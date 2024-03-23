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Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

Общие новости

Произошло это в товарищеской игре

Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

Фото: ÖFB - oefb.at

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В товарищеском матче Словакия - Австрия первый гол был забит уже на 6-й секунде. Сделать это удалось полузащитнику Австрии Кристофу Баумгартнеру.

Игрок оформил сольный проход с центра поля и пробил из-за пределов штрафной площадки. Этот гол стал самым быстрым в истории международного футбола. До этого это достижение принадлежало Лукасау Подольски из сборной Германии (8 секунд).

Товарищеский матч Словакия - Австрия завершился со счетом 0:2. Во втором тайме еще отличился Андреас Вайманн, который и установил итоговый результат.

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Австрия Лукас Подольски Кристоф Баумгартнер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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