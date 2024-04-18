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Легенда Реала может воссоединиться с Рамосом в Севилье, но уже в качестве тренера
К кандидатуре Рауля продолжают проявлять интерес
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" находится в поиске потенциальной замены для Кике Санчеса Флореса, который летом скорее всего покинет команду.
Согласно информации Mundo Deportivo, в шорт-лист кандидатов андалусийского клуба на должность главного тренера вошёл бывший игрок мадридского "Реала" Рауль Гонсалес.
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С 2019 года Рауль тренирует вторую команду "сливочных" - "Кастилью".
Отметим, что с 2005 по 2010 годы экс-форвард выступал в составе "Реала" вместе с нынешним защитником "Севильи" Серхио Рамосом.
"Севилья" располагается на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги по итогам 31 тура.
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