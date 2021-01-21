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Атлетико - Эйбар онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 апреля 2021, 17:15 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
2 - 2
Обновить
46'
Эйбар
Эйбар
Ход матча
42' Анхель Корреа 44' Анхель Корреа
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
40%
Ничья
30%
Эйбар
30%
П1: 1.02 Х: 23.00 П2: 62.00
П1: 1.40 Х: 4.20 П2: 8.50
П1: 1.02 Х: 23.00 П2: 62.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 70.00
П1: 1.47 Х: 4.10 П2: 9.00
Интересные факты
  • Эйбар без побед в последних 14 играх.
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Эйбар в последних 9 встречах.
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 11-3-1
  • Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 19 голами. Кике забил 8 раз за Эйбар
  • Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (13) в Атлетико Мадрид. Анайтц Арбилла получил 8 в Эйбар.
  • Эйбар не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Эйбар 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эйбар выигрывает в 17% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эйбар выигрывает в 17%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эйбар's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эйбар.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эйбар.
  • Команда Эйбар выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эйбар (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Эйбар выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Эйбар, а Эйбар забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.75 гола, играя дома, а Эйбар забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Эйбар - 2.6.
  • У команды Эйбар серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эйбар лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эйбар% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эйбар проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эйбар% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Эйбар - 1.2.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Эйбар пропускает в каждом из последних 15 матчах.
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 8% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 9 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 6 раз, 3 сыграла в ничью и 0 победы команды Эйбар. Разница голов 17-8 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Игры прошлого года: 3-2 (Атлетико Мадрид дома) и 2-0 (Эйбар дома).
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Эйбар не забивает в 3 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 19 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 13 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Эйбар выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 34-16 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эйбар забил 41% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Атлетико
11
Побед
15
Игр
1
Побед
Эйбар
Чемпионат Испании 2020/2021
21.01.2021 - 22:30 Эйбар 1 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 21:45 Эйбар 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.09.2019 - 19:45 Атлетико 3 - 2 Завершен Эйбар
Чемпионат Испании 2018
20.04.2019 - 17:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Алавес В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетико Н
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Последние матчи - Эйбар
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Эйбар 0 - 1 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Эйбар П
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 Эйбар 1 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Кадис 1 - 0 Завершен Эйбар П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Анхель Корреа
44'
ГООЛ! Анхель Корреа
42'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
40%
Ничья
30%
Эйбар
30%
П1: 1.02 Х: 23.00 П2: 62.00
П1: 1.40 Х: 4.20 П2: 8.50
П1: 1.02 Х: 23.00 П2: 62.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 70.00
П1: 1.47 Х: 4.10 П2: 9.00
Составы команд
13
Ян Облак
12
Ренан Лоди дос Сантос
15
Стефан Савич
2
Хосе Мария Хименес
23
Киран Триппьер
21
Янник Феррейра Карраско
16
Эктор Эррера
8
Коке
8
Сауль Ньигес
22
Маркос Льоренте
10
Анхель Корреа
1
Марко Дмитрович
29
Unai Dufur
2
Бургос, Эстебан
23
Арбилла, Анайтц
15
Анхель, Жозе
33
Atienza, Miguel
22
Алехандро Посо
6
Альварез, Серхио
19
Алешандре Гарсия
24
Кевин Родригес
17
Кике
Стартовый состав
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    44 42
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 17
    Кике
    Нападающий
  • 22
    Алехандро Посо
    Полузащитник
  • 6
    Альварез, Серхио
    Полузащитник
  • 19
    Алешандре Гарсия
    Полузащитник
  • 24
    Кевин Родригес
    Полузащитник
  • 33
    Atienza, Miguel
    Полузащитник
  • 29
    Unai Dufur
    Полузащитник
  • 2
    Бургос, Эстебан
    Защитник
  • 23
    Арбилла, Анайтц
    Защитник
  • 15
    Анхель, Жозе
    Защитник
  • 1
    Марко Дмитрович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 14
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 27
    Камельо, Серхио
    Нападающий
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 14
    Такаси Инуи
    Полузащитник
  • 32
    Arietaleanizbeaskoa Bergara, Unai
    Нападающий
  • 21
    Педро Леон
    Полузащитник
  • 9
    Энрих, Серхи
    Нападающий
  • 7
    Кике Сола
    Нападающий
  • 11
    Рафаэль, Луис
    Защитник
  • 4
    Пауло Оливейра
  • 13
    Родригез, Йоэль
    Вратарь
  • 18
    Ресио
    Полузащитник
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
6
Угловые
3
4
Штрафные
8
7
Фолы
4
1
Офсайды
2
Удары в створ
1
Удары мимо
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
Первые 40 минут команды поочередно владели мячом. Гости находились в глубокой обороне, Корреа смог найти свой момент после подачи корнера - отличное исполнение стандарта. Второй мяч "Атлетико" - результат быстрой атаки на кураже. 2:0.
45+1'
Свисток
Перерыв.
44'
Гоооол!!!
Карраско принял мяч от Лоди и скинул на Корреа! Анхель послал мяч в дальний угол! 2:0!
42'
Гоооол!!!
Прошла подача с углового от хозяев! Корреа забивает после скидки Сауля. 1:0!
40'
Опасный момент
Хлесткий удар от Эрреры. Дмитрович на месте!
37'
Упорная борьба в центре поля. Хозяева держат мяч под контролем.
34'
Опасный момент
Удар со средней дистанции от Корреа! Дмитрович отбил сферу перед собой.
31'
"Эйбар" прямолинейно атакует. Оборона хозяев легко накрывает эти выпады.
28'
Хименес сфолил против Дмитровича.
25'
Опасный момент
Навесил с углового Гарсия! До удара не дошло.
23'
Триппьер принял передачу от Льоренте, но далее развить атаку не смог.
19'
Не очень высокий темп встречи. "Атлетико" с мячом.
16'
Посо прострелил с правого фланга! Гарсия не успел к мячу. Сферу за лицевую вынес защитник хозяев.
14'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу "матрасников".
11'
Эйбар перешел на чужую половину, но атака гостей быстро захлебнулась.
8'
"Эйбар" обороняется почти всем составом. "Атлетико" не может найти свободные зоны.
5'
"Эйбар" перехватил сферу и пытается перейти центр поля. Хозяева прессингуют.
3'
"Атлетико" владеет мячом. "Эйбар" ждет ошибки соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Лоди, Савич, Хименес, Триппьер - Ньигес, Коке, Эррера, Карраско - Льоренте, Корреа.
"Эйбар", стартовый состав: Дмитрович - Дуфур, Бургос, Арбилья, Анхель - Атьенса - Посо, Альварес, Гарсия, Кевин - Кике.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Ла Лиги: "Атлетико" - "Эйбар". Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча "Атлетико" - Эйбар 18.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Эйбар осталась с поражением. Столкновение Эйбар и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 21.01.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Эйбар можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Эйбар, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Бетис - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эйбар (Эйбар)
Год основания Эйбар (Эйбар): 1940
Страна: Испания
Тренер: Хосе Луис Мендилибар

Прошедший матч команды Эйбар был сыгран против Леванте - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Леванте.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Эйбар онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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