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Эйбар - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 мая 2021, 19:00 - Стадион Ипуруа Мунисипаль . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре
Рейтинг матча:
Эйбар
Эйбар
0 - 1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Ход матча
23' Джуниор Фирпо
46' Тринкао Вышел: Брайтвайте, Мартин 46' Óscar Mingueza Вышел: Альба, Жорди 46' Джуниор Фирпо Вышел: Умтити, Самюэль 46' Сальватьерра, Бриан Вышел: Педро Леон 55' Ilaix, Moriba Вышел: Puig, Riqui 62' Дьоп, Пап Вышел: Альварез, Серхио 74' Серхио Бускетс 75' Френки де Йонг Вышел: Миралем Пьянич 76' Роберто Корреа Вышел: Алехандро Посо 76' Пауло Оливейра Вышел: Бигаш, Педро 76' Энрих, Серхи Вышел: Кике Сола 78' Араухо, Рональд 81' Антуан Гризманн
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Эйбар
30%
Ничья
40%
Барселона
30%
П1: 67.00 Х: 8.00 П2: 1.09
П1: 4.75 Х: 4.50 П2: 1.60
П1: 67.00 Х: 8.00 П2: 1.09
П1: 417.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 4.50 Х: 4.70 П2: 1.66
Интересные факты
  • Домашняя статистика Эйбар в сезоне 2-7-9
  • Кике лучший бомбардир Эйбар с 12 голами. Лионель Месси забил 30 раз за Барселона
  • Анайтц Арбилла получил больше всего желтых карточек (8) в Эйбар. Жорди Альба получил 9 в Барселона.
  • Год назад, Эйбар была на 13 месте в таблице с 42 очками. Сейчас они на 20 месте с 30 очками.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Наиболее популярный счет между Эйбар и Барселона 0-3. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Эйбар выигрывает первый тайм в 16% матчей, Барселона выигрывает в 52% матчей.
  • Эйбар выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Барселона выигрывает в 52%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Эйбар's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Недавнее выступление команды Эйбар в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эйбар.
  • Команда Эйбар выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эйбар (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эйбар выиграла 0, команда Барселона выиграла 3, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Эйбар забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.8 гола против команды Эйбар (в среднем).
  • Эйбар забивает 0.78 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эйбар и Барселона - 3.4.
  • Когда Эйбар лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эйбар% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Эйбар проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эйбар% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эйбар и Барселона - 1.8.
  • Вы знали, что Эйбар забил 38% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Эйбар (5-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Вы знали, что Эйбар забил 7% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • За последние 6 встреч когда команда Эйбар играла дома, команда Эйбар выиграла 0 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Барселона. Разница голов 17-2 в пользу команды Барселона.
  • Эйбар не забивает в 9 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 13 встреч, команда Эйбар выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 42-7 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Эйбар
0
Побед
14
Игр
12
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
29.12.2020 - 20:15 Барселона 1 - 1 Завершен Эйбар
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 17:00 Барселона 5 - 0 Завершен Эйбар
Чемпионат Испании 2019/2020
19.10.2019 - 13:45 Эйбар 0 - 3 Завершен Барселона
Последние матчи - Эйбар
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Валенсия 4 - 1 Завершен Эйбар П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 21:00 Эйбар 1 - 1 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 15:00 Хетафе 0 - 1 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 15:00 Эйбар 3 - 0 Завершен Алавес В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 3 Завершен Барселона В
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Новости команд
Главные события
81'
Антуан Гризманн ГООЛ!
