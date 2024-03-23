ТМ. Словакия – Австрия 0:2. С такими словаками можно играть
Австрийцы забили очень быстрый гол и довели игру до победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный товарищеский матч
"Тегельное поле" (Братислава)
Главный арбитр: Трастин Фарруджа (Мальта)
Обе команды вскоре выступят на Чемпионате Европы. Более того, у Словакии есть шанс пересечься с Украиной на групповом этапе, если "сине-желтые" все-таки пройдут Исландию в финале плей-офф квалификации. Сегодня подопечные Кальцоны показали, что с ними играть однозначно можно.
Словаки пропустили на первой минуте. Более того, на шестой секунде! Австрийцы развели мяч из центра поля, Баумгартнер протащил его поближе к штрафной и с 25 метров попал в левый угол.
Хозяева были в шоке, но все равно атаковали. Выхода больше не было. А вот австрийцы до перерыва пробили по чужим воротам лишь однажды, и тот удар Забитцера был заблокирован.
Das Team ist gut im Spiel!— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 23, 2024
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26' | ???????? 0:1 ???????? | #GemeinsamÖSTERREICH #SVKAUT pic.twitter.com/whhZCJQ0vG
Правда, гораздо большее количество выстрелов от Словакии не помогло им создать действительно опасный момент. Однажды голкипер подчистил, а где-то защитники гостей играли до конца и помешали пробить в створ.
На 59-й минуте Баумгартнер мог оформить дубль. Ему чуть снова не удался отличный удар, однако на этот раз мяч пролетел рядом со штангой.
Словаки пытались играть флангами, не пренебрегали они и навесами и прострелами. До ударов редко доходило, а вот австрийцы стали бить гораздо больше. На 82-й минуте выстрел перешел в гол: Вайманн установил окончательный счет 0:2 на табло.
Bravo, Jungs! ???????? | SVK vs. AUT 0:2 (0:1)— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 23, 2024
Zum ????????????????????????????????????????????????????https://t.co/3tqHsNJduM pic.twitter.com/6Y6zv0cS0x
Австрийцы победили словаков впервые за 22 года. Сегодня – абсолютно заслуженно, ведь имели как минимум лучшую организацию обороны. Как максимум – гораздо более сильную реализацию. Словаки выглядят сыровато, хоть и играли сегодня практически основой. Только действительно не хватило главной звезды – защитника Милана Шкриняра.
Словакия – Австрия 0:2
Голы: Баумгартнер 1, Вайманн 83
Словакия: Дубравка – Пекарик (Томич 64), Дёмбер (Коша 85), Оберт, Ганцко – Куцка (Бенеш 64), Лоботка, Дуда – Суслов (Дуриш 63), Боженик (Тупта 75), Гараслин (Мак 85)
Австрия: Пенц – Лайнер (Пош 60), Кверфельд (Вобер 46), Данзо, Мвене – Зайвальд, Гриллич (Шлягер 48) – Лаймер (Виммер 46), Баумгартнер (Шмид 71), Забитцер – Грегорич (Вайманн 70)
Предупреждение: Кверфельд 8
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