Реал Сосьедад - Барселона онлайн трансляция матча

Реал Сосьедад без побед над Барселона в последних 3 играх.

Александер Исак лучший бомбардир Реал Сосьедад с 12 голами. Лионель Месси забил 21 раз за Барселона

Барселона не проигрывает в последних 7 играх.

Реал Сосьедад не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Реал Сосьедад выиграл 3 домашних матчей подряд.

Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 23% матчей, Барселона выигрывает в 53% матчей.

Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Барселона выигрывает в 53%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.

Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Реал Сосьедад забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.6 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).

Реал Сосьедад забивает 1.4 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.18 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Барселона - 2.6.

Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Барселона - 1.4.

Барселона выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

Последняя домашняя победа Реал Сосьедад над Барселона была в 2016

Барселона забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

За последние 26 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Барселона. Разница голов 40-32 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 2-2 (Реал Сосьедад дома) и 1-0 (Барселона дома).

Реал Сосьедад не забивает в 3 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 54 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 112-48 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Реал Сосьедад забил 26% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?