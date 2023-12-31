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Легендарный Алекс Фергюсон отмечает свой День рождения

Англия

Одна из величайших фигур в истории футбола

Легендарный Алекс Фергюсон отмечает свой День рождения

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легендарный бывший шотландский тренер Сэр Алекс Фергюсон отмечает свой День рождения. Сегодня ему исполняется 82 года.

Экс-наставник завершил свою тренерскую работу летом 2013 года. До этого он 26 сезонов подряд возглавлял "Манчестер Юнайтед".

Шотландец – один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Вместе с "манкунианцами" Фергюсон завоевал 38 трофеев. В том числе 13 раз побеждал в АПЛ и дважды в Лиге чемпионов. Также два раза "красные дьяволы" под его руководством играли в финале ЛЧ (в обоих случаях уступали "Барселоне").

Также он завоевал 10 трофеев во время своей работы с шотландским "Абердином". Кроме этих двух клубов Фергюсон возглавлял "Ист Стирлинг", "Сент Миррен" и сборную Шотландии.

С 2013 года Сэр Алекс является членом правления "Манчестер Юнайтед", а с 2014 года он работает в УЕФА как аналитик матчей.

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Шотландия Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Абердин Сент-Миррен (Шотландия)
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