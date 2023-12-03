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Кучерявый выйдет в старте на матч с "Селтиком"

Шотландия

Второй раз подряд начнет с первых минут

Кучерявый выйдет в старте на матч с "Селтиком"

Фото: STV News

UA-Футбол
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Украинец Максим Кучерявый попал в стартовый состав "Сент-Джонстона" на матч 15-го тура чемпионата Шотландии с "Селтиком".

Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Это будет 15-й матч для Кучерявого за "Сент-Джонстон" в этом сезоне. Он уже сумел отличиться 3-я голами.

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Шотландия Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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