78'
Араухо, Рональд
Роберто Корреа
Вышел: Алехандро Посо
76'
Пауло Оливейра
Вышел: Бигаш, Педро
76'
Энрих, Серхи
Вышел: Кике Сола
76'
75'
Френки де Йонг
Вышел: Миралем Пьянич
74'
Серхио Бускетс
Дьоп, Пап
Вышел: Альварез, Серхио
62'
55'
Ilaix, Moriba
Вышел: Puig, Riqui
46'
Тринкао
Вышел: Брайтвайте, Мартин
46'
Óscar Mingueza
Вышел: Альба, Жорди
46'
Джуниор Фирпо
Вышел: Умтити, Самюэль
Сальватьерра, Бриан
Вышел: Педро Леон
46'
23'
Джуниор Фирпо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Эйбар
30%
Ничья
40%
Барселона
30%
П1: 67.00 Х: 8.00 П2: 1.09
П1: 4.75 Х: 4.50 П2: 1.60
П1: 67.00 Х: 8.00 П2: 1.09
П1: 417.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 4.50 Х: 4.70 П2: 1.66
Составы команд
13
Родригез, Йоэль
11
Рафаэль, Луис
23
Арбилла, Анайтц
4
Пауло Оливейра
20
Роберто Корреа
25
Сальватьерра, Бриан
33
Atienza, Miguel
8
Дьоп, Пап
14
Такаси Инуи
9
Энрих, Серхи
17
Кике
13
Нето
2
Дест, Серджиньо
19
Араухо, Рональд
28
Óscar Mingueza
24
Джуниор Фирпо
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
27
Ilaix, Moriba
17
Тринкао
7
Антуан Гризманн
11
Усман Дембеле
Стартовый состав
  • 9
    Энрих, Серхи
    Нападающий
    76
  • 17
    Кике
    Нападающий
  • 25
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
    46
  • 33
    Atienza, Miguel
    Полузащитник
  • 8
    Дьоп, Пап
    Полузащитник
    62
  • 14
    Такаси Инуи
    Полузащитник
  • 11
    Рафаэль, Луис
    Защитник
  • 23
    Арбилла, Анайтц
    Защитник
  • 4
    Пауло Оливейра
    76
  • 20
    Роберто Корреа
    Защитник
    76
  • 13
    Родригез, Йоэль
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
    46
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    81
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    75
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    74
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
    55
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
    78
  • 28
    Óscar Mingueza
    46
  • 24
    Джуниор Фирпо
    46 23
  • 13
    Нето
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Педро Леон
    Полузащитник
  • 24
    Кевин Родригес
    Полузащитник
  • 22
    Алехандро Посо
    Полузащитник
  • 12
    Йосинори Муто
    Нападающий
  • 30
    Magunagoitia, Jon Mikel
    Вратарь
  • 19
    Алешандре Гарсия
    Полузащитник
  • 18
    Ресио
    Полузащитник
  • 7
    Кике Сола
    Нападающий
  • 2
    Бургос, Эстебан
    Защитник
  • 3
    Бигаш, Педро
    Защитник
  • 6
    Альварез, Серхио
    Полузащитник
  • 15
    Анхель, Жозе
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 29
    Де ла Фуенте, Конрад
    Нападающий
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
Тренеры
  • Хосе Луис Мендилибар
  • Рональд Куман
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
17
Штрафные
13
12
Фолы
15
2
Удары в створ
3
15
Удары мимо
4
6
Угловые
3
2
Блокировано ударов
1
2
Сейвы
4
1
Офсайды
2
ЖК
3
Трансляция
Ну а мы прощаемся с чемпионатом Испании до следующего сезона.
В межсезонье в обеих командах будут серьезные перемены, в первую очередь, на тренерских мостиках.
Сама игра у нас была скупая на моменты, если даже не сказать скучная. Но все-таки Барса свой гол вымучила, хотя положил Гризманн очень красиво.
Барса занимает 3-е место в чемпионате, ну а Эйбар вылетает в Сегунду с последнего места.
90+3'
Свисток
Ну вот и все у нас, 1:0, финальный свисток.
90+2'
Ну а у нас матч катится к концу, судья уже посматривает на секундомер.
90+1'
А Реал уже и вперед вышел в своем матче. 2:1 в пользу команды Зидана.
