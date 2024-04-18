Легенда Реала может воссоединиться с Рамосом в Севилье, но уже в качестве тренера

"Севилья" находится в поиске потенциальной замены для Кике Санчеса Флореса, который летом скорее всего покинет команду.

Согласно информации Mundo Deportivo, в шорт-лист кандидатов андалусийского клуба на должность главного тренера вошёл бывший игрок мадридского "Реала" Рауль Гонсалес.

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С 2019 года Рауль тренирует вторую команду "сливочных" - "Кастилью".

Отметим, что с 2005 по 2010 годы экс-форвард выступал в составе "Реала" вместе с нынешним защитником "Севильи" Серхио Рамосом.

"Севилья" располагается на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги по итогам 31 тура.