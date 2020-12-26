Челси - Арсенал онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Челси в предыдущем футбольном матче 26.12.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.
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