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Анчелотти - после 2:0 с Атлетиком: Родриго хорош везде. Он забил дубль в полуфинале ЛЧ, играя справа
Дон Карло оценил выступление подопечных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Атлетиком" (2:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.
"Мы сегодня отлично справились с игрой, но не играли с высокой интенсивностью, так как не было такой необходимости. Но она должна быть выше.
Родриго провел отличную игру и сделал разницу. Это то, что он должен делать. Думаю, что он хорош везде, хоть люди и говорят, что он лучше играет слева. Вспомните, что он забил два гола, играя справа в полуфинале Лиги чемпионов. Он отличный нападающий, который не всегда попадает в створ, но это нормально.
Беллингем сегодня был не так свеж, как обычно. Он провел две очень напряженные игры за сборную Англии, и сегодня это сказалось. То же самое и с Вальверде.
Милитао? Он один из лучших защитников в мире, и его возвращение очень для нас важно. Эдеру нужно время, чтобы немного лучше адаптироваться к игре, но важно то, что он снова с нами. Он понадобится нам в следующих нескольких матчах и на заключительном отрезке сезона. Когда игрок так долго отсутствовал и возвращается обратно в строй - это приносит позитивную атмосферу в раздевалку. Все его товарищи по команде его поздравили", - цитирует итальянца официальный сайт "сливочных".
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