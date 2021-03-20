Реал Сосьедад - Барселона онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Reale Arena.
Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой "Барселона" (Барселона):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 13.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Гранада - 14.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Гранада.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Уэска - 15.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".
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