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
А между тем, Реал сравнял счет в матче с Вильярреалом. 1:1 там.
88'
Опасный момент
Ох, а вот и главный момент Эйбара! Кике пробил метров с 22-х, но после рикошета от Араухо мяч в перекладину попадает!
87'
Катится к концу матч. Эйбар, кажется, уже смирился с результатом. Барса также вперед не лезет.
84'
Контратака Барсы, но Гризманн не смог вырезать точно с фланга. Эйбар все чаще ошибается в последние минуты.
81'
Дембеле на фланге все сделал, протянул, подал и после рикошета мяч пришел все-таки к Гризманну, который боковыми ножницами и расстрелял ворота! 1:0 Барса ведет!
81'
Гоооол!!!
Гооол!!! Гризманн! Красиво боковыми ножницами положил!
79'
Арбилья пробил со штрафного. Неплохо шел мяч, но ребята в стенке успели выпрыгнуть и подставить голову.
78'
Желтая карточка
Опасный штрафной для Эйбара. Еще и Араухо желтая.
76'
Замена
И тройная замена у Эйбара. Вышли Посо, Бигас и Кике вместо Корреа, Оливейры и Энрича.
74'
Замена
Пьянич вышел вместо де Йонга у Барсы.
72'
Желтая карточка
Бускетсу за активные пререкания с арбитром.
69'
Опасный момент
Ох, Дембеле прорвался по флангу, срезал угол и пробил! Неплохо, хотя и выше ворот!
68'
А Атлетико уже впереди в матче с Вильярреалом. Это может быть чемпионский гол!
66'
Уголовой
Интересно, что стандарты сегодня не несут никакой угрозы. Вот Барса подала угловой, но как-то все просто и читаемо.
65'
Штрафной для Эйбара метров с 35-ти. Педро Леон решил пробить, разогнался прилично, и дал намного выше ворот.
64'
35-65 владение мячом в пользу Барсы. Правда толку с того…
61'
Замена
Альварес вместо Диопа вышел у хозяев.
60'
Полчаса остается играть Эйбару в Примере.
58'
Ну а у нас пока что тишина, еще ни одного момента команды не наиграли после перерыва.
56'
Атлетико, между тем, сравнял счет в матче с Вильярреалом, 1:1 там.
54'
Замена
Да, замена у Барсы, Пуч вместо Мариба вышел.
53'
У Мариба поехала нога, может получить и растяжение после того как проскользнулся.
51'
Пока что все такой же неспешный темп у нас в начале второго тайма.
49'
Неплохой прострел Гризманна с фланга – заблокировали защитники Эйбара.
48'
Де йонгу наступил на ногу Диоп. Но сразу же извинился, все в порядке.
46'
Замена
А вот Куман в перерыве сделал сразу тройную замену. Брэутвэйт, Умтити и Альба вышли на второй тайм вместо Тринкана, Фирпо и Менгьесы.
46'
Замена
Замена у Эйбара в перерыве – Леон вышел вместо Хиля, который получил повреждение в первом тайме.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
А между тем, Реал после первого тайма проигрывает Вильярреалу со счетом 0:1, а Атлетико с таким же счетом уступает Вальядолиду.
Что же, будем надеться, что после перерыва команды расшевелятся.
Игра в первом тайме пресная у нас. Чтобы вы понимали, Эйбар выглядит не хуже Барсы. А если судить по полумоментам, то местами даже и лучше.
45+2'
Свисток
И тут же судья отправляет команды на перерыв.
45+1'
Штрафной для Барсы. Метров 40 до ворот, но ничего интересного из навеса каталонцы не выжали.
45'
Минуту компенсировал арбитр.
42'
Фирпо при угловом попал мяч в локоть. Именно попал, так как игрок Барсы его даже не видел. Судья говорит, что это не пенальти.
41'
Уголовой
Хиль вернулся на поле. Вот подал угловой. Нето играет кулаком на выходе.
