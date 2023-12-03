Кучерявый выйдет в старте на матч с "Селтиком"
Второй раз подряд начнет с первых минут
Фото: STV News
Украинец Максим Кучерявый попал в стартовый состав "Сент-Джонстона" на матч 15-го тура чемпионата Шотландии с "Селтиком".
???? ???????????????? ????????????????— St. Johnstone FC (@StJohnstone) December 3, 2023
Here is your Saints team to take on Celtic this afternoon????#SJFCLive | @CelticFC pic.twitter.com/wuBHRQb4bd
Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Это будет 15-й матч для Кучерявого за "Сент-Джонстон" в этом сезоне. Он уже сумел отличиться 3-я голами.
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