Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

В товарищеском матче Словакия - Австрия первый гол был забит уже на 6-й секунде. Сделать это удалось полузащитнику Австрии Кристофу Баумгартнеру.

Игрок оформил сольный проход с центра поля и пробил из-за пределов штрафной площадки. Этот гол стал самым быстрым в истории международного футбола. До этого это достижение принадлежало Лукасау Подольски из сборной Германии (8 секунд).

6 SEKUND! ????????????



Christoph Baumgartner i Austria na prowadzeniu ⚽️???? pic.twitter.com/L5C3xzY6dS — Polsat Sport (@polsatsport) March 23, 2024

Товарищеский матч Словакия - Австрия завершился со счетом 0:2. Во втором тайме еще отличился Андреас Вайманн, который и установил итоговый результат.