лицевой границы штрафной от Фернандо пришелся точно в руки Мозилю у левой штанги. Вот и разминка!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Майкон, Сиприано.
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко — Маркос Антонио — Соломон, Судаков, Алан Патрик, Коноплянка — Фернандо.
Запасные: Артым, И. Когут, Ярмоленко, Слотюк, Косовский, Груша, Немтинов, Семенец, Бойчук.
Агробизнес: Мозиль — Романюк, Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал — Н. Когут, Черненко, Думанюк, Семенюк — Петров.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Кубка Украины. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют волочиский Агробизнес и донецкий Шахтер.
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Комментарии(21)
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axel 777 (Бердичев)
03.03.2021 в 23:55
Это какой-то...позор.
Ответить
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 21:38
А-А-А!!! ПОЗОРНИКИ. АГРАРИИ ЗАГНАЛИ В НОРУ КРОТОВ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ АГРОБИЗНЕС!!!
Ответить
+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
03.03.2021 в 21:35
Ви в курсі що в паралельному матчі вже останні пеналі б'ють?
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
03.03.2021 в 21:32
Умора...позор Шахте. Каштру пакуй чемоданы)))
Ответить
+2
0
aleks68
03.03.2021 в 21:37
сгорела хата,гори и сарай
Ответить
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 21:27
131'
Ответить
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 21:27
Там уже 5-ый овертайм пошел?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:19
Жесть.
Ответить
+1
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
03.03.2021 в 21:13
Куди поділась асоціація? Чому немає технічної поразки, ви взагалі що собі думаєте, де повага до головної команди країни?
Ответить
+4
-1
aleks68
03.03.2021 в 21:13
дай бог последний матч под руководством каштру.
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:08
Позор. Всё последние игры - позор! Всегда болею за Шахту, но сейчас хочу уже реально смены тренера!!!!!!!
Ответить
+1
-3
Oлeкcин (Н.)
03.03.2021 в 21:32
Летом видать будет смена тренера, потому и игра такая.
Ответить
0
-1
aleks68
03.03.2021 в 21:36
смысл ждать до лета.получить срну?чем он лучше?разве что денег дадут на новых игроков.
0
0
Oлeкcин (Н.)
03.03.2021 в 21:43
Каков Срна - пока что никто не знает. Попробуем - увидим.
0
0
Димитър из Софии (София)
03.03.2021 в 21:04
Агробизнес делает трансляцию ? Даже это село, смогло бы более профессионально и честно осветить этот матч. Ринату кто нибудь покажет, кого Шахтер не может обыграть за 90 минут? Спойлер - в названии есть слова "Агро" и "Бизнес."
Ответить
+2
-1
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 21:21
Тогда у Рината будут две равноценные команды.
Ответить
0
0
aleks68
03.03.2021 в 20:23
когда же его наконец-то уберут(о каштру)
Ответить
0
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
03.03.2021 в 20:17
Почему не показали повтор "оффсайда" на 55-й минуте? Позор и стыд.
Ответить
+8
-1
IhorSt (Львів)
03.03.2021 в 20:38
Не можна. Картинка належить каналу однієї команди, так що вибачайте.
Ответить
+7
-1
aleks68
03.03.2021 в 21:00
высказался.полегчало?
+1
-7
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 19:49
ШД дає відпочити основі.
Ответить
0
-5


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Анонс матча Агробизнес - Шахтер 03.03.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч начнется на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 03.03.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Агробизнес (Волочиск) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Агробизнес, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Агробизнес и Шахтер в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александр Чижевский и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Агробизнес - Шахтер можно посмотреть 03.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Агробизнес - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Предыдущий поединок команды Агробизнес был сыгран против Шахтер - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Агробизнес - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.

Следите за результатами матча Агробизнес - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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