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Не бывает слишком маленьких клубов для роста: как резервист Барселоны стал самым дорогим левым защитником мира
Марк Кукурелья – пример для подражания
Фото: instagram.com/cucurella3
"Я думаю, что одним из лучших решений в моей жизни было оставить "Барселону". Маленькие клубы предоставили мне возможности. Вероятно, если бы я не ушел, то долго оставался бы на скамейке запасных и никогда бы не перешел в "Челси".
Это слова Марка Кукурельи вскоре после трансфера на "Стэмфорд Бридж" из скромного "Брайтона" за нескромные 65 млн евро.
И нет, это не переплата – такие в АПЛ цены. Когда месяцем ранее "Манчестер Сити" предложил за испанца 35, "Чайки" обиделись и даже на время вышли из переговоров. Глядя на 95 млн за Антони, их можно понять.
Кукурелья – это вам не надутый агентами пузырь; за плечами у парня отличная школа и долгий путь, который он прошел достойно. Даже в "Барселоне" такое мало кому удается.
Barcelona B ➡️ Eibar ???? 2m€— bet365 ES (@bet365_es) August 5, 2022
Eibar ➡️ Barcelona ???? 4m€
Barcelona ➡️ Getafe ???? 10m€
Getafe ➡️ Brighton ???? 18m€
Brighton ➡️ Chelsea ???? 68m€
El viaje de Marc Cucurella. pic.twitter.com/sZ0gVRLhxQ
За последние годы "Камп Ноу" покидали Мориба, Аленья, Сампер, Карлес Перес, Абель Руис – кто-то знает, как у них дела? Кому-то это действительно интересно?
Между тем Кукурелья, имея куда более слабые стартовые позиции, стал самым дорогим левым беком мира. Голова на плечах порой творит чудеса.
***
"Он не самый быстрый, не самый сильный, его показатели ТТД не лучше, чем у остальных. Если смотреть только на это, его не следовало подписывать. Однако Марк – футболист".
Так заявил тренер "Эйбара" Хосе Луис Мендилибар после нескольких недель работы с новичком.
На улице был сезон-2018/19. Кукурелью еще никто не знал - он недавно покинул дубль "Барселоны", с которым раньше героически вылетел из Сегунды в третий дивизион.
Marc Cucurella Saseta (FC Barcelona B)— Fifa Career Tanks (@FIFACAREERTANKS) September 24, 2017
Age: 18
Position: LB
Overall: 67
Potential: 85
Value: €1.2m
Pacey✅ Stamina✅ Good agilty✅ #fifa18 pic.twitter.com/5L8zztCxE8
Говорим "героически", ведь само попадание молодёжки в Сегунду - огромный успех для любой академии. Марк в той "Барсе-Б" был капитаном – эдаким рубакой, который обеспечивал надежность на левом фланге. При этом в основу дорога ему была закрыта монументальной фигурой Жорди Альбы, и он это понимал.
Летом 2018-го "Эйбар" был единственным заинтересовавшимся Кукурельей клубом Ла Лиги, и что Марк? Он уцепился за шанс обеими руками.
"Мы знали, что его не хочет больше никто, поэтому я позвонил по телефону, и он был очень взволнован - хотел играть, прогрессировать. Все случилось быстро", – вспоминает спортдир "Эйбара" Фран Гарагарса.
"Барса" тогда отдала Марка в аренду с правом выкупа за 2 млн и опцией обратного трансфера за вдвое большую сумму. Логики никакой – это же Бартомеу.
Кукурелье, однако, все было до лампочки. У него намечался дебют в Ла Лиге.
???????? La ficha de Marc Cucurella, jugador recomprado por el Barcelona— Carrusel Deportivo (@carrusel) July 16, 2019
⚽️ 16-17 ???????? Barcelona B (11 partidos - 0 goles)
⚽️ 17-18 ???????? Barcelona B (37-1)
⚽️ 18-19 ???????? Eibar (31-1) pic.twitter.com/MHkJjBc2wt
***
Хосе Анхель Коте должен был стать конкурентом Марка в "Эйбаре", однако не стал. Тренеры увидели в каталонце потенциал играть полузащитника.
Маленьким командам редко приходится атаковать позиционно, так что от Кукурельи в средней зоне требовалось, в первую очередь, активно и правильно прессинговать соперника, перекрывать зоны, своевременно выбегать в контратаки.
В течение того сезона Марк достиг в этом безумных успехов. Коте воочию видел, в чем его секрет:
"Был матч 2-го тура против "Вальядолида". Мы пошли на перерыв, и уже там тренер Мендилибар начал атаковать Куку. По его словам, абсолютно все, что он сделал было неправильно; что не надо играть так глубоко, так близко ко мне. Марк тогда все выслушал, поблагодарил и во втором тайме стал лучшим игроком встречи. Ему хватило одного разговора, чтобы все понять".
То же подтверждает Гарагарса. Марк никогда не обижался - он запоминал каждое слово и играл в точности, как велел тренер.
Порой это было нелегко. "Эйбар" играл в 4-4-2, видоизменявшихся под конкретного соперника; Мендилибар ставил перед игроками сложные задания по перекрытию пространства прямо у чужой штрафной. Зато если все получалось – это было красиво.
Яркий пример – 3:0 против "Реала". Кукурелья тогда отдал голевую и стал лучшим игроком матча.
