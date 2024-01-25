Селтик отклонил предложение мадридского Атлетико по трансферу хавбека
Мэтт О'Райли остается в своем клубе
transfermarkt.
Главный тренер "Селтик" Брендан Роджерс рассказал о полузащитнике Мэтте О'Райли.
"О'Райли - игрок, которого мы не хотим терять, и он никуда не уйдет в январе".
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"Он не продается, мы сразу же отклонили официальное предложение от мадридского "Атлетико", - добавил Роджерс.
Мэтт О'Райли за "Селтик" сыграл 29 матчей, забил 10 голов и отдал 12 ассистов.
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