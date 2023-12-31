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Легендарный Алекс Фергюсон отмечает свой День рождения
Одна из величайших фигур в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший шотландский тренер Сэр Алекс Фергюсон отмечает свой День рождения. Сегодня ему исполняется 82 года.
Экс-наставник завершил свою тренерскую работу летом 2013 года. До этого он 26 сезонов подряд возглавлял "Манчестер Юнайтед".
Шотландец – один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Вместе с "манкунианцами" Фергюсон завоевал 38 трофеев. В том числе 13 раз побеждал в АПЛ и дважды в Лиге чемпионов. Также два раза "красные дьяволы" под его руководством играли в финале ЛЧ (в обоих случаях уступали "Барселоне").
Также он завоевал 10 трофеев во время своей работы с шотландским "Абердином". Кроме этих двух клубов Фергюсон возглавлял "Ист Стирлинг", "Сент Миррен" и сборную Шотландии.
С 2013 года Сэр Алекс является членом правления "Манчестер Юнайтед", а с 2014 года он работает в УЕФА как аналитик матчей.
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