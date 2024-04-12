Вингер Селтика выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Маэда Даидзен получил повреждение
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Селтика" Маэда Даидзен выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.
По результатам медицинского обследования у игрока травма подколенного сухожилия.
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"Мы увидим, как это пойдет в течение следующей недели или около того, и тогда мы лучше поймем, когда он сможет вернуться к игре", - сказал тренер "Селтика" Брендан Роджерс.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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