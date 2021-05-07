Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение Боруссия и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 08.01.2021 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Марко Росе разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Майнц - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Майнц.
Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Арминия - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Боруссия.
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