40'
А вот интересна атака Барсы. Гризманн и Тринкао разыграли, Антуан мягко закидывал в штрафную, но защитники прочитали замысел.
38'
Оказывают ему помощь, что-то с коленом.
37'
А Хиль между тем прихрамывает, неужели лидеры Эйбара нужна замена?
35'
Эйбар заработал штрафной на фланге, но навес в штрафную не прошел – защитники Барсы подсуетились и вынесли круглого.
32'
Барса попробовала создать тики-таку, неплохо после перпасовки, но последний пас на Тринкана не дошел. Красивая комбинация, но безуспешная.
30'
Опасный момент
Ох! Очередная атака Эйбара, Кике по флангу ворвался в штрафную и пробил с острого угла, Нето в игре! Опасно!
28'
Последние минут 10 Эйбар получше выглядит, и игра довольно основательно перекочевала на половину поля Барсы.
26'
Опасный момент
Барса сама себе везет проблемы. Меньегаса как-то очень неудобно скидывал мяч Нето, да так неудачно, что чуть не перехватили… Благо, после рикошета все обошлось. Еще один поулмомент!
23'
Желтая карточка
Фирпо въехал шипами в ахилл Хилю. Первая желтая в матче.
22'
Удивительная ситуация, так как Реал проигрывает Вильярреалу 0:1.
20'
А в нашем матче ничего пока что особенного не происходит. Эйбар освоился и даже все чаще ходит хоть в неопасные, но все же атаке.
18'
А между тем, Вальядолид забил в ворота Атлетико.
17'
Опасный момент
А вот опасно. Де Йонг ошибается у своей штрафной, Энрич отобрал, протянул, пробил, но удар был заблокирован Араухо. Почти опасный момент!
15'
Эйбар пробует атаковать, но пас Энрича очень уж неудобный для партнера.
13'
А вот интересная атака Барсы по флангу, которая, правда, завершилась неточным навесом в штрафную.
11'
Пока что без обострений от Барсы. Впрочем, как и от Эйбара тоже.
7'
Эйбар сходил в атаку, но удар был заблокирован своим же игроком. А могло быть опасно…
6'
Месси, кстати, нет даже в запасе.
5'
Мяч под контролем Барселоны. Перекатывают мяч на своей половине. Неспешное начало у нас.
3'
Куман задумчив. Вероятно, это последняя игра голландца на посту главного тренера каталонцев.
1'
Сразу в атаку Барса бросается, Эйбар остановил забег по флангу.
1'
Свисток
Стартовый свисток. Барса начинает с центра поля.
Начнется матч в 19:00 по Киеву.
Судить игру будет Сантьяго Хайме Латре
Стартовый состав Барселоны: Нето, Мингеса, Араухо, Дест, Фирпо, Мориба, Бускетс, де Йонг, Тринкан, Дембеле
Стартовый состав Эйбара: Родригес, Соареш, Арбилья, Оливейра, Корреа, Атьенса, Папе Диоп, Инуи, Кике, Хиль, Энрик
Особого турнирного подтекста игра уже не несет. Барса в любом случае финиширует на третьей строчке в таблице, а Эйбар последний и вылетает в Сегунду. Так что ждем просто красивый футбол.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча, последнего, 38-го тура чемпионата Испании, в котором Эйбар примет Барселону.
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Анонс матча Эйбар - "Барселона" 22.05.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Эйбар (Эйбар) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ипуруа Мунисипаль.

Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эйбар (Эйбар) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Эйбар осталась с поражением. Столкновение Эйбар и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосе Луис Мендилибар и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эйбар - "Барселона" можно посмотреть 22.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Эйбар - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эйбар (Эйбар)
Год основания Эйбар (Эйбар): 1940
Страна: Испания
Тренер: Хосе Луис Мендилибар

Предыдущий матч команды Эйбар был сыгран против "Барселона" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Эйбар - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Эйбар - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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