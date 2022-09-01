Не бывает слишком маленьких клубов для роста: как резервист Барселоны стал самым дорогим левым защитником мира

"Я думаю, что одним из лучших решений в моей жизни было оставить "Барселону". Маленькие клубы предоставили мне возможности. Вероятно, если бы я не ушел, то долго оставался бы на скамейке запасных и никогда бы не перешел в "Челси".

Это слова Марка Кукурельи вскоре после трансфера на "Стэмфорд Бридж" из скромного "Брайтона" за нескромные 65 млн евро.

И нет, это не переплата – такие в АПЛ цены. Когда месяцем ранее "Манчестер Сити" предложил за испанца 35, "Чайки" обиделись и даже на время вышли из переговоров. Глядя на 95 млн за Антони, их можно понять.

Кукурелья – это вам не надутый агентами пузырь; за плечами у парня отличная школа и долгий путь, который он прошел достойно. Даже в "Барселоне" такое мало кому удается.

Barcelona B ➡️ Eibar ???? 2m€

Eibar ➡️ Barcelona ???? 4m€

Barcelona ➡️ Getafe ???? 10m€

Getafe ➡️ Brighton ???? 18m€

Brighton ➡️ Chelsea ???? 68m€



El viaje de Marc Cucurella. pic.twitter.com/sZ0gVRLhxQ — bet365 ES (@bet365_es) August 5, 2022

За последние годы "Камп Ноу" покидали Мориба, Аленья, Сампер, Карлес Перес, Абель Руис – кто-то знает, как у них дела? Кому-то это действительно интересно?

Между тем Кукурелья, имея куда более слабые стартовые позиции, стал самым дорогим левым беком мира. Голова на плечах порой творит чудеса.

***

"Он не самый быстрый, не самый сильный, его показатели ТТД не лучше, чем у остальных. Если смотреть только на это, его не следовало подписывать. Однако Марк – футболист".

Так заявил тренер "Эйбара" Хосе Луис Мендилибар после нескольких недель работы с новичком.

На улице был сезон-2018/19. Кукурелью еще никто не знал - он недавно покинул дубль "Барселоны", с которым раньше героически вылетел из Сегунды в третий дивизион.

Marc Cucurella Saseta (FC Barcelona B)

Age: 18

Position: LB

Overall: 67

Potential: 85

Value: €1.2m

Pacey✅ Stamina✅ Good agilty✅ #fifa18 pic.twitter.com/5L8zztCxE8 — Fifa Career Tanks (@FIFACAREERTANKS) September 24, 2017

Говорим "героически", ведь само попадание молодёжки в Сегунду - огромный успех для любой академии. Марк в той "Барсе-Б" был капитаном – эдаким рубакой, который обеспечивал надежность на левом фланге. При этом в основу дорога ему была закрыта монументальной фигурой Жорди Альбы, и он это понимал.

Летом 2018-го "Эйбар" был единственным заинтересовавшимся Кукурельей клубом Ла Лиги, и что Марк? Он уцепился за шанс обеими руками.

"Мы знали, что его не хочет больше никто, поэтому я позвонил по телефону, и он был очень взволнован - хотел играть, прогрессировать. Все случилось быстро", – вспоминает спортдир "Эйбара" Фран Гарагарса.

"Барса" тогда отдала Марка в аренду с правом выкупа за 2 млн и опцией обратного трансфера за вдвое большую сумму. Логики никакой – это же Бартомеу.

Кукурелье, однако, все было до лампочки. У него намечался дебют в Ла Лиге.

???????? La ficha de Marc Cucurella, jugador recomprado por el Barcelona



⚽️ 16-17 ???????? Barcelona B (11 partidos - 0 goles)

⚽️ 17-18 ???????? Barcelona B (37-1)

⚽️ 18-19 ???????? Eibar (31-1) pic.twitter.com/MHkJjBc2wt — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 16, 2019

***

Хосе Анхель Коте должен был стать конкурентом Марка в "Эйбаре", однако не стал. Тренеры увидели в каталонце потенциал играть полузащитника.

Маленьким командам редко приходится атаковать позиционно, так что от Кукурельи в средней зоне требовалось, в первую очередь, активно и правильно прессинговать соперника, перекрывать зоны, своевременно выбегать в контратаки.

В течение того сезона Марк достиг в этом безумных успехов. Коте воочию видел, в чем его секрет:

"Был матч 2-го тура против "Вальядолида". Мы пошли на перерыв, и уже там тренер Мендилибар начал атаковать Куку. По его словам, абсолютно все, что он сделал было неправильно; что не надо играть так глубоко, так близко ко мне. Марк тогда все выслушал, поблагодарил и во втором тайме стал лучшим игроком встречи. Ему хватило одного разговора, чтобы все понять".

То же подтверждает Гарагарса. Марк никогда не обижался - он запоминал каждое слово и играл в точности, как велел тренер.

Порой это было нелегко. "Эйбар" играл в 4-4-2, видоизменявшихся под конкретного соперника; Мендилибар ставил перед игроками сложные задания по перекрытию пространства прямо у чужой штрафной. Зато если все получалось – это было красиво.

Яркий пример – 3:0 против "Реала". Кукурелья тогда отдал голевую и стал лучшим игроком матча.

