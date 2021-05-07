  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бавария - Боруссия Смотреть онлайн
В тренде

Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 08 мая 2021, 19:30 - Альянц Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Тобиас Штилер
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
5 - 0
Обновить
68'
Боруссия
Мёнхенгладбах
Ход матча
2' Роберт Левандовски 23' Томас Мюллер 34' Роберт Левандовски 44' Кингсли Коман
46' Валентино Лазаро Вышел: Ханнес Вольф 46' Маркус Тюрам Вышел: Алассан Плеа 60' Musiala, Jamal Вышел: Гнабри, Серже 60' Кингсли Коман Вышел: Лерой Сане 60' Давид Алаба Вышел: Леон Горецка
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
36%
Ничья
36%
Боруссия
27%
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 126.00
П1: 1.30 Х: 6.00 П2: 8.50
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 126.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 126.00
П1: 1.33 Х: 6.20 П2: 8.00
Интересные факты
  • Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 11-4-0
  • Выездная статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 4-6-5
  • Роберт Левандовски лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 36 голами. Ларс Штиндль забил 12 раз за Боруссия Мёнхенгладбах
  • Томас Мюллер отдал больше всего передач в Бавария Мюнхен с 14 передачами. Йонас Хофманн лучший распасовщик Боруссия Мёнхенгладбах (12 передач)
  • Жером Боатенг получил больше всего желтых карточек (6) в Бавария Мюнхен. Флориан Нойхаус получил 8 в Боруссия Мёнхенгладбах.
  • Наиболее популярный результат в играх между Бавария Мюнхен иБоруссия Мёнхенгладбах, когда Бавария Мюнхен играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 65% матчей, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 42% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 65% случаев, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 42%.
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 3, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Мёнхенгладбах.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Мёнхенгладбах победила в 1 гол(а).
  • Бавария Мюнхен забивает 2 гола за матч против команды Боруссия Мёнхенгладбах, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1.4 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Бавария Мюнхен забивает 3.14 гола, играя дома, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах - 3.4.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 69 матчах.
  • За последние 26 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 17 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Боруссия Мёнхенгладбах. Разница голов 53-27 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Бавария Мюнхен дома) и 2-1 (Боруссия Мёнхенгладбах дома).
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 58 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 24 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-72 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 20% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 23% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Бавария
8
Побед
18
Игр
7
Побед
Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
08.01.2021 - 21:30 Боруссия 3 - 2 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2021
13.06.2020 - 19:30 Бавария 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.12.2019 - 16:30 Боруссия 2 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
02.03.2019 - 19:30 Боруссия 1 - 5 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Майнц 2 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 21:30 Бавария 2 - 0 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2020/2021
17.04.2021 - 16:30 Вольфсбург 2 - 3 Завершен Бавария В
Лига Чемпионов 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Бавария 1 - 1 Завершен Унион Н
Показать больше
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
25.04.2021 - 19:00 Боруссия 5 - 0 Завершен Арминия В
Чемпионат Германии 2020/2021
21.04.2021 - 21:30 Хоффенхайм 3 - 2 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2020/2021
17.04.2021 - 16:30 Боруссия 4 - 0 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Герта 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 21:30 Боруссия 2 - 1 Завершен Фрайбург В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Musiala, Jamal
Вышел: Гнабри, Серже
60'
Кингсли Коман
Вышел: Лерой Сане
60'
Давид Алаба
Вышел: Леон Горецка
60'
46'
Валентино Лазаро
Вышел: Ханнес Вольф
46'
Маркус Тюрам
Вышел: Алассан Плеа
ГООЛ! Кингсли Коман
44'
ГООЛ! Роберт Левандовски
34'
ГООЛ! Томас Мюллер
23'
ГООЛ! Роберт Левандовски
2'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
36%
Ничья
36%
Боруссия
27%
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 126.00
П1: 1.30 Х: 6.00 П2: 8.50
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 126.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 126.00
П1: 1.33 Х: 6.20 П2: 8.00
Составы команд
1
Мануэль Нойер
19
Дэвис, Альфонсо
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
17
Жером Боатенг
5
Бенжамен Павар
27
Давид Алаба
6
Киммих, Йосуа
29
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
42
Musiala, Jamal
9