Естественно, по завершении сезона "Эйбар" его выкупил. Но и "Барселона" тоже не спала и немедленно заплатила 4 млн, чтобы сохранить талант у себя. Это был еще не конец.
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Тем временем Альба по-прежнему пребывал в расцвете сил; его связка с Месси разрывала одного соперника за другим.
Кукурелья мог сидеть в ожидании шанса, но уехал в "Хетафе" играть за полного антипода каталонцев.
Marc Cucurella (@cucurella3) o la relatividad de los análisis técnicos. "La hormiguita de Alella" fue por la senda de los modestos y en cierto modo ignorado, @SDEibar @GetafeCF @OfficialBHAFC , ahora emerge en la reputada Premier en mitad de una subasta millonaria. Fantástico. pic.twitter.com/rphp3pBbXG— antonio oliver (@aolivermolina) August 4, 2022
Хосе Бордалас построил никогда не останавливающегося монстра, который накрывал соперника еще выше, чем "Эйбар", а при малейшей потере позиции немедленно фолил. Бегать против них ненавидели даже гранды, а сам "Хетафе" шел в зоне еврокубков.
И что Марк? Уже через полгода он стал олицетворением всего стиля Бордаласа. Неутомимый, цепкий в борьбе, заточенный на вертикальные передачи он вошел в 15% лучших полузащитников Ла Лиги по отборам, перехватам, блокировкам и даже выигранным верховым мячам в сезоне-2019/20.
Для команды оборонительного плана Кукурелья был идеалом флангового хавбека. И, конечно, он немного обижался на Барселону:
"У клуба нет того терпения, что было раньше, и воспитанники Ла Масии уже не получают тех минут, которые заслуживают. Это неприятно, ведь в молодежке мы все рассчитывали на другое. В настоящее время потребность в победах у "Барсы" превосходит готовность терпеть".
Приблизительно тогда же на селекционную службу "Блауграны" наехал и Карлес Перес, однако дальше перешел в "Рому" и сдулся. Кукурелья точно не настолько техничен, однако разве только дриблинг решает?
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Марк как пластилин – всегда превращался в то, чего желал тренер.
Нужен фланговый защитник? Нате защитника. Нужен хавбек? Без проблем. Кукурелья даже персонально крыл Лионеля Месси в матчах с "Барселоной"!
И еще поражала феноменальная работоспособность. Тепловые карты Марка в "Хетафе" выглядели так, словно на левом фланге синих бегало стадо слонов. Из минусов - лишь 20% точности кроссов и минимум голов, однако для команды Бордаласа это было некритично.
По завершении сезона "Хетафе" немедленно выкупил Кукурелью за 6 млн евро, оставив "Барсе" одни воспоминания и еще 40% от последующей продажи.
В то же время Альбу на "Камп Ноу" менял Хуниор Фирпо, и фанов это раздражало, хотя что тут странного? Марк хотел развиваться и играть; роль дублера – не для него. Единственное, в чем каталонцы действительно дали маху – ценник; ну какие еще 6 млн?!
Уже в 2020-м за Кукурелью были готовы платить в 2-3 раза больше, но "Хетафе" не спешил, дал Марку дебютировать в Европе, дождался от него пары эффектных голов – и только тогда отпустил в "Брайтон".
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Заметьте, опять не в гранд или даже стабильный середняк, а только в "Брайтон".
Более того, Кукурелья был готов перейти и в "Бернли", даже футболку их примерил, когда на него вышли с предложением "Чайки".
Никаких тебе закидонов о "не моем уровне", никаких "да я в самой Ла Масии учился!" – Марк смиренно и с неизменной улыбкой подстраивался под футбол, в который играла команда.
К примеру, в "Брайтоне" Кукурелье иногда приходилось бегать третьего центрального защитника, чего он раньше не делал, и даже в этой роли Марк адаптировался, выигрывая более 50% верховых единоборств при росте 172 см.
Что касается позиции левого фулбека, то там вообще без вопросов. Кукурелья стал вторым среди игроков своего амплуа в АПЛ по отборам (93), чаще всех возвращал своей команде мяч (247), а по количеству созданных моментов с игры (40) уступил лишь Рису Джеймсу и Тренту Александру-Арнольду.
То есть, он еще и атаку подтянул – стоило тренеру Грэму Поттеру об этом попросить. И вы еще удивлены, что этот парень оказался в топ-клубе?
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Интересно, что Кукурелья первым делом улучшит в "Челси"? Вариантов не так много; у него почти все на уровне.
"Марка выделяет его ум. Он всегда понимает, что делать с мячом, когда он только к нему летит", – объясняет Коте.
В его времена в "Эйбаре" Кукурелья делал первые заметные шаги среди взрослых; в "Хетафе" окончательно закрепил приобретенные навыки и получил новые; в "Брайтоне" выдержал испытание чужой культурой. Три клуба - и все скромные, однако не существует слишком маленьких стадионов для большого прогресса - это, пожалуй, главная мораль всей истории.
Ну и еще – физические задатки бьются игровым интеллектом и обучаемостью. Конечно, это тяжело и долго, но на выходе трансферный рекорд суператлета Бенжамена Менди с грохотом падает под натиском миниатюрного парнишки из Ла Масии и, как ни крути, оно того стоит.
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