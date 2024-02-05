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Шотландский Абердин назначил нового тренера до конца этого сезона

Шотландия

Нил Ворнок - новый тренер шотландского клуба

Шотландский Абердин назначил нового тренера до конца этого сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Шотландский "Абердин" назначил опытного тренера Нила Уорнока временным руководителем команды до конца этого сезона.

75-летний англичанин заменил Барри Робсона, который на прошлой неделе был уволен.

Уорнок будет ответственным за игру в шотландском Премьершипе против "Рейнджерса", которая состоится во вторник.

Нил известен благодаря своему рекорду. Он получил 8 повышений в английском футболе, а также на посту тренера провел 1626 - за время работы в 15 клубах.

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Нил Уорнок Абердин
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Источник:
Aberdeen FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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