Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 11-4-0

Выездная статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 4-6-5

Роберт Левандовски лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 36 голами. Ларс Штиндль забил 12 раз за Боруссия Мёнхенгладбах

Томас Мюллер отдал больше всего передач в Бавария Мюнхен с 14 передачами. Йонас Хофманн лучший распасовщик Боруссия Мёнхенгладбах (12 передач)

Жером Боатенг получил больше всего желтых карточек (6) в Бавария Мюнхен. Флориан Нойхаус получил 8 в Боруссия Мёнхенгладбах.

Наиболее популярный результат в играх между Бавария Мюнхен иБоруссия Мёнхенгладбах, когда Бавария Мюнхен играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 65% матчей, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 42% матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 65% случаев, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 42%.

Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 3, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Мёнхенгладбах.

В их последнюю встречу команда Боруссия Мёнхенгладбах победила в 1 гол(а).

Бавария Мюнхен забивает 2 гола за матч против команды Боруссия Мёнхенгладбах, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1.4 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Бавария Мюнхен забивает 3.14 гола, играя дома, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах - 3.4.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 69 матчах.

За последние 26 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 17 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Боруссия Мёнхенгладбах. Разница голов 53-27 в пользу команды Бавария Мюнхен.

Игры прошлого года: 2-1 (Бавария Мюнхен дома) и 2-1 (Боруссия Мёнхенгладбах дома).

Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 58 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 24 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-72 в пользу команды Бавария Мюнхен

Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 20% голов между минутами 46-60?