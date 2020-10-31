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Севилья - Атлетик онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 03 мая 2021, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
0 - 0
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36'
Атлетик
Бильбао
Ход матча
15' Рауль Гарсия Вышел: Сансет Тирапу, Ойян 35' Диего Карлос
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
36%
Ничья
36%
Атлетик
27%
П1: 1.70 Х: 3.39 П2: 6.79
П1: 1.67 Х: 3.40 П2: 5.50
П1: 1.70 Х: 3.39 П2: 6.79
П1: 1.72 Х: 3.32 П2: 6.66
П1: 1.62 Х: 3.75 П2: 6.40
Интересные факты
  • В домашних матчах Cевилья не проигрывает Атлетик Бильбао в последних 3 встречах.
  • Выездная статистика Атлетик Бильбао в сезоне 2-7-7
  • Юссеф Эн-Нэсури лучший бомбардир Cевилья с 17 голами. Алехандро Беренгер забил 8 раз за Атлетик Бильбао
  • Хесус Навас отдал больше всего передач в Cевилья с 6 передачами. Иньяки Уильямс лучший распасовщик Атлетик Бильбао (7 передач)
  • Cевилья не проигрывает в последних 9 играх.
  • Cевилья выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Cевилья имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Cевилья иАтлетик Бильбао, когда Cевилья играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 30% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 32% матчей.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 32%.
  • Cевилья побеждает в 33% овертаймов, Атлетик Бильбао побеждает в 66%.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Cевилья проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 3, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетик Бильбао.
  • В их последнюю встречу команда Атлетик Бильбао победила в 1 гол(а).
  • Cевилья забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 1 гола против команды Cевилья (в среднем).
  • Cевилья забивает 0.33 гола в овертайме, а Атлетик Бильбао забивает 0.67 гола (в среднем).
  • Cевилья забивает 1.67 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.3 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Атлетик Бильбао - 2.6.
  • В ОТ Cевилья забивает 0.33 гол(а), а Атлетик Бильбао забивает 0.67 (в среднем).
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Атлетик Бильбао - 1.2.
  • Атлетик Бильбао имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 0.67 мячей.
  • Cевилья выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Вы знали, что Cевилья забил 8% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • За последние 28 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 16 раз, 8 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 51-26 в пользу команды Cевилья.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Cевилья дома) и 1-2 (Атлетик Бильбао дома).
  • Cевилья не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетик Бильбао не забивает в 5 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 56 встреч, команда Cевилья выиграла 26 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-64 в пользу команды Cевилья
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Cевилья забил 29% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Cевилья одержала 4 домашних побед подряд.
Личные встречи
Севилья
9
Побед
23
Игр
12
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 17:45 Атлетик 2 - 1 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
09.07.2020 - 22:45 Атлетик 1 - 2 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
03.01.2020 - 21:45 Севилья 1 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018
18.05.2019 - 17:00 Севилья 2 - 0 Завершен Атлетик
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Севилья 2 - 1 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Леванте 0 - 1 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 15:00 Реал Сосьедад 1 - 2 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.04.2021 - 22:00 Сельта 3 - 4 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
28.04.2021 - 20:00 Атлетик 2 - 2 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 21:00 Бетис 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 17:15 Атлетик 0 - 0 Завершен Алавес Н
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Главные события
Диего Карлос
35'
15'
Рауль Гарсия
Вышел: Сансет Тирапу, Ойян
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
36%
Ничья
36%
Атлетик
27%
П1: 1.70 Х: 3.39 П2: 6.79
П1: 1.67 Х: 3.40 П2: 5.50
П1: 1.70 Х: 3.39 П2: 6.79
П1: 1.72 Х: 3.32 П2: 6.66
П1: 1.62 Х: 3.75 П2: 6.40
Составы команд
13
Яссин Буну
19
Акуна, Маркос
20
Диего Карлос
12
Жюль Кунде
16
Хесус Навас
24
Гомез, Алехандро
25
Фернандо
10
Иван Ракитич
18
Окампос, Лукаш
19
Эн-Нэсури, Юссеф
7
Сусо
23
Унай Симон
18
Оскар де Маркос
3
Нуньес, Унаи
5
Йерай Альварес
24
Микель Баленсьяга
12
Алехандро Беренгер
27
Vencedor, Unai
6
Микель Весга
2
Morcillo, Jon
22
Рауль Гарсия
20
Асьер Вильялибре
Стартовый состав
  • 18
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
    35
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
    15
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 22
    Васкез, Франко
    Полузащитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 39
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 38
    Paredes, Aitor
    Защитник
  • 8
    Лопес Унаи
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 26
    Висенте, Иньиго
    Полузащитник
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 39
    Diaz, Benat Prados
    Полузащитник
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Марселино
Статистика матча
61%
Владение мячом
39%
6
Штрафные
5
5
Фолы
4
2
Угловые
4
Удары мимо
1
Офсайды
2
1
Блокировано ударов
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
32'
"Севілья" втратила м'яч на своїй половині поля, але перехоплення від басків призвело лише до дуже неточного удару від Беренгера.
