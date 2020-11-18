Шотландия - Австрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Шотландия - Австрия 25.03.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Шотландия и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 25.03.2021

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Стив Кларк и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шотландия

Страна: Шотландия

Тренер: Гордон Стракан



Предыдущий поединок команды Шотландия был сыгран против Израиль - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Израиль.

Команда гостей

Название: Австрия

Страна: Австрия

Тренер: Марсель Коллер



Прошедший поединок команды Австрия был сыгран против Норвегия - 18.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.

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