Бавария - Лацио онлайн трансляция матча

Результат первой игры Лацио - Бавария Мюнхен 1-4.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 30 домашних матчах.

Лацио проиграл 3 выездных матчей подряд.

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 64% матчей, Лацио выигрывает в 33% матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 64% случаев, Лацио выигрывает в 33%.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Лацио.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).

Бавария Мюнхен забивает 3.33 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Бавария Мюнхен пропускает в каждом из последних 6 матчах.