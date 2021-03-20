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Реал Сосьедад - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 21 марта 2021, 22:00 - Reale Arena
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2 - 0
Обновить
6'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
30%
Ничья
30%
Барселона
40%
П1: 5.20 Х: 3.90 П2: 1.61
П1: 4.00 Х: 4.00 П2: 1.80
П1: 5.20 Х: 3.90 П2: 1.61
П1: 5.15 Х: 4.16 П2: 1.68
П1: 4.10 Х: 4.10 П2: 1.83
Интересные факты
  • Реал Сосьедад без побед над Барселона в последних 3 играх.
  • Александер Исак лучший бомбардир Реал Сосьедад с 12 голами. Лионель Месси забил 21 раз за Барселона
  • Барселона не проигрывает в последних 7 играх.
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Реал Сосьедад выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 23% матчей, Барселона выигрывает в 53% матчей.
  • Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Барселона выигрывает в 53%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Реал Сосьедад забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.6 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).
  • Реал Сосьедад забивает 1.4 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.18 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Барселона - 2.6.
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Барселона - 1.4.
  • Барселона выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Последняя домашняя победа Реал Сосьедад над Барселона была в 2016
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • За последние 26 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Барселона. Разница голов 40-32 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Реал Сосьедад дома) и 1-0 (Барселона дома).
  • Реал Сосьедад не забивает в 3 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 112-48 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 26% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
  • В Ла Лига, Реал Сосьедад одержала 3 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал Сосьедад
4
Побед
24
Игр
15
Побед
Барселона
Суперкубок Испании 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Барселона 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 17:15 Гранада 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 17:15 Реал Сосьедад 4 - 0 Завершен Алавес В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершен Уэска В
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона В
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
30%
Ничья
30%
Барселона
40%
П1: 5.20 Х: 3.90 П2: 1.61
П1: 4.00 Х: 4.00 П2: 1.80
П1: 5.20 Х: 3.90 П2: 1.61
П1: 5.15 Х: 4.16 П2: 1.68
П1: 4.10 Х: 4.10 П2: 1.83
Составы команд
1
Ремиро, Алекс
17
Меркеланс, Мартин
24
Ле Норманд, Робин
5
Игор Субельдия
18
Андони Горосабель Эспиноза
8
Микель Мерино
36
Субименди, Мартин
16
Андер Гуевара Лайо
7
Порту
19
Александер Исак
10
Микель Оярсабаль
1
тер Стеген, Марк-Андре
2
Дест, Серджиньо
28
Óscar Mingueza
15
Клеман Лангле
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
16
Gonzalez, Pedro
11
Усман Дембеле
10
Лионель Месси
7
Антуан Гризманн
Стартовый состав
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 10
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 36
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 16
    Андер Гуевара Лайо
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 17
    Меркеланс, Мартин
    Полузащитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 44
    Marrero Larranaga, Unai
    Вратарь
  • 15
    Саньян, Модибо
    Защитник
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 4
    Ильярраменди
    Полузащитник
  • 28
    Роберто Лопес
    Вратарь
  • 25
    Баутиста, Йон
    Нападающий
  • 11
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 9
    Фернандес Луна, Карлос
    Нападающий
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
Тренеры
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Рональд Куман
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
1
Штрафные
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
"Реал Сосьедад", стартовый состав: Ремиро - Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Кастельянос - Гевара, Субименди - Порту, Мерино - Оярсабаль, Исак. Запасные: Марреро, Саньян, Янузай, Ильярраменди, Барренечеа, Баутиста, Лопес, Фернандес.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген - Дест, Мингеса, Ленгле, Альба - Де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Месси, Гризманн. Запасные: Нето, Уренья, Умтити, Фирпо, Араухо, Пуч, Тринкан, Фернандес, Мориба, Брайтвейт.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Ла Лиги: "Реал Сосьедад" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Реал Сосьедад - "Барселона" 21.03.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 13.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал Сосьедад - "Барселона" можно посмотреть 21.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Гранада - 14.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Гранада.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Уэска - 15.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Реал Сосьедад - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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