Ярмоленко, Буяльский и Караваев называют меня "Севилья" - Пономаренко

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко рассказал о своем опыте в первой команде, а также о шутках со стороны одноклубников.

“ - Этим летом состоится юношеское Евро-2024. В какой форме ты собираешься подойти к нему и как себя проявить?

- Конечно, нужно набрать свою максимальную форму, проявлять себя на каждой тренировке, а когда тренер дает шанс выйти на поле в матче – проявлять себя в играх. Пока у меня есть возможность играть за U19 по возрасту, там я набираю игровой опыт. Главное – работать, и тогда все будет.

- Твой конкурент по позиции лучший бомбардир УПЛ. Как выиграть конкуренцию?

- Надо работать, все возможно. Конечно, Ванат – хороший форвард, многое забивает. Все впереди нужно играть.

- Есть волнение, когда выходишь на поле за основную команду?

- Если честно, переживание есть. Когда выходишь на поле. Но когда делаю первые касания мяча, оно исчезает.

- О тебе в последнее время много пишут в футбольных новостях, даже мемы появились в связи с интересом "Севильи". На улице уже узнают? Как на это реагируешь?

- Люди пока не узнают. Реагирую нормально. Я даже не читаю такие новости, мне ребята передали эти слухи, шутят по поводу "Севильи". Я это пропускаю сквозь уши. У меня есть свои цели, к которым я иду. Верю, что все будет.

- Так тебе уже прозвище дали в команде – “Севилья”?

- Да, некоторые из ребят немного “травят”.

- А кто именно?

- Ярмоленко, Буяльский, Караваев”, – сказал Пономаренко.