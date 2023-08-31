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Экс-форвард Карпат и Шахтера покинул испанский клуб
Аргентинец остался без клуба
Фото: sdeibar.com
Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук больше не будет выступать за "Эйбар".
Стороны договорились об обоюдном расторжении соглашения, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Бланко Лещук выступал за "Эйбар" с лета 2021 года. Сперва он провел в испанской команде сезон на правах аренды из "Антальяспора", а затем разорвал трудовое соглашение с турками и свободным агентом перешел в "Эйбар" на полноценной основе, оформив договор до лета 2024 года.
За два сезона в "Эйбаре" Бланко Лещук провел 72 матча, в которых отличился 11 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
Напомним, что ранее Бланко Лещук успел поиграть в Украине, защищая цвета "Карпат" и "Шахтера".
OFIZIALA | OFICIAL— SD Eibar (@SDEibar) August 30, 2023
???? Gustavo Blanco Leschuk no continuará en la SD Eibar tras haber alcanzado club y jugador un acuerdo para la rescisión del contrato.
???? El club agradece su profesionalidad y dedicación y le desea la mejor de las suertes para el futuro.#BetiArmaginak⚔️
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