Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных
Произошло это в товарищеской игре
Фото: ÖFB - oefb.at
В товарищеском матче Словакия - Австрия первый гол был забит уже на 6-й секунде. Сделать это удалось полузащитнику Австрии Кристофу Баумгартнеру.
Игрок оформил сольный проход с центра поля и пробил из-за пределов штрафной площадки. Этот гол стал самым быстрым в истории международного футбола. До этого это достижение принадлежало Лукасау Подольски из сборной Германии (8 секунд).
6 SEKUND! ????????????— Polsat Sport (@polsatsport) March 23, 2024
Christoph Baumgartner i Austria na prowadzeniu ⚽️???? pic.twitter.com/L5C3xzY6dS
Товарищеский матч Словакия - Австрия завершился со счетом 0:2. Во втором тайме еще отличился Андреас Вайманн, который и установил итоговый результат.
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