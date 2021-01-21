Атлетико - Эйбар онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 17:15
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Эйбар осталась с поражением. Столкновение Эйбар и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 21.01.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Бетис - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Эйбар (Эйбар)
Год основания Эйбар (Эйбар): 1940
Страна: Испания
Тренер: Хосе Луис Мендилибар
Прошедший матч команды Эйбар был сыгран против Леванте - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Леванте.
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