Шотландский Абердин назначил нового тренера до конца этого сезона

Шотландский "Абердин" назначил опытного тренера Нила Уорнока временным руководителем команды до конца этого сезона.

75-летний англичанин заменил Барри Робсона, который на прошлой неделе был уволен.

Уорнок будет ответственным за игру в шотландском Премьершипе против "Рейнджерса", которая состоится во вторник.

Нил известен благодаря своему рекорду. Он получил 8 повышений в английском футболе, а также на посту тренера провел 1626 - за время работы в 15 клубах.

Neil Warnock has been appointed as our manager until the end of the season.



Welcome to Aberdeen Neil! ????#StandFree