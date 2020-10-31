Севилья - Атлетик онлайн трансляция матча

В домашних матчах Cевилья не проигрывает Атлетик Бильбао в последних 3 встречах.

Выездная статистика Атлетик Бильбао в сезоне 2-7-7

Юссеф Эн-Нэсури лучший бомбардир Cевилья с 17 голами. Алехандро Беренгер забил 8 раз за Атлетик Бильбао

Хесус Навас отдал больше всего передач в Cевилья с 6 передачами. Иньяки Уильямс лучший распасовщик Атлетик Бильбао (7 передач)

Cевилья не проигрывает в последних 9 играх.

Cевилья выиграл 4 домашних матчей подряд.

Cевилья имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Cевилья иАтлетик Бильбао, когда Cевилья играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Cевилья выигрывает первый тайм в 30% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 32% матчей.

Cевилья выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 32%.

Cевилья побеждает в 33% овертаймов, Атлетик Бильбао побеждает в 66%.

Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.

Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.

Команда Cевилья проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 3, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетик Бильбао.

В их последнюю встречу команда Атлетик Бильбао победила в 1 гол(а).

Cевилья забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 1 гола против команды Cевилья (в среднем).

Cевилья забивает 0.33 гола в овертайме, а Атлетик Бильбао забивает 0.67 гола (в среднем).

Cевилья забивает 1.67 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.3 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Атлетик Бильбао - 2.6.

В ОТ Cевилья забивает 0.33 гол(а), а Атлетик Бильбао забивает 0.67 (в среднем).

Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Атлетик Бильбао - 1.2.

Атлетик Бильбао имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 0.67 мячей.

Cевилья выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.

Cевилья забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Вы знали, что Cевилья забил 8% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

За последние 28 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 16 раз, 8 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 51-26 в пользу команды Cевилья.

Игры прошлого года: 1-1 (Cевилья дома) и 1-2 (Атлетик Бильбао дома).

Cевилья не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Атлетик Бильбао не забивает в 5 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 56 встреч, команда Cевилья выиграла 26 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-64 в пользу команды Cевилья

Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 33% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Cевилья забил 29% голов между минутами 76-90?