Естественно, по завершении сезона "Эйбар" его выкупил. Но и "Барселона" тоже не спала и немедленно заплатила 4 млн, чтобы сохранить талант у себя. Это был еще не конец.

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Тем временем Альба по-прежнему пребывал в расцвете сил; его связка с Месси разрывала одного соперника за другим.

Кукурелья мог сидеть в ожидании шанса, но уехал в "Хетафе" играть за полного антипода каталонцев.

Marc Cucurella (@cucurella3) o la relatividad de los análisis técnicos. "La hormiguita de Alella" fue por la senda de los modestos y en cierto modo ignorado, @SDEibar @GetafeCF @OfficialBHAFC , ahora emerge en la reputada Premier en mitad de una subasta millonaria. Fantástico. pic.twitter.com/rphp3pBbXG — antonio oliver (@aolivermolina) August 4, 2022

Хосе Бордалас построил никогда не останавливающегося монстра, который накрывал соперника еще выше, чем "Эйбар", а при малейшей потере позиции немедленно фолил. Бегать против них ненавидели даже гранды, а сам "Хетафе" шел в зоне еврокубков.

И что Марк? Уже через полгода он стал олицетворением всего стиля Бордаласа. Неутомимый, цепкий в борьбе, заточенный на вертикальные передачи он вошел в 15% лучших полузащитников Ла Лиги по отборам, перехватам, блокировкам и даже выигранным верховым мячам в сезоне-2019/20.

Для команды оборонительного плана Кукурелья был идеалом флангового хавбека. И, конечно, он немного обижался на Барселону:

"У клуба нет того терпения, что было раньше, и воспитанники Ла Масии уже не получают тех минут, которые заслуживают. Это неприятно, ведь в молодежке мы все рассчитывали на другое. В настоящее время потребность в победах у "Барсы" превосходит готовность терпеть".

Приблизительно тогда же на селекционную службу "Блауграны" наехал и Карлес Перес, однако дальше перешел в "Рому" и сдулся. Кукурелья точно не настолько техничен, однако разве только дриблинг решает?

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Марк как пластилин – всегда превращался в то, чего желал тренер.

Нужен фланговый защитник? Нате защитника. Нужен хавбек? Без проблем. Кукурелья даже персонально крыл Лионеля Месси в матчах с "Барселоной"!

И еще поражала феноменальная работоспособность. Тепловые карты Марка в "Хетафе" выглядели так, словно на левом фланге синих бегало стадо слонов. Из минусов - лишь 20% точности кроссов и минимум голов, однако для команды Бордаласа это было некритично.

По завершении сезона "Хетафе" немедленно выкупил Кукурелью за 6 млн евро, оставив "Барсе" одни воспоминания и еще 40% от последующей продажи.

Тепловая карта Кукурельи в сезоне-2020/21. Скрин - Whoscored

В то же время Альбу на "Камп Ноу" менял Хуниор Фирпо, и фанов это раздражало, хотя что тут странного? Марк хотел развиваться и играть; роль дублера – не для него. Единственное, в чем каталонцы действительно дали маху – ценник; ну какие еще 6 млн?!

Уже в 2020-м за Кукурелью были готовы платить в 2-3 раза больше, но "Хетафе" не спешил, дал Марку дебютировать в Европе, дождался от него пары эффектных голов – и только тогда отпустил в "Брайтон".

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Заметьте, опять не в гранд или даже стабильный середняк, а только в "Брайтон".

Более того, Кукурелья был готов перейти и в "Бернли", даже футболку их примерил, когда на него вышли с предложением "Чайки".

Никаких тебе закидонов о "не моем уровне", никаких "да я в самой Ла Масии учился!" – Марк смиренно и с неизменной улыбкой подстраивался под футбол, в который играла команда.

К примеру, в "Брайтоне" Кукурелье иногда приходилось бегать третьего центрального защитника, чего он раньше не делал, и даже в этой роли Марк адаптировался, выигрывая более 50% верховых единоборств при росте 172 см.

Что касается позиции левого фулбека, то там вообще без вопросов. Кукурелья стал вторым среди игроков своего амплуа в АПЛ по отборам (93), чаще всех возвращал своей команде мяч (247), а по количеству созданных моментов с игры (40) уступил лишь Рису Джеймсу и Тренту Александру-Арнольду.

То есть, он еще и атаку подтянул – стоило тренеру Грэму Поттеру об этом попросить. И вы еще удивлены, что этот парень оказался в топ-клубе?

***

Интересно, что Кукурелья первым делом улучшит в "Челси"? Вариантов не так много; у него почти все на уровне.

"Марка выделяет его ум. Он всегда понимает, что делать с мячом, когда он только к нему летит", – объясняет Коте.

В его времена в "Эйбаре" Кукурелья делал первые заметные шаги среди взрослых; в "Хетафе" окончательно закрепил приобретенные навыки и получил новые; в "Брайтоне" выдержал испытание чужой культурой. Три клуба - и все скромные, однако не существует слишком маленьких стадионов для большого прогресса - это, пожалуй, главная мораль всей истории.

Ну и еще – физические задатки бьются игровым интеллектом и обучаемостью. Конечно, это тяжело и долго, но на выходе трансферный рекорд суператлета Бенжамена Менди с грохотом падает под натиском миниатюрного парнишки из Ла Масии и, как ни крути, оно того стоит.