Вингер Селтика выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Левый вингер "Селтика" Маэда Даидзен выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.

По результатам медицинского обследования у игрока травма подколенного сухожилия.

"Мы увидим, как это пойдет в течение следующей недели или около того, и тогда мы лучше поймем, когда он сможет вернуться к игре", - сказал тренер "Селтика" Брендан Роджерс.