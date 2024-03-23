ТМ. Словакия – Австрия 0:2. С такими словаками можно играть

Международный товарищеский матч

"Тегельное поле" (Братислава)

Главный арбитр: Трастин Фарруджа (Мальта)

Обе команды вскоре выступят на Чемпионате Европы. Более того, у Словакии есть шанс пересечься с Украиной на групповом этапе, если "сине-желтые" все-таки пройдут Исландию в финале плей-офф квалификации. Сегодня подопечные Кальцоны показали, что с ними играть однозначно можно.

Словаки пропустили на первой минуте. Более того, на шестой секунде! Австрийцы развели мяч из центра поля, Баумгартнер протащил его поближе к штрафной и с 25 метров попал в левый угол.

Хозяева были в шоке, но все равно атаковали. Выхода больше не было. А вот австрийцы до перерыва пробили по чужим воротам лишь однажды, и тот удар Забитцера был заблокирован.

Правда, гораздо большее количество выстрелов от Словакии не помогло им создать действительно опасный момент. Однажды голкипер подчистил, а где-то защитники гостей играли до конца и помешали пробить в створ.

На 59-й минуте Баумгартнер мог оформить дубль. Ему чуть снова не удался отличный удар, однако на этот раз мяч пролетел рядом со штангой.

Словаки пытались играть флангами, не пренебрегали они и навесами и прострелами. До ударов редко доходило, а вот австрийцы стали бить гораздо больше. На 82-й минуте выстрел перешел в гол: Вайманн установил окончательный счет 0:2 на табло.

Австрийцы победили словаков впервые за 22 года. Сегодня – абсолютно заслуженно, ведь имели как минимум лучшую организацию обороны. Как максимум – гораздо более сильную реализацию. Словаки выглядят сыровато, хоть и играли сегодня практически основой. Только действительно не хватило главной звезды – защитника Милана Шкриняра.

Словакия – Австрия 0:2

Голы: Баумгартнер 1, Вайманн 83

Словакия: Дубравка – Пекарик (Томич 64), Дёмбер (Коша 85), Оберт, Ганцко – Куцка (Бенеш 64), Лоботка, Дуда – Суслов (Дуриш 63), Боженик (Тупта 75), Гараслин (Мак 85)

Австрия: Пенц – Лайнер (Пош 60), Кверфельд (Вобер 46), Данзо, Мвене – Зайвальд, Гриллич (Шлягер 48) – Лаймер (Виммер 46), Баумгартнер (Шмид 71), Забитцер – Грегорич (Вайманн 70)

Предупреждение: Кверфельд 8