Роберт Левандовски
1
Ян Соммер
21
Лайнер, Стефан
28
Маттиас Гинтер
30
Нико Эльведи
25
Рами Бенсебайни
23
Йонас Хофманн
17
Денис Закария
32
Флориан Нойхаус
22
Валентино Лазаро
36
Брель Эмболо
10
Маркус Тюрам
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    34 2
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
    60 44
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    23
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
    60
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
    60
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 36
    Брель Эмболо
  • 10
    Маркус Тюрам
    46
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 17
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 22
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
    46
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 25
    Рами Бенсебайни
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 20
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 35
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 15
    Джордан Байер, Луи
    Защитник
  • 14
    Алассан Плеа
    Нападающий
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 11
    Ханнес Вольф
    Полузащитник
  • 7
    Херманн, Патрик
    Нападающий
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 21
    Сиппел, Тобиас
    Вратарь
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Марко Росе
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
9
Удары в створ
2
13
Удары мимо
8
4
Штрафные
6
2
Фолы
4
2
Сейвы
1
3
Блокировано ударов
4
Угловые
3
4
Офсайды
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
64'
Нойхаус сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
61'
Опасный момент
Неплохой удар от Плеа! Выстрел заблокирован.
60'
Замена
Горецка сменил Алабу. Сане сменил Комана. Гнабри сменил Мусиалу.
58'
Подача Павара в штрафную! Никого нет на приеме. Мяч выбит защитником гостей.
55'
Бавария отдала мяч сопернику. Гладбах пытается развить атаку.
51'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу Баварии.
49'
Коман обыгрался с Левандовски, но пас на Мюллера не прошел. Атака хозяев захлебнулась.
46'
Замена
Вольф сменил Лазаро. Плеа сменил Тюрама.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Очень легкий первый тайм для "Баварии". Левандовски отметился дублем. Гладбах ничего не смог противопоставить команде хозяев. Почти каждая атака мюнхенцев приводила к опасному моменту. 4:0! Разгром еще в первом тайме.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Гоооол!!!
Дэвис разогнал атаку левым флангом и отдал на Левандовски. Роберт катнул на Комана! Удар! 4:0!
42'
Немного упал темп встречи. Моментов нет.
37'
"Бавария" владеет мячом и инициативой. Полное доминирование.
34'
Гоооол!!!
Левандовски забил боковыми ножницами после изящной подачи Мюллера! Фантастика! 3:0!
32'
Левандовски оказался в положении вне игры.
30'
Офсайд
Коман в офсайде.
26'
Лайнер пытался разогнать атаку Боруссии, но исполнил отвратительный пас. Мяч пришел в ноги сопернику.
23'
Гоооол!!!
Коман разогнал контратаку Баварии через правый фланг. Кингсли отдал на Мусиалу. Джамал прострелил на Мюллера! Удар Томаса! 2:0!
20'
Инфо
Статистика ударов - 6:2 в пользу "Баварии".
17'
Тюрам опасно прострелил! Эрнандес прервал эту передачу.
15'
Опасный момент
Коман пробил с острого угла! Зоммер среагировал на этот выстрел!
12'
Инфо
Владение мячом - 67%/33% в пользу хозяев.
10'
Коман отдал с правого фланга во второй темп, но передача не дошла до адресата. Мяч перехвачен.
7'
"Бавария" владеет мячом и продолжает атаковать. Гладбах обороняется.
5'
Киммих приходит в себя после единоборства с соперником.
2'
Гоооол!!!
Левандовски пробил с правого полуфланга после подачи Алабы с левого фланга! 1:0!
1'
Свисток
Матч начался!
"Бавария", стартовый состав: Нойер - Дэвис, Эрнандес, Боатенг, Павар - Алаба, Киммих - Коман, Мюллер, Мусиала - Левандовски.
"Боруссия М.", стартовый состав: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини - Хофманн, Закария, Нойхаус, Лазаро - Эмболо, Тюрам.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура: "Бавария" - "Боруссия М.". Начало поединка - 19:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Интер Интер 5 Сампдория Сампдория 1 Завершен 18:30 - Сегодня Минск Минск 3 Витебск Витебск 2 Завершен 18:00 - Сегодня Лион Лион 4 Лорьян Лорьян 1 Завершен 17:30 - Сегодня Твенте Твенте 1 Хераклес Хераклес 1 Завершен 17:15 - Сегодня Барселона Барселона 0 Атлетико Атлетико 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Бавария" - Боруссия 08.05.2021, Чемпионат Германии

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение Боруссия и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 08.01.2021 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Марко Росе разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Боруссия можно посмотреть 08.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Майнц - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Майнц.

Команда гостей

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Арминия - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Боруссия.

Следите за результатами матча "Бавария" - Боруссия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Германии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен