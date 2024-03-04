Хави - о травмах двух хавбеков Барселоны: Кажется, это серьёзно

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал травмы полузащитников Френки де Йонга и Педри после выездного матча с "Атлетиком" (0:0) в матче 27-го тура Ла Лиги.

"Это прискорбно, поскольку два очень важных игрока получили травмы. Кажется, это серьёзно. Сегодня и завтра мы узнаем больше, но они выглядят не очень хорошо. Эти потери нас ослабили в течение игры, и могли повлиять на команду. Полагаю, они оба выбыли на какое-то время", - цитирует Эрнандеса Football Espana.