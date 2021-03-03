Агробизнес - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Агробизнес - Шахтер 03.03.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч начнется на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 03.03.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Агробизнес (Волочиск) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Агробизнес, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Агробизнес и Шахтер в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александр Чижевский и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)

Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016

Страна: Украина

Тренер: Александр Чижевский



Предыдущий поединок команды Агробизнес был сыгран против Шахтер - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Агробизнес - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.

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