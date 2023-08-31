Экс-форвард Карпат и Шахтера покинул испанский клуб

Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук больше не будет выступать за "Эйбар".

Стороны договорились об обоюдном расторжении соглашения, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Бланко Лещук выступал за "Эйбар" с лета 2021 года. Сперва он провел в испанской команде сезон на правах аренды из "Антальяспора", а затем разорвал трудовое соглашение с турками и свободным агентом перешел в "Эйбар" на полноценной основе, оформив договор до лета 2024 года.

За два сезона в "Эйбаре" Бланко Лещук провел 72 матча, в которых отличился 11 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Напомним, что ранее Бланко Лещук успел поиграть в Украине, защищая цвета "Карпат" и "Шахтера".