31'
Уголовой
Після розіграшу кутового Сусо (Севілья) з лінії штрафного майданчика в дотик пробив над воротами.
29'
Опасный момент
Сусо (Севілья) віддав на Ен-Несірі уже в самому штрафному майданчику, а марроканець перед самими воротами вирішив теж віддати передачу. Два моменти для удару втратили андалусійці.
27'
Бону (Севілья) забрав до рук удар з-за меж карної зони від Вільялібре.
Инфо
70:30 % наразі володіння м'ячем.
23'
Опасный момент
Сімон (Атлетік) витягнув сильний удар головою вниз від Ен-Несірі!
23'
А тепер вже Нуньєс виніс м'яч з штрафного майданчика гостей після навісу Окампоса.
21'
Карлос (Севілья) корпусом заблокував простріл від Де Маркоса
20'
Ракитич (Севілья) намагався з лету влучити в правий кут воріт, але м'яч пройшов трохи правіше стійки.
19'
Офсайд
Морсільйо (Атлетік) пробив з кута штрафного майданчика, але у його партнера Вільялібре моментом раніше зафіксували офсайд.
15'
Замена
Вимушена заміно від Мерселіно. Замість Гарсії вийшов Сансет. У Рауля проблема з м'язом.
13'
Після подачі Беренгера (Атлетік) зі стандарту у гостей було кілька можливостей пробити по воротах, але все завершилося невдалим ударом з положення поза грою у Гарсії.
8'
Опасный момент
Окампос (Севілья) у стрибку замикав подачу від Сусо, але п'яткою з лінії воротарського майданчика та ще й з відскоком від газону полетів вище воріт.
7'
Баски винесли подачу Де Маркоса з правого флангу.
5'
Беренгер у підкаті зупиняє прорив Акуньї (Севілья) лівим флангом.
4'
Папу Гомес (Севілья) пройшов кількох гравців гостей і увірвався до штрафного майданчика, але випустив м'яч за лицьову лінію.
3'
Сімон забрав до рук навіс з правого флангу від басків після рикошету.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Ознайомтеся поки зі стартовими складами команд:
"Севілья": Бону - Навас, Кунде, Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Гомес - Сусо, Ен-Несірі, Окампос.
"Атлетік": Сімон - Де Маркос, Нуньєс, Альварес, Баленсіага - Беренгер, Венседор, Весга, Морсільйо - Гарсія, Вільялібре.
Вітаємо всіх люителів іспанського чемпіонату! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 34-го туру Ла Ліги між "Севільєю" та "Атлетіком".
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Анонс матча "Севилья" - Атлетик 03.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Севилья" (Севилья) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 03.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Севилья" (Севилья) и командой Атлетик (Бильбао):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Атлетик, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение Атлетик и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - Атлетик можно посмотреть 03.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против Гранада - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Предыдущий матч команды Атлетик был сыгран против Вальядолид - 28.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Севилья" - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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