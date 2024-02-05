Шотландский Абердин назначил нового тренера до конца этого сезона
Нил Ворнок - новый тренер шотландского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Шотландский "Абердин" назначил опытного тренера Нила Уорнока временным руководителем команды до конца этого сезона.
75-летний англичанин заменил Барри Робсона, который на прошлой неделе был уволен.
Уорнок будет ответственным за игру в шотландском Премьершипе против "Рейнджерса", которая состоится во вторник.
Нил известен благодаря своему рекорду. Он получил 8 повышений в английском футболе, а также на посту тренера провел 1626 - за время работы в 15 клубах.
Neil Warnock has been appointed as our manager until the end of the season.— Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 5, 2024
Welcome to Aberdeen Neil! ????#StandFree
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Источник:Aberdeen FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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