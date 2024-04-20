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Ярмоленко, Буяльский и Караваев называют меня "Севилья" - Пономаренко
"Травят" молодо партнера по команде
Фото: ФК Динамо
Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко рассказал о своем опыте в первой команде, а также о шутках со стороны одноклубников.
“ - Этим летом состоится юношеское Евро-2024. В какой форме ты собираешься подойти к нему и как себя проявить?
- Конечно, нужно набрать свою максимальную форму, проявлять себя на каждой тренировке, а когда тренер дает шанс выйти на поле в матче – проявлять себя в играх. Пока у меня есть возможность играть за U19 по возрасту, там я набираю игровой опыт. Главное – работать, и тогда все будет.
- Твой конкурент по позиции лучший бомбардир УПЛ. Как выиграть конкуренцию?
- Надо работать, все возможно. Конечно, Ванат – хороший форвард, многое забивает. Все впереди нужно играть.
- Есть волнение, когда выходишь на поле за основную команду?
- Если честно, переживание есть. Когда выходишь на поле. Но когда делаю первые касания мяча, оно исчезает.
- О тебе в последнее время много пишут в футбольных новостях, даже мемы появились в связи с интересом "Севильи". На улице уже узнают? Как на это реагируешь?
- Люди пока не узнают. Реагирую нормально. Я даже не читаю такие новости, мне ребята передали эти слухи, шутят по поводу "Севильи". Я это пропускаю сквозь уши. У меня есть свои цели, к которым я иду. Верю, что все будет.
- Так тебе уже прозвище дали в команде – “Севилья”?
- Да, некоторые из ребят немного “травят”.
- А кто именно?
- Ярмоленко, Буяльский, Караваев”, – сказал Пономаренко.
В текущем сезоне на счету нападающего 33 минуты в пяти матчах Украинской Премьер-лиги.
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