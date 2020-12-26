Челси - Арсенал онлайн трансляция матча

В домашних матчах Челси не проигрывает Арсенал в последних 9 встречах.

Арсенал получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 8 передачами. Виллиан лучший распасовщик Арсенал (5 передач)

Н`Голо Канте получил больше всего желтых карточек (7) в Челси. Эктор Бельерин получил 8 в Арсенал.

Челси не проигрывает в последних 7 играх.

Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Челси выигрывает первый тайм в 51% матчей, Арсенал выигрывает в 33% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Арсенал выигрывает в 33%.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Арсенал выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).

Челси забивает 2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.8 гола против команды Челси (в среднем).

Челси забивает 1.91 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Арсенал - 3.8.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Арсенал - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Челси выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Челси забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 30 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 12 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Арсенал. Разница голов 46-37 в пользу команды Челси.

Последняя гостевая победа Арсенал над Челси была в 2011

Игры прошлого года: 2-2 (Челси дома) и 1-2 (Арсенал дома).

Челси не забивает в 5 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Арсенал не забивает в 4 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 73 встреч, команда Челси выиграла 25 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 103-96 в пользу команды Челси

Вы знали, что Челси забил 25% голов между минутами 76-90?