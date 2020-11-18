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Шотландия - Австрия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 25 марта 2021, 21:45 - Хэмпден Парк
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Шотландия
0 - 0
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31'
Австрия
Ход матча
14' Ханли, Грант 24' Райан Кристи
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
33%
Ничья
42%
Австрия
25%
П1: 3.40 Х: 2.88 П2: 2.50
П1: 3.30 Х: 2.85 П2: 2.50
Последние матчи - Шотландия
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Израиль 1 - 0 Завершен Шотландия П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 16:00 Словакия 1 - 0 Завершен Шотландия П
Евро 2020 2020/2021
12.11.2020 - 21:45 Сербия 1 - 2 Завершен Шотландия В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Шотландия 1 - 0 Завершен Чехия В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Шотландия 1 - 0 Завершен Словакия В
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Последние матчи - Австрия
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Австрия 1 - 1 Завершен Норвегия Н
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Австрия 2 - 1 Завершен Северная Ирландия В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Румыния 0 - 1 Завершен Австрия В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 1 Завершен Австрия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Австрия 0 - 0 Завершен Греция Н
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Новости команд
Главные события
Райан Кристи
24'
Ханли, Грант
14'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
33%
Ничья
42%
Австрия
25%
П1: 3.40 Х: 2.88 П2: 2.50
П1: 3.30 Х: 2.85 П2: 2.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Джек Хендри
    Защитник
  • 1
    Дэвид Маршалл
    Вратарь
  • 10
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 11
    Райан Кристи
    Нападающий
    24
  • 9
    Линдон Дайкс
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
    14
  • 8
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 3
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 2
    О`Доннелл, Стефен
    Защитник
  • 15
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 1
    Александер Шлагер
    Вратарь
  • 23
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 14
    Каладжич, Саса
    Нападающий
  • 19
    Кристоф Баумгартнер
  • 7
    Адриан Грбич
    Нападающий
  • 10
    Гриллитш, Флориан
    Полузащитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 6
    Штефан Ильсанкер
  • 3
    Александар Драгович
    Защитник
Запасные игроки
  • 17
    Райан Фрейзер
    Полузащитник
  • 13
    Флек, Джон
    Полузащитник
  • 18
    Кевин Нисбет
  • 20
    Оливер Макберни
    Нападающий
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 14
    МакГрегор, Калум
    Полузащитник
  • 15
    Галлахер, Деклан
    Защитник
  • 22
    Лиам Палмер
    Полузащитник
  • 16
    Мак-Кенна, Скотт
    Защитник
  • 12
    Гордон, Крэг
    Вратарь
  • 21
    МакЛафин, Жон
    Вратарь
  • 19
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 17
    Шоб, Луис
    Полузащитник
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 18
    Алессандро Шопф
  • 2
    Андреас Улмер
    Защитник
  • 16
    Кристофер Триммель
    Полузащитник
  • 5
    Гернот Траунер
  • 22
    Марко Фридль
    Нападающий
  • 4
    Рантфл, Рейнхолд
    Защитник
  • 13
    Хайнц Линдер
  • 12
    Павао Перван
    Вратарь
  • 20
    Карим Онисиво
    Нападающий
Тренеры
  • Стив Кларк
  • Франко Фода
Статистика матча
1
Штрафные
7
7
Фолы
1
2
Удары мимо
2
Угловые
2
2
ЖК
35%
Владение мячом
65%
Удары в створ
2
2
Сейвы
Трансляция
31'
Стюарт Армстронг намагався поцілити в дальній кут після зміщення з лівого флангу в центр, щоправда пробив по "горобцях".
29'
Господарі завдали перший свій удар у матчі зусиллями Стюарта Армстронга (Шотландія), котрий пробивз повз ціль з зони лінії карної зони.
25'
Давід Алаба (Австрія) був першим на підхоплені після невдало вибитого м'яча від господарів і пробив по центру воріт з-за меж штрафного майданчика. Маршалл на місці.
24'
Желтая карточка
Райян Крісті (Шотландія) був "нагороджений" жовтою карткою за розмови з арбітром.
22'
Передача Давіда Алаби (Австрія) зі стандарту була перервана.
21'
Александер Шлагер (Австрія) ледь не помилився при виході на м'яч з воріт, проте снаряд з його рук рикошетом від суперника вилетів в поле.
17'
Девід Маршалл парирував удар низом від Саши Калайджича (Англія) з-за меж карної зони.
16'
Кіран Тірні головою перехопив навісну передачу від Давіда Алаби (Австрія).
14'
Желтая карточка
Хенлі Грант (Шотландія) отримав гірчичник за грубий фол на Крістофові Баумгартнеру в центрі поля.
12'
Австрія тримає м'яч і намагається збудувати позиційну атаку.
7'
Крос на дальню стійку з правого флангу від Флоріана Грілліча (Австрія) вилетів за лицьову лінію.
5'
Давід Алаба (Австрія) віддав передачу уздовж лівої бровки, але Джек Хендрі випередив суперника і вибив м'яч на кутовий.
2'
Саша Калайджич (Австрія) завдав перший удар по воротах у матчі, проте повз ворота.
Свисток
Матч розпочався!
Шотландія: Маршалл - О'Доннелл, Хендрі, Хенлі, Робертсон - Макгінн, Мактоміней, Тірні - Армстронг, Дайкс, Крісті.
Австрія: Шлагер - Лайнер, Драгович, Лінгарт, Алаба - Баумгартнер, Ільзанкер, Грілліч, Шлягер - Грбич, Калайджич.
Добрий вечір усім любителям футболу! Вашій увазі представляємо текстову онлайн-трансляцію матчу кваліфікації на ЧС-2022 між збірними Шотландії та Австрії.
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Анонс матча Шотландия - Австрия 25.03.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Шотландия и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Стив Кларк и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шотландия - Австрия можно посмотреть 25.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Шотландия - Австрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Гордон Стракан

Предыдущий поединок команды Шотландия был сыгран против Израиль - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Израиль.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Прошедший поединок команды Австрия был сыгран против Норвегия - 18.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.

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