  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти - после 2:0 с Атлетиком: Родриго хорош везде. Он забил дубль в полуфинале ЛЧ, играя справа
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - после 2:0 с Атлетиком: Родриго хорош везде. Он забил дубль в полуфинале ЛЧ, играя справа

Испания

Дон Карло оценил выступление подопечных

Анчелотти - после 2:0 с Атлетиком: Родриго хорош везде. Он забил дубль в полуфинале ЛЧ, играя справа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Атлетиком" (2:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.

"Мы сегодня отлично справились с игрой, но не играли с высокой интенсивностью, так как не было такой необходимости. Но она должна быть выше.

Родриго провел отличную игру и сделал разницу. Это то, что он должен делать. Думаю, что он хорош везде, хоть люди и говорят, что он лучше играет слева. Вспомните, что он забил два гола, играя справа в полуфинале Лиги чемпионов. Он отличный нападающий, который не всегда попадает в створ, но это нормально.

Беллингем сегодня был не так свеж, как обычно. Он провел две очень напряженные игры за сборную Англии, и сегодня это сказалось. То же самое и с Вальверде.

Милитао? Он один из лучших защитников в мире, и его возвращение очень для нас важно. Эдеру нужно время, чтобы немного лучше адаптироваться к игре, но важно то, что он снова с нами. Он понадобится нам в следующих нескольких матчах и на заключительном отрезке сезона. Когда игрок так долго отсутствовал и возвращается обратно в строй - это приносит позитивную атмосферу в раздевалку. Все его товарищи по команде его поздравили", - цитирует итальянца официальный сайт "сливочных".

По теме
yellow-arrow
Лунин: Мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа
yellow-arrow
Реал уверен в подписании нового контракта с Луниным - Романо
yellow-arrow
Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны
Карло Анчелотти Родриго Реал (Мадрид) Атлетик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости