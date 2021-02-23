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Бавария - Лацио онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 17 марта 2021, 22:00 - Альянц Арена
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
1 - 0
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63'
Лацио
Рим
Ход матча
26' Стефан Раду 32' Франческо Ачерби 33' Роберт Левандовски 39' Сергей Милинкович-Савич
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
60%
Ничья
18%
Лацио
23%
П1: 1.35 Х: 6.23 П2: 7.65
П1: 1.33 Х: 6.00 П2: 7.50
П1: 1.35 Х: 6.23 П2: 7.65
П1: 1.35 Х: 5.83 П2: 8.36
П1: 1.31 Х: 6.40 П2: 8.40
Интересные факты
  • Результат первой игры Лацио - Бавария Мюнхен 1-4.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 30 домашних матчах.
  • Лацио проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 64% матчей, Лацио выигрывает в 33% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 64% случаев, Лацио выигрывает в 33%.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Лацио.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).
  • Бавария Мюнхен забивает 3.33 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 60 матчах.
Личные встречи
Бавария
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Лацио
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Лацио 1 - 4 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
13.03.2021 - 16:30 Вердер 1 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Бавария 4 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
27.02.2021 - 16:30 Бавария 5 - 1 Завершен Кёльн В
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Лацио 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.02.2021 - 16:30 Айнтрахт 2 - 1 Завершен Бавария П
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
12.03.2021 - 16:00 Лацио 3 - 2 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.03.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2020/2021
27.02.2021 - 19:00 Болонья 2 - 0 Завершен Лацио П
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Лацио 1 - 4 Завершен Бавария П
Чемпионат Италии 2020/2021
20.02.2021 - 16:00 Лацио 1 - 0 Завершен Сампдория В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
60%
Ничья
18%
Лацио
23%
П1: 1.35 Х: 6.23 П2: 7.65
П1: 1.33 Х: 6.00 П2: 7.50
П1: 1.35 Х: 6.23 П2: 7.65
П1: 1.35 Х: 5.83 П2: 8.36
П1: 1.31 Х: 6.40 П2: 8.40
Главные события
39'
Сергей Милинкович-Савич
ГООЛ! Роберт Левандовски
33'
32'
Франческо Ачерби
26'
Стефан Раду
Составы команд
35
Александр Нюбель
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
27
Давид Алаба
17
Жером Боатенг
5
Бенжамен Павар
6
Киммих, Йосуа
18
Леон Горецка
7
Гнабри, Серже
25
Томас Мюллер
10
Лерой Сане
9
Роберт Левандовски
25
Пепе Рейна
77
Адам Марусич
33
Франческо Ачерби
26
Стефан Раду
29
Лаззари, Мануэль
21
Сергей Милинкович-Савич
18
Гонсало Эскаланте
10
Луис Альберто
96
Мохамед Фарес
94
Ведат Мурики
11
Хоакин Корреа
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    33
  • 7
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 10
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 35
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 11
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
    39
  • 18
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 96
    Мохамед Фарес
    Нападающий
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
    32
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
    26
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
Запасные игроки
  • 34
    Schneller, Lukas
    Вратарь
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 92
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 19
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 7
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 37
    Матео Мусаккио
    Защитник
  • 14
    Уэсли Худт
    Защитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 1
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
62%
Владение мячом
38%
5
Штрафные
7
6
Фолы
4
2
Удары мимо
2
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
ЖК
3
2
Угловые
1
Офсайды
1
3
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
56'
Замена
Перейра сменил Мурики. Пароло сменил Лаццари.
54'
Лаццари получил повреждение. Пауза в игре.
52'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Баварии".
48'
Желтая карточка
Горецка получил желтую за срыв атаки.
46'
Замена
Лулич сменил Фареса.
46'
Замена
Зюле сменил Боатенга.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
42'
Фарес получил повреждение. Пауза в игре.
39'
Желтая карточка
Сергей получил желтую за излишние эмоции.
36'
Немного упал темп встречи. Хозяева с мячом.
33'
Гоооол!!!
Фирменный удар от Левандовски с "точки"! 1:0!
32'
Желтая карточка
Мурики сфолил в своей штрафной. Пенальти! Еще Ачерби получил желтую за разговоры.
29'
"Бавария" держит мяч под контролем. Моментов нет.
26'
Желтая карточка
Раду влетел в Левандовски. Желтая для Раду.
24'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Баварии".
21'
Сергей прострелил, но защитники "Баварии" успели заблокировать эту передачу.
19'
Офсайд
Мурики в офсайде.
17'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Баварии".
15'
Опасный момент
Милинкович-Савич пробил головой в падении! Нюбель в полном порядке!
13'
Опасный момент
Сане пробил в дальний из пределов штрафной! Мимо створа!
10'
Мюллер навесил с левого фланга. Рейна перехватил эту подачу.
7'
Пока без прессинга со стороны "Лацио". Гости отошли к своим воротам.
4'
Ачерби вынес мяч после подачи мюнхенцев с правого фланга.
3'
"Бавария" завладела мячом и пытается создать атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
"Бавария", стартовый состав: Нюбель — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес— Киммих, Горецка — Сане, Мюллер, Гнабри — Левандовски. Запасные: Шнеллер, Зюле, Мартинес, Чупо-Мотинг, Дэвис, Сарр, Рока, Мусиала.
"Лацио", стартовый состав: Рейна — Марушич, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Эскаланте, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Мурики. Запасные: Стракоша, Патрик, Лейва, Перейра, Худт, Пароло, Иммобиле, Лулич, Катальди, Мусаккьо, Акпа-Акпро.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Бавария" - "Лацио". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Бавария" - Лацио 17.03.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 17.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Лацио (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Лацио и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 23.02.2021 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Лацио можно посмотреть 17.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Вердер - 13.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Кротоне - 12.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча "Бавария" - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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