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Челси - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 мая 2021, 22:15 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 1
Обновить
25'
Арсенал
Лондон
Ход матча
16' Смит-Роу, Эмил
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
45%
Ничья
27%
Арсенал
27%
П1: 3.38 Х: 3.38 П2: 2.27
П1: 1.83 Х: 3.50 П2: 4.75
П1: 3.38 Х: 3.38 П2: 2.27
П1: 3.34 Х: 3.35 П2: 2.31
П1: 1.89 Х: 3.45 П2: 4.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Арсенал в последних 9 встречах.
  • Арсенал получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 8 передачами. Виллиан лучший распасовщик Арсенал (5 передач)
  • Н`Голо Канте получил больше всего желтых карточек (7) в Челси. Эктор Бельерин получил 8 в Арсенал.
  • Челси не проигрывает в последних 7 играх.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 51% матчей, Арсенал выигрывает в 33% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Арсенал выигрывает в 33%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Арсенал выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Челси забивает 2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.8 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 1.91 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Арсенал - 3.8.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Арсенал - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Челси выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 30 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 12 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Арсенал. Разница голов 46-37 в пользу команды Челси.
  • Последняя гостевая победа Арсенал над Челси была в 2011
  • Игры прошлого года: 2-2 (Челси дома) и 1-2 (Арсенал дома).
  • Челси не забивает в 5 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 4 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 73 встреч, команда Челси выиграла 25 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 103-96 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Арсенал забил 27% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Челси
10
Побед
25
Игр
7
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
01.08.2020 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 22:15 Челси 2 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Челси В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 21:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Арсенал В
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершен Эвертон П
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Главные события
16'
Смит-Роу, Эмил ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
45%
Ничья
27%
Арсенал
27%
П1: 3.38 Х: 3.38 П2: 2.27
П1: 1.83 Х: 3.50 П2: 4.75
П1: 3.38 Х: 3.38 П2: 2.27
П1: 3.34 Х: 3.35 П2: 2.31
П1: 1.89 Х: 3.45 П2: 4.50
Составы команд
1
Кепа Аррисабалага
18
Курт Зума
6
Тьяго Силва
28
Сесар Аспиликуэта
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
5
Жоржиньо
23
Gilmour, Billy
24
Джеймс Моррисон
10
Кристиан Пулишич
19
Маунт, Мейсон
29
Хавертц, Кай
12
Бернд Лено
16
Роб Холдинг
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
22
Пабло Мари
6
Киран Тирни
18
Томас Парти
25
Эльнели, Мохаммед
20
Букайо Сака
11
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу, Эмил
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 20
    Букайо Сака
  • 11
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
    16
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 55
    Anjorin, Faustino
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 57
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
2
Штрафные
4
Офсайды
2
4
Фолы
2
Удары мимо
1
Угловые
1
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
25'
К слову, повтор показал, что Маунт попал в кисть Холдингу. Просто невероятно, как сейчас в ворота Арсенала не назначили пенальти!
23'
Опасный момент
Маунт в касание стрелял из убойной позиции – удача сейчас была на стороне Арсенала!
Инфо
До воскресенья Имил Смит-Роу ни разу не забивал в АПЛ. Теперь же у него два мяча – в ворота Вест Бромвича и Челси.
16'
Гоооол!!!
Смит-Роу! 1:0. Какой же курьезный мяч сейчас влетел в ворота Челси. Жоржиньо не заметил смещения Кепы и покатил мяч в пустые ворота – испанец успел выбить "круглого" до пересечения ленточки ворот, но Обамеянг и Смит-Роу вторым темпом хозяев не простили.
14'
К 14-й минуте у Арсенала уже три офсайда. Оборона Челси во главе с матерым Тиаго Силвой действует безошибочно.
11'
Опасный момент
Хаверц прощает Арсенал! Немец после провала Мари практически с центра поля убежал один на один с Лено, но пробил выше ворот.
6'
Маунт получил немного свободы в штрафной Челси и сразу же пробил по воротам – Лено без проблем забрал мяч в руки.
4'
Арсенал с мячом на первых минутах матча. Но это всего лишь перепасовка на своей половине поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Переходим к стартовым составам:
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Силва, Зума – Джеймс, Гилмур, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт, Пулишич, Хаверц.
Арсенал: Лено – Тирни, Мари, Габриэль, Холдинг – Эль-Ненни, Томас, Смит-Роу, Эдегор, Сака – Обамеянг.
Инфо
В турнирной таблице команды разделают 12 очков в пользу Синих. Челси замыкает топ-4 с 6-очковым преимуществом над Вест Хэмом и перспективой обойти Лестер в случае победы в сегодняшнем матче. Арсенал за три тура до конца сезона идет 9-м – Канониры еще могут зацепиться за зону еврокубков, но даже три победы в оставшихся матчах ничего им не гарантируют.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 36-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом. Одно из многочисленных дерби Лондона начнется в 22:15 по киевскому времени. Оставайтесь с нами!
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Анонс матча Челси - Арсенал 12.05.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Челси в предыдущем футбольном матче 26.12.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Арсенал можно посмотреть 12.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

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